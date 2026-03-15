Клисурски за горивата: Цените на колонките вероятно ще се увеличат между 20% и 25%

15 Март, 2026 20:42 599 30

Ако средно за годината цените се задържат около 90 и 100 долара на барел, тогава общо в българската икономика инфлацията би нараснала с между 0,9 и 1,5 процентни пункта

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на финансите Георги Клисурски коментира очаквания скок на цените на горивата и влиянието му върху българската икономика: „Основната цел е да защитим българските граждани и българския бизнес от потенциалния голям скок в цените на горивата, а съответно и на всичко друго, тъй като знаете, че горивата са основна суровина и се отразяват на повечето други стоки.“ Той добави, че при продължаващи високи цени на петрола „цените на колонките вероятно ще се увеличат между 20% и 25%.“

„Ако средно за годината цените се задържат около 90 и 100 долара на барел, тогава общо в българската икономика инфлацията би нараснала с между 0,9 и 1,5 процентни пункта. Ако инфлацията сега е 4%, тя би била 5 - 5,5%“, добави финансовият министър.

По отношение на мерките за подпомагане на най-уязвимите граждани Клисурски уточни: „Това, което ние предвиждаме и ще предложим е компенсации за най-нуждаещите се граждани. Всъщност, таргетирани социални помощи.“ Той обясни логиката на помощта: „Ако един човек средно зарежда до 100 литра бензин или дизел на месец, при увеличение между 15% и 20% на цените на горевата на колонката, тогава тези 20 евро ще му достигнат отново да зарежда 100 литра на месец, без всъщност да е доплатил нищо от себе си.“

„Ако някой зарежда много повече от 100 литра гориво, потенциално той има тази възможност или не е потърсил по-евтина алтернатива. Много е важно за нас помощта да не е за всички граждани, тези, които имат възможност, тези, които имат твърде високи доходи, а да бъде насочена към нуждаещите се. Затова планираме между 1 млн. и 1,5 млн. български граждани, които са с най-ниските доходи спроед данните на НАП. Това е за всяко едно физическо лице. Но ако и двамата в семейството имат ниски доходи и се класират за тази помощ по доход, но имат един автомобил, тогава само веднъж ще получат тези 20 евро на месец“, допълни Клисурски.

Клисурски също коментира удължителния бюджет и източниците на финансиране за компенсиращите мерки: „В крайна сметка, парите винаги ще излязат от бюджета. Да, има някакво повишаване на приходите, например, от ДДС, от по-високите цени на горивата, но, разбира се, тези допълнителни приходи ще бъдат използвани да покрият тези мерки, които, например, ние сега предлагаме, между другото частично, а не изцяло. Но парите, в крайна сметка, винаги идват от бюджета, което е всъщност от българските граждани.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А стига бе, не

    7 0 Отговор
    може да бъде!!!

    Коментиран от #13

    20:42 15.03.2026

  • 2 оня с питон.я

    11 1 Отговор
    Зарежете трошките и ползвайте градски транспорт. Всеки уикенд на хотел е глезотия. Стойте си вкъщи, почистете, сгответе, карайте велосипед.

    20:44 15.03.2026

  • 3 Помак

    13 1 Отговор
    Това е до дни ...до 3-4 месеца 5 евро ...заради клоуна Тръмп и българските му слуги Желязков,Пеевски ..и Бойко неграмотния

    20:44 15.03.2026

  • 4 Пич

    11 1 Отговор
    Казах ви, обира започна, и положението е - никой да не мърда !!! Но заради наближаващите избори по няколко кретена на ден ще ви внушават, че това е нормално, и няма какво да се направи!!! А има много какво да се направи!!! Русия!!!

    20:45 15.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 НЯКОЙ

    9 0 Отговор
    Тези нива 20 -25% бяха надхвърляни по средата на миналата седмица

    20:47 15.03.2026

  • 7 Кифлите да слизат от джиповете

    7 0 Отговор
    и да слагат бурките!
    Задръстиха Софето!

    20:48 15.03.2026

  • 8 Ех , Георги

    6 0 Отговор
    Ех , Клисурски ами заспало , министърче не отчитай само инфлацията от петък 13 👋😂

    20:49 15.03.2026

  • 9 Кифла с хиджаб

    6 0 Отговор
    Иранците са прави!
    На всички кифли трябва да наденат хиджаб да не джафкат много!

    20:51 15.03.2026

  • 10 Този некадърник няма ли да го сменят

    5 0 Отговор
    Развъдник на подскачащия по левия тротоар като Спецов

    20:51 15.03.2026

  • 11 Суворов

    8 0 Отговор
    На олигарсите им дой де дюшеш тази война.Как България зависи от горива в тази война?По кой начин.А когато цените бяха 55 долара?Защо не намалихте цените?Тъкмо се чудеха по кой способ да тормозят населението преди избори.Възможен е вариант туба гориво срещу глас.

    20:52 15.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Европеец

    7 0 Отговор
    Как спокойно го казват, а народа продължава да си мълчи...... Компенсации за всичко шофьори, а не само за социално слабите..... Не искам да плащам скъп бензин зареди мераците на лудия Дончо и лудия Бене.....

    20:56 15.03.2026

  • 15 маке..

    8 0 Отговор
    Така требва да бъде за тва будала племе дека е дошло на балканите с конска опашка вързана за тояга,нефтохимо им е само на 500 км от порт новороосиискь,там на борсата барел нефт е 40$..а бгбандерците чекат дъртио джендър урсуль да им го докара през босфоро на сто долара барело

    20:56 15.03.2026

  • 16 Виктор

    7 0 Отговор
    Затръшнахме вратата към Русия.Сега ще гледаме скъпите витрини като Гаврош и някои ще мечтаят гражданина Радев да ги оправи и реши проблемите им.Дядо поп казва-блажени са верующите.Амин.

    20:57 15.03.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Демек дизела ще стане 2 евро /литъра.

    21:00 15.03.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Този луд ли е или на луд се прави?!!! в цял свят очакват -10-15% инфлация ако горивата се задържат на тия цени наште очакват 0,9.... тоягите ли сършиха или какво?

    Коментиран от #28

    21:01 15.03.2026

  • 19 ППдофил

    1 0 Отговор
    Аз карам розова тротинетка и не ме интересува!
    Мен инфлацията не ме плаши, само трипера!

    21:02 15.03.2026

  • 20 Ей мушмул

    2 0 Отговор
    1 от 4 е 25%, а 1.5 от 4 е 37.5%. Следователно повишението на измислената инфлация ще е от 25% до 37.6%. В заключение реалното повишение ще е от 50% до минимум 70% отгоре на вече заработеното повишение от НЕ Е ОТ ЕВРОТО. КАТАСТРОФА.

    21:02 15.03.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Шишко ще дава по туба нафта за изборите. И ще подложи динена кора на Боташа.

    21:03 15.03.2026

  • 22 Тоалетна хартия Саяние

    3 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    21:03 15.03.2026

  • 23 ППдебил

    3 0 Отговор
    Санкциите срещу братска Русия очевидно работят!

    21:03 15.03.2026

  • 24 Удряй добро камионче

    3 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    21:03 15.03.2026

  • 25 Юни 2026

    2 0 Отговор
    Ще е 200% ще е е увеличението

    21:03 15.03.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Како пречи ДДС на фосилните горива да се намали на 15% и няма да има увеличени и същите пари ще си влязат в хазната... ама трябва да лаем глупости!

    21:04 15.03.2026

  • 27 Много се радваме за някаква Саяна

    1 0 Отговор
    А бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    21:04 15.03.2026

  • 28 Не не са

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":

    Свършиха се ръцете дето ги въртяха, сега всички се епилират и си падат по деца и алтернативни интернет религии.

    21:05 15.03.2026

  • 29 оня с питон.я

    0 0 Отговор
    Тея от сивата икономика дето се водят социално слаби са нуждаещи се, нали?

    21:07 15.03.2026

  • 30 Горски

    1 0 Отговор
    Социално слаби как имат лизинг за автомобил, вместо тези пари да се вкарат директно в петролната индустрия за задържане на цените, вие си купувате гласове за изборите, това е незаконно. Евентуален скок? Ти къде живееш бе, 1,25 на 1 ,53 дизела не е ли скок? Основната ви цел е да откраднете изборите и да завладеете цялата държава.. стига си дрънкал глупости!

    21:08 15.03.2026

