Враца стана епицентър на протест и контрапротест

Напрежение и протест имаше днес във Враца, предаде NOVA.
Недоволни от държавното управление направиха шествие по пешеходната зона на града и стигнаха до общината. Друга група пък подкрепи кмета, „правото му на лично пространство”. Причината - при предишното недоволство в града, протестиращи се събраха пред дома на градоначалника Калин Каменов.
Единият протест се организира заради недоволство от държавното управление. Според Десислава Берчева, която е сред недоволните, в държавата има неща, които трябва да се променят. "Аз искам моите деца да останат тука, да работят, да живеят, да създават по-добри дни за мен, за родителите ми и за тях", допълни тя.
Друга група хора се събра на друго място с претенция да защити кмета, след като протестът в края на миналата седмица се оказа под прозорците на дома му. Никола Живков, който е сред демонстрантите, каза, че искат да защитят кмета в правото му на лично пространство, което е неприкосновено и по нашата Конституция.
А докато протестиращите срещу държавното управление още се събираха, при тях дойде кметът на града, придружен от хора от контрапротеста.
След напрегнати спорове протестиращите тръгнаха към общината. Там направиха митинг, а кметът заяви, че в началото на деловата седмица ще пусне жалба срещу хората, които са заплашвали семейството му.
1 На бас 👍
Коментиран от #10
20:30 07.12.2025
2 Миро
20:43 07.12.2025
3 Пустиняк
20:47 07.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 тези които протестират
20:50 07.12.2025
6 Боруна Лом
20:50 07.12.2025
7 Боруна Лом
Коментиран от #9
20:51 07.12.2025
8 Стотици срещу правителството и ГРОБ
20:53 07.12.2025
9 Калин Каменов 4-мандат
До коментар #7 от "Боруна Лом":Кмет от ГЕРБ...А компроматите с които го държат мога да ги напиша точка по точка
Коментиран от #12
20:54 07.12.2025
10 оня с коня
До коментар #1 от "На бас 👍":Някакси си Неточен,затова ще те "Уточня",ама за слушат и всичките на твоя Акъл:При едни нови Избори ГЕРБ ще спечели "над" 20%,а ОКОЛО 26% ,което ги изстрелва на Недосижима далечина пред Вторите.А кои са Вторите?Ами НН,които СЪВСЕМ НЕ Случайно ги подкрепят!А ако търсиш "Файда" в цялата работа - просто забрави,щото първо Тати трябва да ви купи Колело,пък той е завел зело че не сте негови Деца!:)
20:55 07.12.2025
11 свърши вашето време
20:59 07.12.2025
12 Така е
До коментар #9 от "Калин Каменов 4-мандат":някой говорят, че над 15 апартавента са му подарени от главният инвестор на градът.
Коментиран от #13
21:00 07.12.2025
13 Да и това
До коментар #12 от "Така е":Дори в самия град Враца не го наричат кмета а "съседа"...Защото във всяка кооперация има апартамент повечето под ключ.
21:21 07.12.2025
14 Шут
21:26 07.12.2025