Кола се заби в заведение на паркинга на хипермаркет във Враца

Кола влетя и разруши заведение на паркинга на голям хипермаркет във Враца. Инцидентът е станал около 2:30 ч. тази нощ.
Автомобилът е бил с висока скорост и е причинил щети на заведението.
Колата е минала през оградата зад заведението и „се е приземила“ в зелените площи до жп линия.
Към момента няма информация какво точно се е случило, предаде БТВ.
На място има екипи на полицията, извършват се огледи.
