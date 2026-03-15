Трайчо Трайков: Не е изключено цените на горивата да продължат да се повишават

Трайчо Трайков: Не е изключено цените на горивата да продължат да се повишават

15 Март, 2026 20:12 673 45

В тази ситуация правителството минава към следващия етап от действията си и това е грижата за най-уязвимите, каза той

Трайчо Трайков: Не е изключено цените на горивата да продължат да се повишават - 1
Цените на горивата се повишават в зависимост от положението в Близкия изток и борсовите цени. Въобще не е изключено да продължат да се повишават. Ако говорим за цените на дребно, които засягат всички български потребители, там успяваме чрез разговори, покани и анализи да ограничим повишението на цените. Ако бойните действия не спрат, няма изгледи да се стигне до понижение на цените. В тази ситуация правителството минава към следващия етап от действията си и това е грижата за най-уязвимите. Това коментира в студиото на „На фокус с Лора Крумова“ по Нова тв министърът на енергетиката в служебния кабинет Трайчо Трайков.

Той посочи, че все още не са фиксирани условията, на които трябва да отговарят българските граждани, за да получат компенсация заради поскъпването на горивата. По думите му условията са свързани с линията на бедност и наличието на автомобил в домакинството. Служебният енергиен министър каза още, че най-ефективният начин, е директна помощ, която да влиза в сметките на български граждани от уязвими групи.

Той посочи, че размерът на помощта е 20 евро на месец. "Според мен и според разбирането на повечето участници във взимането на решение, това ще се задейства, ако обстановката продължи да бъде лоша или се влоши рязко", каза Трайков.

"Аз съм в контакт с председателя на КЗК, обменяме информация. Те правят проверки. Въпросът е, че когато се правят проверките на КЗК, там има две особености. Едната е, че понякога проверките отнемат много време. Другата е, че те не непременно целят цените да са по-ниски", заяви той. Трайков коментира още, че горивата, които излизат от „Лукойл Нефтохим“ са сред най-евтините в Европа.

Той предупреди и за възможната загуба на 437 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. „Аргументът, че не може да се събере кворум, е пълен абсурд. Наследих тези предложения за законови промени вече като внесени от моя предшественик в НС, но видях, че сроковете ни притискат за четвъртото плащане. Предложението е внесено на 12 февруари, аз идвам на 19 и веднага виждам, че срокът за това е краят на март. Първо си казах, че вероятно всеки момент ще ни извикат да обсъждаме промените. Когато това не се случи, изпратих писмо до госпожа Митова. Когато не получихме никакъв отговор, отидох на председателски съвет в Народното събрание. Оттам ми казаха да говоря с председателя на комисията. Отидох в тяхната стая, отваряйки вратата те точно излизаха и ми казаха: „Ако става дума за ЗЕВИ, забравете“, уточни Трайков.

„Председателят на комисията, вероятно заради публичната реакция, реши да я свика, но с такова нежелание. В течение на следващите два дни, след моята реакция, имаше три опита за комисии. Така че явно време има, но няма желание“, допълни той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Даааао

    18 3 Отговор
    За горивата знаем и е нормално но къде са ни европейските заплати.
    В клуба на богатите.

    Коментиран от #19, #28, #42

    20:16 15.03.2026

  • 2 Хасковски каунь

    14 1 Отговор
    Бреййййй,
    умен чиляк!
    Това изобщо не го предвиждахме.Брей!

    20:17 15.03.2026

  • 3 ХиХи

    7 4 Отговор
    Когато управляват ПП цените винаги се повишават

    Коментиран от #7, #22

    20:17 15.03.2026

  • 4 Не е ...

    9 0 Отговор
    ...изключено, отново да ни натресат същите министри, както предните, сегашните и отново да си хапем за ... те. Но разбира се, всичко се случва с любезното съдействие, бездействие на нас...хората

    20:18 15.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 az СВО Победа 80

    8 3 Отговор
    И тоя го търсят руснаците за унищожааването на паметника на съветската армия!

    Коментиран от #32

    20:20 15.03.2026

  • 7 Добре

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "ХиХи":

    ...че при толупите бяха "нормални". За миналата год 2,3%.... иначе неофициално 8,5%. Всички за дърветата....да ви сят

    20:20 15.03.2026

  • 8 Кандидат депутат

    10 1 Отговор
    Когато си в клуба на богатите и ядеш банани , цените нямат значение

    Коментиран от #30

    20:21 15.03.2026

  • 9 Яшар

    6 1 Отговор
    Все се мъча да уважавам бг политици,управници или бизнесмени ..ама те са толко плоски кат тави...те дядките в най забутаната махала го знаят ...съвета ми е към тези ..за петрол и газ да не се изказват ...всичко е много много по голямо и по далеко от тук (масква ,Опек Китай ,Вашингтон ,Индия ...от техния капацитет фаида йок...нали не харесвахте Русия ,Иран ,Ирак,,Китай и Индия ...вземете го от Мак.доналд

    Коментиран от #26

    20:21 15.03.2026

  • 10 Сталин

    9 1 Отговор
    Бързо делегация от нашите негодници да ходи да целува дебелия дuрник на Митрофанова белким се обади на Путин да пусне малко нефт да не пукнат цървулите от глад

    20:22 15.03.2026

  • 11 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    АБЕ,ЛЕЛИН ДИЗЕЛ В ШЕЛ...1,57 ЕВРОООООО!

    Коментиран от #17

    20:22 15.03.2026

  • 12 Хипотетично

    4 0 Отговор
    Не е изключено цените на горивата да растат, нито е изключено 20-те евро, които няма да взема, но някой администратор ще ги води получени.
    Чудесна предизборна не/корупционна агитация с държавни средства от борещите корупцията за честни избори.

    Коментиран от #16

    20:23 15.03.2026

  • 13 Докато не опожарим

    3 0 Отговор
    Всичко що е държавно" няма да мирасяте и така ще е по целия свят правителствата полицията и армията НЯМА да ви спаси!!!

    20:24 15.03.2026

  • 14 системата

    11 0 Отговор
    Държавата да вземе да раздава пари на всеки собственик на кола. , а не само на циганите/енергийно бедни. Всеки шофьор има нужда от дизел или бензин.

    Коментиран от #41

    20:25 15.03.2026

  • 15 ?????

    6 0 Отговор
    Мистър ОЧЕВИДНОСТ.

    20:26 15.03.2026

  • 16 Кво ти пука

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хипотетично":

    Скоро системата ще се разпадне
    Държава ще е този който си има огнестрелно 💪😉☝️☝️🩵

    Коментиран от #23

    20:26 15.03.2026

  • 17 Сталин

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Това е 3,05 лева ,никога бензина в България не е бил толкова ,сега гледайте колко народ остава без работа и ипотеките им за 200 К отиват при кошерните плъхове в банките

    20:27 15.03.2026

  • 18 Тръмп

    3 0 Отговор
    Ама как само ви го м у ш н а х , мазно и незабележимо!

    Коментиран от #24

    20:27 15.03.2026

  • 19 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Даааао":

    Трябва да се въведа облекчение на бензиностанциите каквито бяха при ковида, с не само за социалното слаби...... Защо като не съм социално слаб да плащам високи цени заради мераците на лудия Дончо и лудия Бени..... Хайде стига с тия двойни стандарти....... Но буля Желязкова водопадова фалира държавата и каквито мерки да изберете недоразумението Гюрата като богати европейци ще трябва да взема ме заеми..... Въобще това са заемите ще бъде до края на света за бг територията.....

    20:28 15.03.2026

  • 20 Пич

    5 0 Отговор
    Ако не схващате, направо ви обират за да пълнят продънения бюджет!!! Защото им трябват много пари за Украйна, не за вас!!! Не вярвате ли ?! Имахме резерви за три месеца, купени на старите пари ( според тях ) !!! А когато петрола беше 140-160 долара за барел, цените на горивата бяха 2,40-2, 60 лв.!!! Значи - обират по замисъл, но се тръшкат одиозно, защото идват избори!!!

    20:29 15.03.2026

  • 21 Кифлите да слизат от джиповете

    4 0 Отговор
    и да слагат бурките!
    Задръстиха Софето!

    20:29 15.03.2026

  • 22 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ХиХи":

    Винаги се взимат заеми когато управлява ppdb, но и тиква вземаше....

    20:30 15.03.2026

  • 23 Хипотетично

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Кво ти пука":

    Заделени от радевото правителство средства за 20 милиона евра кеш за гориво, ще си разпределят служебните разпределители уж за нуждаещи се с кола. Как се прави ревизия на откровено корупционно мероприятие за свои хора от стария социализъм?.

    20:31 15.03.2026

  • 24 Хасковски каунь

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тръмп":

    Израз на Б О К Оооо за еврото

    20:33 15.03.2026

  • 25 ШО БЕЕЕ УРАЛА Е 40 ДАЛАРА БАРЕЛААА

    0 0 Отговор
    ТЪЙ ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА ВИСНЕТЕ НА НЯКОЙ КЛОН......

    20:33 15.03.2026

  • 26 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Яшар":

    В Грешка си..... Политиците не трябва да бъдат уважавани, защото не заслужават..... От 35 години говоря с едно и също, а държавата стана територия.... Населението имигрира и продължава да се топи, А така май ръченица политици продължават да ни омайват измамниците......

    20:33 15.03.2026

  • 27 оня с питон.я

    0 1 Отговор
    5 евро на литър. С любов от фашистите от ппдб.

    20:34 15.03.2026

  • 28 АБЕЕЕЕ ВИЙСТЕ ПРИСЛУГАТА

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даааао":

    НА БУГАТИТЕ КРАДЦИ....НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИИИИИ....

    20:35 15.03.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Радев хариза 6 милиарда долара на Боташ. Кви облекчения, кви 5 евро?

    20:36 15.03.2026

  • 30 Лесно се проверява

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кандидат депутат":

    Бензин в Русия 0.73 евро
    Дизел в Русия 0. 81 евро

    20:36 15.03.2026

  • 31 123456

    0 0 Отговор
    ба ти идиотите - не било изключено , малоумници ....

    20:36 15.03.2026

  • 32 оня с питон.я

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 80":

    Трайчо Фашиста и дечицата му са в списъка на кгб. Дните са му преброени.

    20:36 15.03.2026

  • 33 Естет

    0 0 Отговор
    Този е пълен непукист! Куку!

    20:37 15.03.2026

  • 34 Трайчо

    1 0 Отговор
    Нали щяха да падат? Нямало страшно, имали сме резерв! Когато цената стигнела до определена стойност, търсенето щяло да спадне и цената да се срине! Бързо си сменихте мнението, преди седмица друго дрънкаше!

    20:38 15.03.2026

  • 35 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Уязвими групи са инвалидите, които не са в състояние да си изкарват прехраната.
    Останалите не са уязвими групи, а мързеливи групи. Трайчо на брутална капиталисическа икономическа база, ще пришива комунистическа надстройка. От това нищо няма да излезе.

    20:42 15.03.2026

  • 36 Много умен

    2 0 Отговор
    Чак съм изумен , от тоя капацитет 😂

    20:43 15.03.2026

  • 37 дълбоко виждащ

    2 0 Отговор
    Проблема ви е ,че нямате българи управленци и след 9 септември ,руския ботуш направи хората да не могат да смятат и да чакат някой друг да работи вместо тях!след 9 септември най страшното не са били концлагерите ,а руската форма на обучение в училищата.от там се появява една плеяда ,която няма изриване и затова никой в ес ви няма доверие бг!Колкото до това дали трябва в момента да има увеличение на бензиностанциите ,не трябва.Ако има КЗК и комитет защита потребители той ще се позиционира в някоя бензиностанция и преглеждайки фактурите на ,които е купен бензина ще ги попита защо правите такъм марж от купува -продава.и ще им наложи глоба.За да не става това ви предложих нещо простичко но ефикасно срещу бг-спекула.Бензиностанция на 24 часа да си прави цената само веднъж.Какво се постига с това-Конкуренция ,ако вдигнеш цената повече хората ще пълнят при този ,който е преценил най точно дали ще печели много от един клиент или от Оборот!не ви хареса и "Минахте на "Даваме пари.....как ги давате....самия факт ,че карате хората да са длъжни да имат сметка по която им превеждатетези 20€ ,прави варианта губивш за този ,който ще влезе в него.Таксите на банките са такива ,че 20€ ще отидат за тях и респективно към държавата ,а за маймунката от другата страна ще остане горчивия вкус на вашата лъжа.ще видите сами след време ,че никой не е мислил от управниците ви за вас и вашето добруване ,но всеки от тях говори за това!Бъдете живи и да не ви пука.Просия и щатите ще отида

    Коментиран от #39

    20:46 15.03.2026

  • 38 Чорбара

    2 0 Отговор
    Глу пак ИДИ от!!!!!!!!

    20:47 15.03.2026

  • 39 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "дълбоко виждащ":

    Ти си комунист бе. Това, което си написал все едно си го преписал от учебника по "Научен комунизъм".

    Коментиран от #45

    20:52 15.03.2026

  • 40 Добре де

    1 0 Отговор
    Да се повишава но да има гориво. Скоро може и да липса гориво ако така продалжи.

    20:53 15.03.2026

  • 41 Да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "системата":

    Няма да караш кола ако ти е скъпо. Защо държавата дати плати. Кефа .

    20:57 15.03.2026

  • 42 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Даааао":

    При капитализма стоката "работна сила" си има цена. Пише го в учебника по "Научен комунизъм". Няма кой да чете. Когато стоката е некачествена, цената е ниска.

    20:58 15.03.2026

  • 43 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Разликата между нас и политиците е в подбора на думи. Този индивид казва " Не е изключено", а аз бих казал " С голяма вероятност цените на горивата ще се покачват". И някакви мерки вземат ли се? Виетнам премахна мотото за внос на горива, други държави намаляват акциза. Нещо спряха да громят Русия по телевизията. Припари им под задните части. От партньорите ни вопъл, ни стон. Цяла Европа се е снишила и разбра , че духа лош вятър, който ще отвее много правителства.

    21:02 15.03.2026

  • 44 Горски

    1 0 Отговор
    Трайко, а що не кажеш къде сме в ЕС по заплати пенсии? Евтини политици,евтини пътища с дупки,евтини горива. Русия никога не изоставя партньорите си.Сега можеше да се смеем на Тъпия ЕС. Стига лъга и манипулира, и ти, и всички около теб! България иска МИР, иска достоен живот, достойно заплащане за труда си, достойни пенсии. Махайте се всички, че ни писна от вас! Колко литра гориво си купуват хората с минималната заплата и колко в България?

    21:04 15.03.2026

  • 45 дядо дръмпир

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Данко Харсъзина":

    радвай се ,че не ви управлява такъв като мен....особенно да се радват попове и друга подобна пасмина......за която писах в предния пост

    21:04 15.03.2026

