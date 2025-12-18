Без синя и зелена зона през празничните дни

Зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят през празничните дни в края на декември тази година и първите дни на новата година, съобщиха от Центъра на градска мобилност.

Без синя и зелена зона ще е в столицата от 24 декември (Бъдни вечер) до 28 декември включително, а също и на Нова година - 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 година.

Свободното паркиране ще продължи до 4 януари включително.