Новини
България »
Всички градове »
БДЖ осигурява над 6000 допълнителни места за пътуване по Коледа и Нова година

БДЖ осигурява над 6000 допълнителни места за пътуване по Коледа и Нова година

23 Декември, 2025 07:37 470 5

  • бдж-
  • допълнителни места-
  • пътуване-
  • коледа-
  • нова година

Традиционно националният железопътен превозвач добавя допълнителни вагони по дългите направления, основно София - Варна и София - Бургас, обясни Анатоли Атанасов, директор по оперативната дейност в БДЖ "Пътнически превози"

БДЖ осигурява над 6000 допълнителни места за пътуване по Коледа и Нова година - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

БДЖ осигурява над 6000 допълнителни места за пътуване по Коледа и Нова година. Влаковите композиции по основните направления в страната ще се движат с повече вагони, съобщават от БНР.

Традиционно националният железопътен превозвач добавя допълнителни вагони по дългите направления, основно София - Варна и София - Бургас, обясни Анатоли Атанасов, директор по оперативната дейност в БДЖ "Пътнически превози".

"На два етапа ще се случат увеличенията, както предполагаме и пътуванията на пътниците - голяма част от тях ще тръгнат на 22-ри и 23-ти декември, по-малка част от тях ще се върнат евентуално на 27-ми и 28-ми. И другият пик на пътуванията ще е на 30-31 и връщането на 3-ти и 4-ти януари, когато предполагаме, че ще имаме най-значително увеличение на пътникопотока".

Атанасов съветва пътуващите да закупят билетите си онлайн и възможно най-рано преди пътуването, тъй като в последния момент е трудно композициите да бъдат увеличени:

"За да може ние да прогнозираме и в зависимост от техническото състояние на подвижния състав да реагираме. В последния момент много трудно стават нещата, тъй като веднъж имаме проблеми с технически изправни вагони по празниците и втори път - голяма част от гарите са ремонтират, примерно гара София. И е изключително трудно да увеличим състав на влак в последния момент. И днес включително ще се съберем и ще прегледаме продажбите и свободните места, които имаме, и евентуално да реагираме в утрешния ден там, където е възможно, с увеличаване на влаковете", каза за БНР Анатоли Атанасов от БДЖ.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпросче

    0 0 Отговор
    А допълнително билети ще има ли?

    08:17 23.12.2025

  • 2 ревизор

    0 0 Отговор
    Релсите да не се смачкат от претоварване?!

    08:18 23.12.2025

  • 3 А ГА Ю

    0 0 Отговор
    Във вагоните нямо вода. Трябва да си носите в торбата. С храната е същата работа.

    08:19 23.12.2025

  • 4 Закъснение

    0 0 Отговор
    40 минути още преди потегляне

    08:20 23.12.2025

  • 5 Я какви

    0 0 Отговор
    хубави вагони , как да не ти се иска да пътуваш с влак ! И те като министъра .

    08:21 23.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол