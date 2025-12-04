Откриха труп в двора на врачанската болница, полицията изяснява случая

Човешки труп е открит на 3 декември в двора на МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца.
Сигналът е подаден в районното управление около деня на инцидента.
Полицията работи по установяване самоличността на починалия и изясняване на обстоятелствата около случая.
Образувано е досъдебно производство под наблюдението на прокуратурата.
1 др Гей Билтс
11:30 04.12.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Нали ни "лекуват" успешно евроатлантически.
Щеше да е интересно ако намерят палет с марково уйски без бандерол !!
Коментиран от #4
11:31 04.12.2025
3 млад доктор с амбиции за Порше
11:35 04.12.2025
4 яшаре
До коментар #2 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":пак вуниш
11:38 04.12.2025
5 Напредък на медицината
Услуга 2в1. Лекуват те и направо те копат!
Увеличете им заплатите, че работят по съвместителство!
11:38 04.12.2025
6 Гост
Коментиран от #7, #8
11:39 04.12.2025
7 др Гей Билтс
До коментар #6 от "Гост":Ако нямаше осигуровки, щеше да е още жив. Тези със осигуровките точат през тях пътеки, а до колко по-големи ще са, зависи до колко тежко състояние е докаран лекувания. Смърт се заплаща най-високо.
11:47 04.12.2025
8 Сила
До коментар #6 от "Гост":Получил е сметката за лечение и не му е издържало сърцето на човека ....
11:55 04.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 труп на пътя
труп на пътя
някой го е изиграл
Коментиран от #11
12:08 04.12.2025
11 честен ционист
До коментар #10 от "труп на пътя":Не се прави на поет, чалгар.
12:20 04.12.2025