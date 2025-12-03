Кола се вряза в закусвалня във Враца, пострадалите смятат, че не е случайно

Кола прелетя през бариера на паркинг, вряза се в закусвалня, събори ограда и спря малко преди първите релси на гарата във Враца. Ранени са двама души на 22 и 25 години. Произшествието се случило на 1 декември, припомня Нова ТВ.

Те били гости на града и заедно с местна компания отседнали в механа. По някое време избухнал скандал. Според една от версиите, по които се работи, гостите се изплашили и тръгнали да бягат с кола със софийска регистрация.

Никой не ги е преследвал, въпреки това те се движели толкова бързо, че в един момент връхлетели върху бариерата, после влетели в заведението. След като се озовали пред релсите веднага след това избягали от местопроизшествието. За момента никой не знае как и с какво превозно средство.

Стигнали в Червен бряг, където в местното РУ обявили случилото се, а местните полицаи сами са установили личността им. Двамата са с порезни рани и натъртвания. Единият е със счупен крайник, а другият с нараняване по главата. Потърсили медицинска помощ в плевенско болнично заведение.

По случая е образувано досъдебно производство, което е под надзора на врачанската прокуратура. Тестове за алкохол и наркотици ще бъдат кръвни при заявка от ОД МВР-Враца.

“Произшествието се е случило около 2 часа през нощта, не е имало наши служители на обекта. Установили сме щетите на сутринта. Вчера нямахме голяма възможност да работим покрай почистването на обекта”, обясни Ивелина Гацева, търговски директор на пострадалата фирма.

Според нея щетите биха могли да са по-големи. “За мен е учудващ начина, по който са успели да се врежат в терасата между стъклата. Не намирам нищо случайно в това. Според мен става въпрос за някаква пиянска ситуация”, допълни Гацева.