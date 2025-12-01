Кола се заби в заведение на паркинга на хипермаркет във Враца

Кола влетя и разруши заведение на паркинга на голям хипермаркет във Враца. Инцидентът е станал около 2:30 ч. тази нощ.

Автомобилът е бил с висока скорост и е причинил щети на заведението.

Колата е минала през оградата зад заведението и „се е приземила“ в зелените площи до жп линия.

Към момента няма информация какво точно се е случило, предаде БТВ.

На място има екипи на полицията, извършват се огледи.