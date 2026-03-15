Клисурски за горивата: Цените на колонките вероятно ще се увеличат между 20% и 25%

Министърът на финансите Георги Клисурски коментира очаквания скок на цените на горивата и влиянието му върху българската икономика: „Основната цел е да защитим българските граждани и българския бизнес от потенциалния голям скок в цените на горивата, а съответно и на всичко друго, тъй като знаете, че горивата са основна суровина и се отразяват на повечето други стоки.“ Той добави, че при продължаващи високи цени на петрола „цените на колонките вероятно ще се увеличат между 20% и 25%.“
„Ако средно за годината цените се задържат около 90 и 100 долара на барел, тогава общо в българската икономика инфлацията би нараснала с между 0,9 и 1,5 процентни пункта. Ако инфлацията сега е 4%, тя би била 5 - 5,5%“, добави финансовият министър.
По отношение на мерките за подпомагане на най-уязвимите граждани Клисурски уточни: „Това, което ние предвиждаме и ще предложим е компенсации за най-нуждаещите се граждани. Всъщност, таргетирани социални помощи.“ Той обясни логиката на помощта: „Ако един човек средно зарежда до 100 литра бензин или дизел на месец, при увеличение между 15% и 20% на цените на горевата на колонката, тогава тези 20 евро ще му достигнат отново да зарежда 100 литра на месец, без всъщност да е доплатил нищо от себе си.“
„Ако някой зарежда много повече от 100 литра гориво, потенциално той има тази възможност или не е потърсил по-евтина алтернатива. Много е важно за нас помощта да не е за всички граждани, тези, които имат възможност, тези, които имат твърде високи доходи, а да бъде насочена към нуждаещите се. Затова планираме между 1 млн. и 1,5 млн. български граждани, които са с най-ниските доходи спроед данните на НАП. Това е за всяко едно физическо лице. Но ако и двамата в семейството имат ниски доходи и се класират за тази помощ по доход, но имат един автомобил, тогава само веднъж ще получат тези 20 евро на месец“, допълни Клисурски.
Клисурски също коментира удължителния бюджет и източниците на финансиране за компенсиращите мерки: „В крайна сметка, парите винаги ще излязат от бюджета. Да, има някакво повишаване на приходите, например, от ДДС, от по-високите цени на горивата, но, разбира се, тези допълнителни приходи ще бъдат използвани да покрият тези мерки, които, например, ние сега предлагаме, между другото частично, а не изцяло. Но парите, в крайна сметка, винаги идват от бюджета, което е всъщност от българските граждани.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А стига бе, не
Коментиран от #13
20:42 15.03.2026
2 оня с питон.я
20:44 15.03.2026
3 Помак
20:44 15.03.2026
4 Пич
20:45 15.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 НЯКОЙ
20:47 15.03.2026
7 Кифлите да слизат от джиповете
Задръстиха Софето!
20:48 15.03.2026
8 Ех , Георги
20:49 15.03.2026
9 Кифла с хиджаб
На всички кифли трябва да наденат хиджаб да не джафкат много!
20:51 15.03.2026
10 Този некадърник няма ли да го сменят
20:51 15.03.2026
11 Суворов
20:52 15.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Европеец
20:56 15.03.2026
15 маке..
20:56 15.03.2026
16 Виктор
20:57 15.03.2026
17 Данко Харсъзина
21:00 15.03.2026
18 ДрайвингПлежър
Коментиран от #28
21:01 15.03.2026
19 ППдофил
Мен инфлацията не ме плаши, само трипера!
21:02 15.03.2026
20 Ей мушмул
21:02 15.03.2026
21 Данко Харсъзина
21:03 15.03.2026
22 Тоалетна хартия Саяние
21:03 15.03.2026
23 ППдебил
21:03 15.03.2026
24 Удряй добро камионче
21:03 15.03.2026
25 Юни 2026
21:03 15.03.2026
26 ДрайвингПлежър
21:04 15.03.2026
27 Много се радваме за някаква Саяна
21:04 15.03.2026
28 Не не са
До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":Свършиха се ръцете дето ги въртяха, сега всички се епилират и си падат по деца и алтернативни интернет религии.
21:05 15.03.2026
29 оня с питон.я
21:07 15.03.2026
30 Горски
21:08 15.03.2026