Колко дни ще почиваме през 2026 г.?

През 2026 г. най-малко ще работим през месец май - 18 дни, а най-много през юли - 23 дни. Годината има 248 работни дни, които стандартно са 1984 работни часа, информират от БНТ.
През първия месец от годината почивни са първите два дни - 1 и 2 януари.
През февруари няма допълнителни почивни дни.
През март ще почиваме допълнително само на 3-ти - Националния празник на страната.
Традиционно за Великден ще почиваме четири дни. През 2026 г. празникът се пада на 12 април, ще почиваме от Разпети петък - 10 април, до 13 април - втория ден на Великден.
През месец май ще почиваме още в първия ден - Празника на труда, тази година се пада в петък. Така ще се оформят и три последователно почивни дни заедно с уикенда 2 и 3 май. Почивен ще бъде и 6 май (сряда) - Денят на храбростта и Гергьовден. Допълнителни почивни дни за този празник през 2026 г. няма да има.
В края на месеца се оформя още един дълъг уикенд. 24 май - Денят на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, се пада в неделя. Така отново ще има три последователни почивни дни, тъй като според Кодекса на труда, когато официалните празници съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.
През юни, юли и август няма допълнителни почивни дни.
През септември ще има един дълъг уикенд още в началото. 6 септември - Денят на Съединението, е в неделя, заради което почивен ще бъде и понеделник - 7 септември. Денят на независимостта - 22 септември, през 2026 г. е във вторник.
През октомври и ноември няма допълнителни почивни дни.
През декември коледните празници започват в четвъртък, заради което ще има пет последователни почивни дни заедно с уикенда. Бъдни вечер (24 декември) се пада четвъртък и ще почиваме до понеделник - 28 декември.
Последният ден в годината - 31 декември, се пада в четвъртък, но той традиционно е работен. Тази година Министерският съвет гласува 31 декември и 2 януари да са неприсъствени, с което също се оформиха пет последователно почивни дни.
До коментар #2 от "Мунчо":Това е защото сме много "работни" и претоварени от задължения с тежък физически труд и гледаме първо празниците, а след това всичко друго...🤣
До коментар #2 от "Мунчо":Като сме безделници, да не сме без празници...😂
по "празниците" хиляди богаташчета, бизнесмени, уродливитe и чaaветтa и цялата и жaaлкa cмpъдливa poда ще претърпят инциденти. Ще се надуят, вмиришaт, ще се разнесе вooня и cсмpaд на paзлoженно и ще пъплят чеppвeи по гноясалите и paзложeни телеса!
До коментар #10 от "Емигрант":на работа..... че да си починем.
До коментар #11 от "2026 няма да почиваме":Нещо си много грешка с "преработването" от германците и другите европейци! Обикновено им плащат за нищоправене зад бюро и пред компютър, а отпуските им големи, за да имат свободно време по всяко време на годината за екзотични дестинации! Това с двете, трите и повече работи отдавна е прехвърлено на емигранти от Турция, Африка, Близкия изток, Индия, Пакистан и Източна Европа....
До коментар #10 от "Емигрант":Що, теб кой те е спрял да бачкаш по Коледа вкл.!?
Щом не ти се почива - бачкай, бе!? Кеф ти на вилата, оборка около блока, рини сняг, цъкай баркодове на каса в Била...
Между другото в "работлива" Европа всичко е затворено за разлика у нас и работят само някои ресторанти и кафенета!
До коментар #16 от "Разпад":Официални празници с почивни дни в Австрия през 2026 г.:
1 януари Нова година
6 януари Празник на Тримата крале
6 април Вторият ден на Великден
1 май Държавен празник
14 май Възнесение Христово
25 май Вторият ден на Петдесетница
4 юни Тяло Господне
15 август Успение Богородично
26 октомври Национален празник
1 ноември Вси Светии
8 декември Непорочно зачатие на Дева Мария
25 декември Коледа
26 декември Свети Стефан
Мнооого "работливи" тези австрийци бе!?
И за разлика от България по празниците там не работи нищо, дори хранителните магазини! Хайде стига с тези глупости за "работливите" европейци!
