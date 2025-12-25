Новини
Росен Желязков: Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи

25 Декември, 2025 10:55 585 42

"В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението", написа още премиерът в оставка

Росен Желязков: Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Честито Рождество Христово! Пожелавам Ви здраве, щастие и просперитет! Празникът ни събира с най-скъпите хора и отваря сърцата ни за доброта и взаимна подкрепа". Това пожела на българите за Рождество Христово премиерът в оставка, цитиран от пресслужбата на правителството. Ето и още от думите на Желязков:

"В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението. Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи!"


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дедо поп

    48 5 Отговор
    Господ да те убие! Предател, лъжец и крадец!

    Коментиран от #5, #16

    10:59 25.12.2025

  • 3 Още

    51 3 Отговор
    един "християнин" без християнски ценности , нямаш и хал хабер от Рождество Христово , което е очевидно от ненужните му думи !

    Коментиран от #18

    11:02 25.12.2025

  • 5 побърканяк

    41 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо поп":

    И не само него, ако шефа горе си прибере всички бо.луци няма да останат живи политици на територията

    11:05 25.12.2025

  • 6 Баце

    36 1 Отговор
    В качеството на какъв продължават да ни го бутат този? Та и заем за зеления наркоман подписа от наше име.
    Дали е сложил като залог Водопада или само нашите пари и бъдещето на децата ни?

    11:06 25.12.2025

  • 8 Чърчил

    31 2 Отговор
    Този ми прилича на комуниста Добри Тепешев , който харизва Беломорието и се застъпва Пиринска Македония да влезе в Югославия . Най простия от простите !!!

    11:09 25.12.2025

  • 9 Боруна Лом

    29 1 Отговор
    ДА ДОМАТЕ, ПРАВ СИ!ДА СЕ СПЛОТИМ И ДА ВИ ВКАРАМЕ В ЗАТВОР!

    11:09 25.12.2025

  • 10 Можеше да си спестиш

    33 2 Отговор
    това лицемерие. Трябва да останеш премиер и след Нова година , за да сърбаш
    отровната каша , която надробихте като ни " вкарахте" в еврозоната

    11:11 25.12.2025

  • 11 факт

    32 2 Отговор
    Той направи всичко, което не трябваше да прави. И сега арогантно ни пожелава сили, за да можем да оцелеем след всички предателства, които с лекота, и дори с удоволствие сътвори. Безродник и безбожник.

    11:11 25.12.2025

  • 12 мдаа

    32 1 Отговор
    Няма съмнение джилязкув, ще ги сплоти против вас, Жална ви майка, ако се вдигнат цените заради еврозоната, където вие ни набутахте.

    Коментиран от #39

    11:11 25.12.2025

  • 13 Марис

    36 1 Отговор
    Толкова сте омразни, че дори и за хубаво не искам да ви чувам и виждам !!!

    11:12 25.12.2025

  • 14 Нека Коледа даде сила и сплотеност

    34 0 Отговор
    на всички българи
    да ви изгонят барабар с тикви и прасета и чекмеджари завинаги в затвора

    11:12 25.12.2025

  • 15 АГАТ а Кристи

    32 1 Отговор
    Сламения пропусна пожеланието - "И на всеки българин - хотел с водопад"...

    11:13 25.12.2025

  • 16 питам си

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо поп":

    Този не разбра ли, че "АУТ"?
    Защо си показва охлювоподобната си глава?

    11:15 25.12.2025

  • 18 Вера

    23 1 Отговор

    До коментар #3 от "Още":

    Тия думи, произнесени от Росен са сквернословие! Росен и господарите му предадоха и продадоха за жълти стотинки Народа си и Бога, отрекоха се от тях и нямат нищо общо Бога.
    Росен е позор.

    11:16 25.12.2025

  • 19 При Ставри

    23 2 Отговор
    На теб да ти донесе карирани прозорци и денонощна лична охрана в затворено помещение!

    11:16 25.12.2025

  • 20 Херодот

    23 1 Отговор
    ЮДА ИСКАРИОТСКИ , БЪЛГАРОПРОДАВЕЦ

    11:20 25.12.2025

  • 21 Росене

    27 0 Отговор
    Баща ти да си беше сложил гумичка на бастуна!

    11:21 25.12.2025

  • 22 Народен съд

    23 0 Отговор
    Опуленият охлюв лиши българите от 1-2 милиарда евро като подарък за жидофашисткия украрайх, а сега цинично ни пожелава здраве и берекет. Безсрамен лъжец и чужда подлога, изчезвай веднага! Няма истинско и честно КОМПи да те подхване и конфискува заграбеното. Но Народният съд ще ти го припомни.

    Коментиран от #28

    11:25 25.12.2025

  • 24 Дедовия

    18 0 Отговор
    А на тебе нов раиран костюм с поне 25 годишна давност и трудова дейност в новата АЕЦ Белене.

    11:29 25.12.2025

  • 25 Скрий се

    18 0 Отговор
    Някъде национален предател,енич са р,корумпе,слуга розов памперс,съд и конфискаци

    11:29 25.12.2025

  • 26 ЕЙ ХАЯШИВОДОПАДЕН

    18 0 Отговор
    КАТО ЧЕТА "ПОЖЕЛАНИЯТА" НА ХОРАТА КЪМ ТЕБ ,....ЕГА ПОНЕ ЕДНО ТИ СЕ СБЪДНЕ........!!!!

    11:31 25.12.2025

  • 27 Нелегитимен

    14 0 Отговор
    Бе този в качеството си на какъв го пляскате навсякъде? Нали специалният пратеник на Тръмп го уволни.

    11:37 25.12.2025

  • 28 Джилязку Голдов

    11 0 Отговор

    До коментар #22 от "Народен съд":

    Пожелавам ви здраве и берекет, за да сте здрави, да бачкате като крепостни и да снасяте парици, които новите ви господари от ЕЦБ да изпращат в укрия, освен 70-те милиарда, които ще ви приберат на първи януари.

    11:42 25.12.2025

  • 29 Време е

    13 0 Отговор
    Такива да видим в затвора с конфискация на имуществото

    11:44 25.12.2025

  • 30 Трябва

    10 0 Отговор
    Да даде да ви измете сикаджииските мутри и магнитските с-и-е

    11:45 25.12.2025

  • 31 Тиква

    12 0 Отговор
    Нагло изчадие, като окранаглеци.

    11:46 25.12.2025

  • 32 Механик

    10 0 Отговор
    А на вас нека да даде Белене.

    11:46 25.12.2025

  • 33 Росен Желязков! ПЛУЖЕК М а й н а та Ти

    12 0 Отговор
    Проклятие си за Българите Крадецо и Предател!!

    11:46 25.12.2025

  • 34 НА Прасетата е Ред да пожелаят

    9 0 Отговор
    Нещо на Българския Народ?

    11:48 25.12.2025

  • 35 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 0 Отговор
    Нека Коледа даде сила и сплотеност на всички българи да изринем крадливата пасмина, начело с двамата дебели "премиери", които са ти началници! Веднъж завинаги!

    11:49 25.12.2025

  • 36 НА Прасетата е Ред да пожелаят

    6 0 Отговор
    Нещо на Българския Народ?

    11:50 25.12.2025

  • 37 Гост

    4 0 Отговор
    Поздравява ама все мищурията гледа, къде хотел с водопад, къде имотче.

    11:51 25.12.2025

  • 38 Евроджендър

    6 0 Отговор
    Този палячо защо продължава да се изказва като че ли е някаква месия?

    11:51 25.12.2025

  • 39 Дедо

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "мдаа":

    Абе ти на магазин одил ли си скоро? Че те веке се дигнаа до небето, не ги гледай кво говорат по таливизора.

    11:54 25.12.2025

  • 40 СИЛИ СПЛОТЕНОСТ

    2 0 Отговор
    НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, НО БЕЗ ВАС. ВАС ВИ ИЗГОНИХМЕ ОТ ВЛАСТТА И ДАНО ЗА ВИНАГИ. И ДАНО ВИ ОСЪДЯТ. ГОВОРИТЕ ТЪПОТИИ.

    11:54 25.12.2025

  • 41 Наблюдател

    1 1 Отговор
    А скрии са бе, що дразниш хората? Пожелания ще прави.... Наглец.

    11:58 25.12.2025

  • 42 айдеде

    1 0 Отговор
    В България няма расизъм - тук всички се мразим... и така до края на светаа...

    12:05 25.12.2025

