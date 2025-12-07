Новини
Враца стана епицентър на протест и контрапротест

7 Декември, 2025 21:22, обновена 7 Декември, 2025 20:24 1 283 14

На прицела на недоволните попадна правителството, местни защитиха кмета си

Враца стана епицентър на протест и контрапротест - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежение и протест имаше днес във Враца, предаде NOVA.

Недоволни от държавното управление направиха шествие по пешеходната зона на града и стигнаха до общината. Друга група пък подкрепи кмета, „правото му на лично пространство”. Причината - при предишното недоволство в града, протестиращи се събраха пред дома на градоначалника Калин Каменов.

Единият протест се организира заради недоволство от държавното управление. Според Десислава Берчева, която е сред недоволните, в държавата има неща, които трябва да се променят. "Аз искам моите деца да останат тука, да работят, да живеят, да създават по-добри дни за мен, за родителите ми и за тях", допълни тя.

Друга група хора се събра на друго място с претенция да защити кмета, след като протестът в края на миналата седмица се оказа под прозорците на дома му. Никола Живков, който е сред демонстрантите, каза, че искат да защитят кмета в правото му на лично пространство, което е неприкосновено и по нашата Конституция.

А докато протестиращите срещу държавното управление още се събираха, при тях дойде кметът на града, придружен от хора от контрапротеста.

След напрегнати спорове протестиращите тръгнаха към общината. Там направиха митинг, а кметът заяви, че в началото на деловата седмица ще пусне жалба срещу хората, които са заплашвали семейството му.


Враца / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 На бас 👍

    7 22 Отговор
    При избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #10

    20:30 07.12.2025

  • 2 Миро

    17 4 Отговор
    ВСИЧКО СТАРО СИ ОТИВА (УПРАВЛЕНИЕ) !!!

    20:43 07.12.2025

  • 3 Пустиняк

    9 3 Отговор
    ЕЛАТЕ ПОИЧЕ!!!

    20:47 07.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 тези които протестират

    17 2 Отговор
    са ограбените а тези от контрапротеста-облажените и платените

    20:50 07.12.2025

  • 6 Боруна Лом

    10 2 Отговор
    ТОЗИ КМЕТ НАГЪЛ ,БЕ! НА НЕ Е ОТ ГЕПП?

    20:50 07.12.2025

  • 7 Боруна Лом

    11 3 Отговор
    ТОЗИ КМЕТ НАГЪЛ ,БЕ! ДА НЕ Е ОТ ГЕПП?

    Коментиран от #9

    20:51 07.12.2025

  • 8 Стотици срещу правителството и ГРОБ

    18 2 Отговор
    А срещу тях излязоха 28 човека от общинската и областна администрации плюс двете хигиенистки...Ето това е мафията ГЕРБ - ИТН -ДПС-БСП

    20:53 07.12.2025

  • 9 Калин Каменов 4-мандат

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Кмет от ГЕРБ...А компроматите с които го държат мога да ги напиша точка по точка

    Коментиран от #12

    20:54 07.12.2025

  • 10 оня с коня

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    Някакси си Неточен,затова ще те "Уточня",ама за слушат и всичките на твоя Акъл:При едни нови Избори ГЕРБ ще спечели "над" 20%,а ОКОЛО 26% ,което ги изстрелва на Недосижима далечина пред Вторите.А кои са Вторите?Ами НН,които СЪВСЕМ НЕ Случайно ги подкрепят!А ако търсиш "Файда" в цялата работа - просто забрави,щото първо Тати трябва да ви купи Колело,пък той е завел зело че не сте негови Деца!:)

    20:55 07.12.2025

  • 11 свърши вашето време

    12 2 Отговор
    Герберистката крадлива сган квичи на умряло !!!

    20:59 07.12.2025

  • 12 Така е

    15 2 Отговор

    До коментар #9 от "Калин Каменов 4-мандат":

    някой говорят, че над 15 апартавента са му подарени от главният инвестор на градът.

    Коментиран от #13

    21:00 07.12.2025

  • 13 Да и това

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    Дори в самия град Враца не го наричат кмета а "съседа"...Защото във всяка кооперация има апартамент повечето под ключ.

    21:21 07.12.2025

  • 14 Шут

    0 0 Отговор
    Мафията ГЕРБ ДПС БСП и техните деца трябва да паднат от власт през новата седмица!

    21:26 07.12.2025

