Колко дни ще почиваме през 2026 г.?

През 2026 г. най-малко ще работим през месец май - 18 дни, а най-много през юли - 23 дни. Годината има 248 работни дни, които стандартно са 1984 работни часа, информират от БНТ.

През първия месец от годината почивни са първите два дни - 1 и 2 януари.

През февруари няма допълнителни почивни дни.

През март ще почиваме допълнително само на 3-ти - Националния празник на страната.

Традиционно за Великден ще почиваме четири дни. През 2026 г. празникът се пада на 12 април, ще почиваме от Разпети петък - 10 април, до 13 април - втория ден на Великден.

През месец май ще почиваме още в първия ден - Празника на труда, тази година се пада в петък. Така ще се оформят и три последователно почивни дни заедно с уикенда 2 и 3 май. Почивен ще бъде и 6 май (сряда) - Денят на храбростта и Гергьовден. Допълнителни почивни дни за този празник през 2026 г. няма да има.

В края на месеца се оформя още един дълъг уикенд. 24 май - Денят на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, се пада в неделя. Така отново ще има три последователни почивни дни, тъй като според Кодекса на труда, когато официалните празници съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.

През юни, юли и август няма допълнителни почивни дни.

През септември ще има един дълъг уикенд още в началото. 6 септември - Денят на Съединението, е в неделя, заради което почивен ще бъде и понеделник - 7 септември. Денят на независимостта - 22 септември, през 2026 г. е във вторник.

През октомври и ноември няма допълнителни почивни дни.

През декември коледните празници започват в четвъртък, заради което ще има пет последователни почивни дни заедно с уикенда. Бъдни вечер (24 декември) се пада четвъртък и ще почиваме до понеделник - 28 декември.

Последният ден в годината - 31 декември, се пада в четвъртък, но той традиционно е работен. Тази година Министерският съвет гласува 31 декември и 2 януари да са неприсъствени, с което също се оформиха пет последователно почивни дни.