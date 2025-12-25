Новини
Колко дни ще почиваме през 2026 г.?

Колко дни ще почиваме през 2026 г.?

25 Декември, 2025

През 2026 г. най-малко ще работим през месец май - 18 дни, а най-много през юли - 23 дни.

През 2026 г. най-малко ще работим през месец май - 18 дни, а най-много през юли - 23 дни. Годината има 248 работни дни, които стандартно са 1984 работни часа, информират от БНТ.

През първия месец от годината почивни са първите два дни - 1 и 2 януари.

През февруари няма допълнителни почивни дни.

През март ще почиваме допълнително само на 3-ти - Националния празник на страната.

Традиционно за Великден ще почиваме четири дни. През 2026 г. празникът се пада на 12 април, ще почиваме от Разпети петък - 10 април, до 13 април - втория ден на Великден.

През месец май ще почиваме още в първия ден - Празника на труда, тази година се пада в петък. Така ще се оформят и три последователно почивни дни заедно с уикенда 2 и 3 май. Почивен ще бъде и 6 май (сряда) - Денят на храбростта и Гергьовден. Допълнителни почивни дни за този празник през 2026 г. няма да има.

В края на месеца се оформя още един дълъг уикенд. 24 май - Денят на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, се пада в неделя. Така отново ще има три последователни почивни дни, тъй като според Кодекса на труда, когато официалните празници съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.

През юни, юли и август няма допълнителни почивни дни.

През септември ще има един дълъг уикенд още в началото. 6 септември - Денят на Съединението, е в неделя, заради което почивен ще бъде и понеделник - 7 септември. Денят на независимостта - 22 септември, през 2026 г. е във вторник.

През октомври и ноември няма допълнителни почивни дни.

През декември коледните празници започват в четвъртък, заради което ще има пет последователни почивни дни заедно с уикенда. Бъдни вечер (24 декември) се пада четвъртък и ще почиваме до понеделник - 28 декември.

Последният ден в годината - 31 декември, се пада в четвъртък, но той традиционно е работен. Тази година Министерският съвет гласува 31 декември и 2 януари да са неприсъствени, с което също се оформиха пет последователно почивни дни.


България
  • 1 Евгени от Алфапласт

    7 2 Отговор
    Ние сме ега ти терците: годината още не е свършила, а вече гледаме в другата кога ще "мааме гащи"...🤣🤣🤣

    Коментиран от #2

    10:29 25.12.2025

  • 2 Мунчо

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Това е защото сме много "работни" и претоварени от задължения с тежък физически труд и гледаме първо празниците, а след това всичко друго...🤣

    Коментиран от #5

    10:39 25.12.2025

  • 3 АМАH OT ИДИOTИ

    11 0 Отговор
    К"ВО ЗНАЧИ "ПОЧИВНИ ДНИ ,
    БЕ, ГАНЕВ ???? 😮
    ТУК У НАС, ОФИЦИАЛНИТЕ ПОЧИВНИ ДНИ СА ЗА
    ПAPA3ИТИТE 😡
    ДНЕС НЕЩACTHИТЕ ЖЕНИЧKИ ВЪВ ФAHTАCTИКО
    ГЪРБЯT 😩
    ВЧЕРА СЪЩО.
    ВЯРНО, ЧЕ ЧАСТ ОТ ТЯХ ИСКАТ ДА ОБСЛУЖВАТ ТУHEЯДЦИTE ЩОТО НЕ ЗНАЯТ КВО ДА ПРАВЯТ С НЕЩACTHИЯ СИ ЖИВОТ, НО Е ГРЕХOTA 🤬

    10:40 25.12.2025

  • 4 Ще почиваме

    6 0 Отговор
    Всички-Завинаги-България умря 2026г...АМИН..

    10:42 25.12.2025

  • 5 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо":

    Като сме безделници, да не сме без празници...😂

    10:42 25.12.2025

  • 6 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP

    3 3 Отговор
    по "празниците" хиляди богаташчета, бизнесмени, уродливитe и чaaветтa и цялата и жaaлкa cмpъдливa poда ще претърпят инциденти. Ще се надуят, вмиришaт, ще се разнесе вooня и cсмpaд на paзлoженно и ще пъплят чеppвeи по гноясалите и paзложeни телеса!

    10:44 25.12.2025

  • 7 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP

    3 1 Отговор
    10:56 25.12.2025

  • 8 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP

    2 1 Отговор
    10:57 25.12.2025

  • 9 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP

    2 1 Отговор
    10:57 25.12.2025

  • 10 Емигрант

    4 2 Отговор
    Най-важното за байганети е колко ще почива. Не че когато е на работа, работи....

    Коментиран от #12, #15

    11:00 25.12.2025

  • 11 2026 няма да почиваме

    2 1 Отговор
    Ами ще почнем като германци и западно европейци 2ра и 3та работа да търсим че парите ще стигат само за едното ядене.

    Коментиран от #14

    11:03 25.12.2025

  • 12 Да тръгнем

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Емигрант":

    на работа..... че да си починем.

    11:16 25.12.2025

  • 13 Дада

    2 0 Отговор
    Ще почиват в държавния сектор,,ние в частния робите на олигархията оглавявана от ДС БКП и олигарха ДОМУСЧИЕВ ще бачкаме без почивки и без допълнително заплащане на тези празници на които ще бачкаме.. винаги е било така

    11:17 25.12.2025

  • 14 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "2026 няма да почиваме":

    Нещо си много грешка с "преработването" от германците и другите европейци! Обикновено им плащат за нищоправене зад бюро и пред компютър, а отпуските им големи, за да имат свободно време по всяко време на годината за екзотични дестинации! Това с двете, трите и повече работи отдавна е прехвърлено на емигранти от Турция, Африка, Близкия изток, Индия, Пакистан и Източна Европа....

    11:26 25.12.2025

  • 15 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Емигрант":

    Що, теб кой те е спрял да бачкаш по Коледа вкл.!?
    Щом не ти се почива - бачкай, бе!? Кеф ти на вилата, оборка около блока, рини сняг, цъкай баркодове на каса в Била...
    Между другото в "работлива" Европа всичко е затворено за разлика у нас и работят само някои ресторанти и кафенета!

    11:32 25.12.2025

  • 16 Разпад

    3 0 Отговор
    В Македония почиват 1ден за Коледа,1ден за Нова година , а тук по 1седмица за Коледа,1седмица за Нова година е няма такава държава,държавата на държавните служители.

    Коментиран от #18

    11:43 25.12.2025

  • 17 Защото така

    1 0 Отговор
    Годината още не е започнала,те вече броят почивните дни ..после пенсията малко, всичко им е скъпо...не евро,лев или динар ,ами марсианска валута да има,с това мислене- същият резултат.

    11:47 25.12.2025

  • 18 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Разпад":

    Официални празници с почивни дни в Австрия през 2026 г.:
    1 януари Нова година
    6 януари Празник на Тримата крале
    6 април Вторият ден на Великден
    1 май Държавен празник
    14 май Възнесение Христово
    25 май Вторият ден на Петдесетница
    4 юни Тяло Господне
    15 август Успение Богородично
    26 октомври Национален празник
    1 ноември Вси Светии
    8 декември Непорочно зачатие на Дева Мария
    25 декември Коледа
    26 декември Свети Стефан

    Мнооого "работливи" тези австрийци бе!?
    И за разлика от България по празниците там не работи нищо, дори хранителните магазини! Хайде стига с тези глупости за "работливите" европейци!

    11:55 25.12.2025

