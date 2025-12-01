Новини
Кола се заби в заведение на паркинга на хипермаркет във Враца

1 Декември, 2025 11:21 650 14

Колата е минала през оградата зад заведението и „се е приземила“ в зелените площи до жп линия

Кола влетя и разруши заведение на паркинга на голям хипермаркет във Враца. Инцидентът е станал около 2:30 ч. тази нощ.

Автомобилът е бил с висока скорост и е причинил щети на заведението.

Колата е минала през оградата зад заведението и „се е приземила“ в зелените площи до жп линия.

Към момента няма информация какво точно се е случило, предаде БТВ.

На място има екипи на полицията, извършват се огледи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Рейсър

    1 3 Отговор
    Лидл до гарата ?

    11:23 01.12.2025

  • 3 телевизорче за мен телефонче за теб

    3 0 Отговор
    Някой прецакан с примоция за Черен петък.

    11:25 01.12.2025

  • 4 МИМОЗА

    1 0 Отговор
    ТЕЗИ ГЕЮВИ СВАТБИ НИ СЪСИПАХА

    11:27 01.12.2025

  • 5 Кво фа праиш?

    7 0 Отговор
    80 % де били!

    11:27 01.12.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 2 Отговор
    ПЛАТИЛИ СА МУ 50 ЛВ И Е БЪРЗАЛ ЗА ПРОТЕСТА.

    11:29 01.12.2025

  • 8 81% с модераса

    2 0 Отговор

    русо мили

    11:30 01.12.2025

  • 9 Някой

    6 0 Отговор
    Случило се е приди 10 часа. Кой е бил шофьора? Тестван ли е?
    Стига с тези фалшиви снимки. Сложете истински снимки, та да разберем какво е станало. От описанието нищо не става ясно.

    11:33 01.12.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор

    ФАЛШИВИ СНИМКИ, ФАЛШИВИ СТАТИИ...
    ПОДЛОГИ НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА...
    ТРУЕНЕ НА НЕУДОБНИ КОМЕНТАРИ....

    11:38 01.12.2025

  • 11 Зелена зона

    1 0 Отговор
    Някой хиперкар е бил, във Враца само такива карат около хипермаркетите.

    11:51 01.12.2025

  • 12 Дик диверсанта

    1 0 Отговор
    Дебили има навсякъде, дори и във Враца.

    11:55 01.12.2025

  • 13 Цигани дрифтаджии

    1 0 Отговор
    Нова мода в Северозапада.

    12:07 01.12.2025

  • 14 топла бира

    2 0 Отговор
    Да не би във врачанския Лидъл да са пуснали строителни материали, та е станал хипермаркет?

    12:11 01.12.2025

