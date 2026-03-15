Новини
България »
Атанасов: Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме

Атанасов: Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме

15 Март, 2026 19:42 938 29

  • атанас атанасов-
  • наденици-
  • листи

Той коментира и поведението на Сарафов по случая "Петрохан"

Атанасов: Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДСБ и зам.-председател на ПГ на ПП-ДБ Атанас Атанасов коментира пред бТВ рисковете пред България по линия на сигурността, икономиката, финансите и в контекста на предстоящите избори.

„Трябва да правим разлика между заплаха и рискове. Пряка заплаха към България в резултат на войната в Иран няма. Рискове съществуват, разбира се, евентуално терористични актове, миграционни вълни и така нататък, но мисля, че на този етап няма данни в тази посока“, заяви Атанасов.

Той подчерта необходимостта службите за сигурност да проявят „по-сериозна бдително“, тъй като по негови думи „на този етап не разполагат с достатъчен капацитет за противодействие на тези рискове“.

Атанасов коментира и защитата на България чрез съюзници: „Ето един такъв момент, в който би трябвало българското общество да оцени какво означава да сме членове на НАТО и на Европейския съюз. Защото в резултат на тази война в Иран, ние имаме защитен вал от съюзници на юг и на югоизток в лицето на Гърция, на Турция. Гърците веднага ни предоставиха допълнителни способности, разбира се. Рискът да прелети някоя ракета през наши съюзници до България не съществува, тъй като противоракетните системи и на Гърция, и на Турция са в бойна готовност и са много ефективни.“

По отношение на информация за американски самолети-цистерни, извършващи полети над Средиземноморието, които вероятно зареждат изтребители или разузнавателни самолети, излитайки от летище „Васил Левски“, Атанасов заяви: „Тази информация трябва да се провери, защото не е изключено да има провокации. Службите тук, РВД, трябва да дадат информация и на първо място, разбира се, министъра на отбраната. Дали има повишаване на рисковете за България, ако тези самолети-цистерни обслужват американската авиация на юг?“

Относно бъдещите избори и позицията на политическите партии, Атанасов посочи: „България, за да е сигурна, трябва да изпълнява стриктно съюзническите си задължения като член на НАТО и като член на ЕС. Това са от една страна най-мощният военен съюз, от друга страна най-мощният икономически съюз. И това ни гарантира сигурността. Обаче това не означава, че трябва да бездействаме. Необходими са инвестиции – инвестиции в българската икономика. Не само да произвеждаме снаряди заедно с германците, а трябват инвестиции в нови технологии, които се използват в отбраната. Това е много важно.“

По отношение на инициативата за „Съвета за мир“ Атанасов заяви: „Тази инициатива е абсолютно противоконституционна. Не е ясно какъв е този борд. Оказва се, че това е лична инициатива на президента на САЩ, а самите Съединени щати не са подкрепили тази инициатива. Това е някаква инициатива, която обслужва частни интереси. През цялото време бях в пленарната зала в петък следобед и гледах как колегите от ГЕРБ си гледаха обувките от срам. Най-малкото, има разделение на властите. Не може парламентът да задължава изпълнителната власт да извършва нещо, което е изключително нейна компетентност. Това е на първо място.“

Относно случая „Петрохан“ Атанасов заяви: „Аз не съм бил на „Петрохан“, не знам къде е тази хижа, тези хора не ги поднавам. Най-важният въпрос е липсата на доверие в правораздавателните институции. Като почнем от Цацаров, минем през Гешев, стигнем до Сарафов. Обществото няма доверие в институциите. Ако Сарафов не се беше появил да слага някакви етикети, може би малко по-спокойно можеше да се приеме тази история.“

В дискусията за съдебната система Атанасов коментира: „Голямата язва на съвременната българска държава е съдебната система. Липсата на реформа там, Висш съдебен съвет с изтекъл мандат, инспекторат, на който сега април месец му започва трети мандат, а няма право на втори по закон, там трябва да се среже този гордият възел, за да могат да бъдат избрани нови органи и те да стигнат до там да бъдат избрани главен прокурор и така нататък. Иначе, моето лично мнение като юрист от години винаги е било, че длъжността главен прокурор е излишна в България.“

По отношение на предизборната кампания и настояването на ДСБ да включат Явор Божанков и Даниел Лорер в коалиционните си листи, Атанасов обясни: „Ние сме коалиция, трипартийна. Ние сме политическата сила, която твърдо гледа на Запад. Ние сме привърженици на западната демокрация. И поради тази причина, включително в отношенията между партиите, трябва да има диалог и да се решават включително и конфликтни въпроси, като този в случая. Нашата позиция е, че тези двама колеги, Божанков и Лорер, са много стойностни хора, много последователни, авторитетни хора, които включително носят позитиви на коалицията и гласове. И поради тази причина би трябвало да бъдат в листите.“

Атанасов подчерта, че преговорите ще продължат на лидерско ниво: „Утре е решаващият момент, когато трябва на масата на преговорите да решим, ще бъдат ли кандидати за депутати Божанков и Лорер или не. Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме вътре. Нашите преговорни екипи на места са установили противоречие и тези въпроси също трябва да бъдат решени на лидерско ниво. Но ние сме демократични организации и би трябвало като интелигентни, образовани и разумни хора да намерим най-доброто решение.“


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове