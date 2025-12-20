Новини
Кола се вряза в автобусна спирка на "Ломско шосе"
  Тема: Войната на пътя

20 Декември, 2025 11:24 534 6

  • софия-
  • катастрофи-
  • ломско шосе

Никой от тях не прояви загриженост към нас като пострадали и застрашени лица

Кола се вряза в автобусна спирка на "Ломско шосе" - 1
Снимка: Катастрофи в София/ Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Снощи, около 22 часа, автомобил се врязал в спирка на бул. "Ломско шосе", докато на нея са чакали две жени, съобщават очевидци във Facebook групата "Катастрофи в София".

"От автомобила слязоха трима мъже на видима възраст около 25–30 години. Вместо да се поинтересуват дали сме добре, или дали някоя от нас е пострадала, те започнаха да оглеждат щетите по автомобила си. Никой от тях не прояви загриженост към нас като пострадали и застрашени лица", разказва една от жените, чакащи на спирката.

Тя споделя още, че мъжете са започнали да правят снимки и да се хвалят по телефона със случилото се, без да осъзнават сериозността и опасността на инцидента.

"Считам поведението им за крайно безотговорно и опасно, тъй като ситуацията можеше да завърши с тежки наранявания или фатален изход", коментира още потърпевшата.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Кольо

    7 2 Отговор
    Какво друго да очакваш от джензи поколението!

    11:31 20.12.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 0 Отговор
    ЗОМБИТА, С ПРОМИТИ ОТ ДРОГА И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ МОЗЪЦИ.

    11:31 20.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бай Митко

    4 0 Отговор
    Безмозъчни, безинтелектни примати!

    11:37 20.12.2025

  • 5 Ами да, те

    2 0 Отговор
    тъй правят колите по Ломско шосе...

    11:39 20.12.2025

  • 6 Това е София

    0 0 Отговор
    сбирщина от идиоти.

    11:40 20.12.2025

