Как ще се движи градският транспорт в София около Коледа и Нова година

От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) съобщиха, че градският транспорт в София ще бъде с променени разписания през предстоящите дни и празници.

На 22, 23, 29 и 30 декември трамваите ще са по делнични разписания, тролеите също, както и метрото (линии 1, 2, 3 и 4). Автобусите обаче ще са по празнични разписания в посочените дни, с изключения за част от линиите, които се движат по делнични разписания, както и линии с увеличен или намален брой коли.

В тези дни няма да се обслужват линии: У1, У2, Х43, 58, 68, 75 и 294.

На празничните 24, 25 и 26 декември всички ще са с празнично разписание. 27 и 28 декември са събота и неделя, така че разписанието ще е както за всеки уикенд.

За новогодишна нощ (31 декември срещу 1 януари) от 23:30 ч. до 04:30 ч. се организира нощно движение със следните интервали:

Трамваи

• Линия №5 – на 30 минути

• Линия №7 – на 40 минути

• Линия №10 – на 60 минути

• Линия №11 – на 60 минути

• Линия №18 – на 60 минути

• Линия №20 – на 50 минути

• Линия №22 – на 50 минути

• Линия №27 – на 40 минути

Тролеи

• Линия №1 – на 50 минути

• Линия №2 – на 50 минути

• Линия №7 – на 50 минути

• Линия №9 – на 70 минути

Автобуси

• Линия №72 – на 50 минути

• Линия №73 – на 75 минути

• Линия №83 – на 65 минути

• Линия №85 – на 70 минути

Метро

• Линии №1, 2 и 4 – интервал от 17 до 34 минути

• Линия №3 – на 20 минути