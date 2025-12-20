Мъж е тежко ранен, след като две коли се удариха челно във Врачанско

Мъж е тежко ранен при катастрофа, станала вечерта на 19 декември в Козлодуй, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.
Според информацията лек автомобил, управляван от 26-годишен водач от с. Гложене, внезапно навлязъл в лявата лента за движение и се ударил челно в правилно движещия се кола, управлявана от 50-годишен мъж, живеещ в с. Горни Вадин.
Ранен е по-възрастният шофьор, който първоначално е транспортиран до Спешния център в Козлодуй, а впоследствие е приведен в Университетската болница в Плевен с множество фрактури на долните крайници и таза.
По случая е образувано досъдебно производство.
През миналия месец в областта са регистрирани 58 пътнотранспортни произшествия, от които 12 са тежки. При катастрофите са ранени 18 души.
В сравнение със същия месец на предходната година катастрофите са със седем повече, но ранените са с 11 по-малко.
