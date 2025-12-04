Новини
Откриха труп в двора на врачанската болница, полицията изяснява случая

4 Декември, 2025 11:26 910 11

Образувано е досъдебно производство под наблюдението на прокуратурата

Откриха труп в двора на врачанската болница, полицията изяснява случая - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Човешки труп е открит на 3 декември в двора на МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца.

Сигналът е подаден в районното управление около деня на инцидента.

Полицията работи по установяване самоличността на починалия и изясняване на обстоятелствата около случая.

Образувано е досъдебно производство под наблюдението на прокуратурата.


  • 1 др Гей Билтс

    13 1 Отговор
    Българските болници са се превърнали в едни морги.

    11:30 04.12.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 4 Отговор
    Е нормално е да има труп в болница.

    Нали ни "лекуват" успешно евроатлантически.

    Щеше да е интересно ако намерят палет с марково уйски без бандерол !!

    Коментиран от #4

    11:31 04.12.2025

  • 3 млад доктор с амбиции за Порше

    6 1 Отговор
    Ако е с липсващи органи, ясна е работата.

    11:35 04.12.2025

  • 4 яшаре

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    пак вуниш

    11:38 04.12.2025

  • 5 Напредък на медицината

    6 1 Отговор
    В България!
    Услуга 2в1. Лекуват те и направо те копат!
    Увеличете им заплатите, че работят по съвместителство!

    11:38 04.12.2025

  • 6 Гост

    5 2 Отговор
    Сигурно не е имал осигуровки и са го изгонили от Спешна помощ.

    Коментиран от #7, #8

    11:39 04.12.2025

  • 7 др Гей Билтс

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Ако нямаше осигуровки, щеше да е още жив. Тези със осигуровките точат през тях пътеки, а до колко по-големи ще са, зависи до колко тежко състояние е докаран лекувания. Смърт се заплаща най-високо.

    11:47 04.12.2025

  • 8 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Получил е сметката за лечение и не му е издържало сърцето на човека ....

    11:55 04.12.2025

  • 10 труп на пътя

    1 1 Отговор
    русофила от нашия квартал
    труп на пътя
    някой го е изиграл

    Коментиран от #11

    12:08 04.12.2025

  • 11 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "труп на пътя":

    Не се прави на поет, чалгар.

    12:20 04.12.2025

