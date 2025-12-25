Росен Желязков: Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи

"Честито Рождество Христово! Пожелавам Ви здраве, щастие и просперитет! Празникът ни събира с най-скъпите хора и отваря сърцата ни за доброта и взаимна подкрепа". Това пожела на българите за Рождество Христово премиерът в оставка, цитиран от пресслужбата на правителството. Ето и още от думите на Желязков:
"В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението. Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи!"
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дедо поп
10:59 25.12.2025
3 Още
11:02 25.12.2025
5 побърканяк
До коментар #1 от "Дедо поп":И не само него, ако шефа горе си прибере всички бо.луци няма да останат живи политици на територията
11:05 25.12.2025
6 Баце
Дали е сложил като залог Водопада или само нашите пари и бъдещето на децата ни?
11:06 25.12.2025
8 Чърчил
11:09 25.12.2025
9 Боруна Лом
11:09 25.12.2025
10 Можеше да си спестиш
отровната каша , която надробихте като ни " вкарахте" в еврозоната
11:11 25.12.2025
11 факт
11:11 25.12.2025
12 мдаа
11:11 25.12.2025
13 Марис
11:12 25.12.2025
14 Нека Коледа даде сила и сплотеност
да ви изгонят барабар с тикви и прасета и чекмеджари завинаги в затвора
11:12 25.12.2025
15 АГАТ а Кристи
11:13 25.12.2025
16 питам си
До коментар #1 от "Дедо поп":Този не разбра ли, че "АУТ"?
Защо си показва охлювоподобната си глава?
11:15 25.12.2025
18 Вера
До коментар #3 от "Още":Тия думи, произнесени от Росен са сквернословие! Росен и господарите му предадоха и продадоха за жълти стотинки Народа си и Бога, отрекоха се от тях и нямат нищо общо Бога.
Росен е позор.
11:16 25.12.2025
19 При Ставри
11:16 25.12.2025
20 Херодот
11:20 25.12.2025
21 Росене
11:21 25.12.2025
22 Народен съд
11:25 25.12.2025
24 Дедовия
11:29 25.12.2025
25 Скрий се
11:29 25.12.2025
26 ЕЙ ХАЯШИВОДОПАДЕН
11:31 25.12.2025
27 Нелегитимен
11:37 25.12.2025
28 Джилязку Голдов
До коментар #22 от "Народен съд":Пожелавам ви здраве и берекет, за да сте здрави, да бачкате като крепостни и да снасяте парици, които новите ви господари от ЕЦБ да изпращат в укрия, освен 70-те милиарда, които ще ви приберат на първи януари.
11:42 25.12.2025
29 Време е
11:44 25.12.2025
30 Трябва
11:45 25.12.2025
31 Тиква
11:46 25.12.2025
32 Механик
11:46 25.12.2025
33 Росен Желязков! ПЛУЖЕК М а й н а та Ти
11:46 25.12.2025
34 НА Прасетата е Ред да пожелаят
11:48 25.12.2025
35 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
11:49 25.12.2025
36 НА Прасетата е Ред да пожелаят
11:50 25.12.2025
37 Гост
11:51 25.12.2025
38 Евроджендър
11:51 25.12.2025
39 Дедо
До коментар #12 от "мдаа":Абе ти на магазин одил ли си скоро? Че те веке се дигнаа до небето, не ги гледай кво говорат по таливизора.
11:54 25.12.2025
40 СИЛИ СПЛОТЕНОСТ
11:54 25.12.2025
41 Наблюдател
11:58 25.12.2025
42 айдеде
12:05 25.12.2025