Кола се вряза в закусвалня във Враца, пострадалите смятат, че не е случайно

3 Декември, 2025 09:33 1 049 12

По случая е образувано досъдебно производство

Кола се вряза в закусвалня във Враца, пострадалите смятат, че не е случайно - 1
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кола прелетя през бариера на паркинг, вряза се в закусвалня, събори ограда и спря малко преди първите релси на гарата във Враца. Ранени са двама души на 22 и 25 години. Произшествието се случило на 1 декември, припомня Нова ТВ.

Те били гости на града и заедно с местна компания отседнали в механа. По някое време избухнал скандал. Според една от версиите, по които се работи, гостите се изплашили и тръгнали да бягат с кола със софийска регистрация.

Никой не ги е преследвал, въпреки това те се движели толкова бързо, че в един момент връхлетели върху бариерата, после влетели в заведението. След като се озовали пред релсите веднага след това избягали от местопроизшествието. За момента никой не знае как и с какво превозно средство.

Стигнали в Червен бряг, където в местното РУ обявили случилото се, а местните полицаи сами са установили личността им. Двамата са с порезни рани и натъртвания. Единият е със счупен крайник, а другият с нараняване по главата. Потърсили медицинска помощ в плевенско болнично заведение.

По случая е образувано досъдебно производство, което е под надзора на врачанската прокуратура. Тестове за алкохол и наркотици ще бъдат кръвни при заявка от ОД МВР-Враца.

“Произшествието се е случило около 2 часа през нощта, не е имало наши служители на обекта. Установили сме щетите на сутринта. Вчера нямахме голяма възможност да работим покрай почистването на обекта”, обясни Ивелина Гацева, търговски директор на пострадалата фирма.

Според нея щетите биха могли да са по-големи. “За мен е учудващ начина, по който са успели да се врежат в терасата между стъклата. Не намирам нищо случайно в това. Според мен става въпрос за някаква пиянска ситуация”, допълни Гацева.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    5 0 Отговор
    Произшествието се Е случило на 1-ви декември,

    09:35 03.12.2025

  • 2 Ами да, те така

    4 1 Отговор
    правят колите у Враца...

    09:35 03.12.2025

  • 3 хараре

    5 0 Отговор
    Враца,дето гарга не каца.

    09:35 03.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Софиянци във Враца. Като зная там колко ги обичат, са извадили голям късмет.

    Коментиран от #8

    09:36 03.12.2025

  • 5 Оня с рикията

    8 4 Отговор
    Някой ги е преследвал, но всъщност никой не ги е гонил... тия да не са пробвали субстанции от шкафчето на Зеленски?

    09:37 03.12.2025

  • 6 глоги

    3 0 Отговор
    ... а другият Е с нараняване НА главата. Потърсили СА медицинска помощ в плевенско, болнично заведение. Кръвни тестове за алкохол и наркотици ще ИМ бъдат направени при заявка от ОД на МВР- град Враца. Ивелина Гацева- търговска директорка на пострадалата фирма.

    09:43 03.12.2025

  • 7 Да няма случайни неща

    3 1 Отговор
    Има протести, има недоволство.

    Някой организира нещо, за отклоняване на вниманието - и те това е.
    Платили са му за да извърши безобразие и да се отклони вниманието на хората към този брутален акт.

    Коментиран от #12

    09:52 03.12.2025

  • 8 Не всявай разделение

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Селянино.

    09:53 03.12.2025

  • 9 Пустиняци

    3 0 Отговор
    Не си ти, когато си гладен.

    09:54 03.12.2025

  • 10 Механик

    1 0 Отговор
    "Тестове за алкохол и наркотици ще бъдат кръвни.."
    И кога ще са тия тестове? Днес вече е 3-ти ден от случая?
    Днес вече трябваше да са излезли резултатите окончателно.

    09:59 03.12.2025

  • 11 Ами

    1 0 Отговор
    Събрали са се щултерни момчета при Гицата,яли пили,подарили нослетата като животни,после.и бой и бягство с мръсна газ.Тия селяни са от Червен бряг и се събрали с пустиняците от Враца.

    10:23 03.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

