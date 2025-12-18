Новини
Без синя и зелена зона през празничните дни

18 Декември, 2025 17:07 866 9

Мария Атанасова

Зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят през празничните дни в края на декември тази година и първите дни на новата година, съобщиха от Центъра на градска мобилност.

Без синя и зелена зона ще е в столицата от 24 декември (Бъдни вечер) до 28 декември включително, а също и на Нова година - 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 година.

Свободното паркиране ще продължи до 4 януари включително.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с коня

    3 3 Отговор
    не бе нека да работят и на коледа и на нова година когато софиянци са си по родните села

    17:13 18.12.2025

  • 2 Ууууууу..!!

    6 0 Отговор
    Зоните на бок, лука, общинарите също !!!!

    17:17 18.12.2025

  • 3 Намерете

    6 0 Отговор
    Някой да извози общинарите от кметството !!

    17:19 18.12.2025

  • 4 Директора

    1 9 Отговор
    Твърдо ЗА това, цяла София да е платена. Стига безплатно паркиране по тротоари и градинки!!

    Коментиран от #7

    17:22 18.12.2025

  • 5 по празниците,

    9 1 Отговор
    освен безлатна зона би било хубаво и да почистите отпадъците, защото няма нищо празнично в тази гледка навсякъде, по-неспособен кмет, не бяхме имали

    17:28 18.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ихуууй

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Директора":

    Твърдо ЗА забрана на тротинентките да те видим, кво ще правиш пони!

    17:37 18.12.2025

  • 8 тогава

    3 0 Отговор
    cтoличaни ca пo poднитe cи ceлa

    17:57 18.12.2025

  • 9 До Директора

    1 0 Отговор
    Само глупак или платен писач може да бърка паркирането по улиците (което трябва да е безплатно) с паркирането върху тротоари или други непредназначени за коли площи, което трябва да е наказуемо ! Ето с такива тънки и незабележими за повечето хора детайли се манипулира съзнанието им, карайки ги да вярват в правотата на погрешни идеи и решения ! Много долно !!

    18:16 18.12.2025

