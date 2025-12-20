Новини
Мъж е тежко ранен, след като две коли се удариха челно във Врачанско

20 Декември, 2025 13:37 639 7

Ранен е по-възрастният шофьор, който първоначално е транспортиран до Спешния център в Козлодуй

Мъж е тежко ранен, след като две коли се удариха челно във Врачанско - 1
Снимка: БГНЕС
Мъж е тежко ранен при катастрофа, станала вечерта на 19 декември в Козлодуй, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Според информацията лек автомобил, управляван от 26-годишен водач от с. Гложене, внезапно навлязъл в лявата лента за движение и се ударил челно в правилно движещия се кола, управлявана от 50-годишен мъж, живеещ в с. Горни Вадин.

Ранен е по-възрастният шофьор, който първоначално е транспортиран до Спешния център в Козлодуй, а впоследствие е приведен в Университетската болница в Плевен с множество фрактури на долните крайници и таза.

По случая е образувано досъдебно производство.

През миналия месец в областта са регистрирани 58 пътнотранспортни произшествия, от които 12 са тежки. При катастрофите са ранени 18 души.

В сравнение със същия месец на предходната година катастрофите са със седем повече, но ранените са с 11 по-малко.


  • 1 Гост

    2 2 Отговор
    Академик Денков е от Гложене.

    Коментиран от #2, #3

    13:49 20.12.2025

  • 2 Ъхъ!!!

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Недей лъга! Академик Денков е от Стара Загора.

    13:57 20.12.2025

  • 3 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Онзи режисьор на сапунените сериали ли.?

    13:59 20.12.2025

