Клисурски за горивата: Цените на колонките вероятно ще се увеличат между 20% и 25%

Министърът на финансите Георги Клисурски коментира очаквания скок на цените на горивата и влиянието му върху българската икономика: „Основната цел е да защитим българските граждани и българския бизнес от потенциалния голям скок в цените на горивата, а съответно и на всичко друго, тъй като знаете, че горивата са основна суровина и се отразяват на повечето други стоки.“ Той добави, че при продължаващи високи цени на петрола „цените на колонките вероятно ще се увеличат между 20% и 25%.“

„Ако средно за годината цените се задържат около 90 и 100 долара на барел, тогава общо в българската икономика инфлацията би нараснала с между 0,9 и 1,5 процентни пункта. Ако инфлацията сега е 4%, тя би била 5 - 5,5%“, добави финансовият министър.

По отношение на мерките за подпомагане на най-уязвимите граждани Клисурски уточни: „Това, което ние предвиждаме и ще предложим е компенсации за най-нуждаещите се граждани. Всъщност, таргетирани социални помощи.“ Той обясни логиката на помощта: „Ако един човек средно зарежда до 100 литра бензин или дизел на месец, при увеличение между 15% и 20% на цените на горевата на колонката, тогава тези 20 евро ще му достигнат отново да зарежда 100 литра на месец, без всъщност да е доплатил нищо от себе си.“

„Ако някой зарежда много повече от 100 литра гориво, потенциално той има тази възможност или не е потърсил по-евтина алтернатива. Много е важно за нас помощта да не е за всички граждани, тези, които имат възможност, тези, които имат твърде високи доходи, а да бъде насочена към нуждаещите се. Затова планираме между 1 млн. и 1,5 млн. български граждани, които са с най-ниските доходи спроед данните на НАП. Това е за всяко едно физическо лице. Но ако и двамата в семейството имат ниски доходи и се класират за тази помощ по доход, но имат един автомобил, тогава само веднъж ще получат тези 20 евро на месец“, допълни Клисурски.

Клисурски също коментира удължителния бюджет и източниците на финансиране за компенсиращите мерки: „В крайна сметка, парите винаги ще излязат от бюджета. Да, има някакво повишаване на приходите, например, от ДДС, от по-високите цени на горивата, но, разбира се, тези допълнителни приходи ще бъдат използвани да покрият тези мерки, които, например, ние сега предлагаме, между другото частично, а не изцяло. Но парите, в крайна сметка, винаги идват от бюджета, което е всъщност от българските граждани.“