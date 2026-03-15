Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Ексминистър: Влизането в еврото беше използвано спекулативно от много доставчици на стоки и услуги

15 Март, 2026 19:12 531 6

  • война-
  • сметки за ток-
  • горива-
  • инфлация

Стоянов сравни ситуацията в България с лодка, която е изправена пред поредица от икономически сътресения

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Войната, високите сметки за ток, цените на горивата и инфлацията – това са темите, които все по-силно тревожат българските граждани. По тях коментар пред бТВ направи бившият министър на икономиката Никола Стоянов, който анализира икономическата ситуация и рисковете пред страната.

Според Стоянов много хора в България са получили значително по-високи сметки за електроенергия. „Аз, за щастие, не съм сред тях, но имам много приятели и познати, които наистина получиха сметки два-три пъти по-големи от нормалните“, каза той. По думите му обясненията за студена зима не звучат убедително. „Разликата между по-мека и по-тежка зима са обективни неща. Няма как един-два градуса по-ниска средна температура да доведе до два-три пъти по-големи сметки“, коментира Стоянов.

Той подчерта, че проблемът е и институционален. „За пореден път това показва, че държавата ни не функционира така, както трябва – институциите и регулаторите не са изградени по начин, който да гарантира справедливост.“

Стоянов сравни ситуацията в България с лодка, която е изправена пред поредица от икономически сътресения. „България в момента е като лодка, пред която се изправя голяма вълна след голяма вълна“, каза той. Първата „вълна“ е свързана със спекулативното повишаване на цените около процеса на присъединяване към еврозоната. „Влизането в еврото беше използвано спекулативно от много доставчици на стоки и услуги още от миналото лято“, обясни Стоянов.

По думите му инфлацията вече е започнала да се успокоява, но се появява нов външен фактор – геополитическата криза. „Точно когато се появи светлина в тунела, идва следващата голяма вълна – външният фактор, който отново ще даде мотив цените да се вдигат.“ По отношение на горивата Стоянов посочи, че поскъпването често се дължи не само на реални икономически фактори. „Всичко това плюс желанието на много търговци да направят бързи пари“, каза той. Според него проблемът в България е и липсата на ефективен контрол. „В България, поради това че регулаторите не работят, всеки фактор за поскъпване се използва цените да се вдигнат двойно повече, отколкото би трябвало.“

Стоянов изрази притеснение и за управлението на рафинерията на Лукойл в България. „Чух от експерти, че за девет месеца загубата е била около 52 милиона, а за последните три – 58 милиона, и то преди кризата с Иран“, каза той. По думите му подобни предприятия изискват много специфичен управленски опит. „Само хора от самото предприятие или специалисти с международен опит могат да управляват такъв тип компания.“

Според Стоянов, ако кризата в Близкия изток се проточи, санкционният режим може да се промени. „Ако кризата продължи по-дълго, няма да има друг изход – ще трябва да се върви към разхлабване на санкциите“, смята той. Той подчерта, че всяка държава трябва да защитава собствените си икономически интереси.

„Интересът на България е да има евтини горива, каквито традиционно сме имали.“ Стоянов обясни и защо официалните данни за инфлацията често не съвпадат с усещането на хората. „Една от причините е големият дял на сивия сектор, особено в услуги като фризьорски или козметични“, каза той. Тези цени често не се отчитат в статистиката.

„Има много услуги, които всички ползваме и не получаваме касова бележка. Тяхното поскъпване инфлацията не измерва.“ Според Стоянов дългата политическа нестабилност също има сериозно отражение върху икономиката. „Политическата криза от последните четири-пет години доведе до усещането, че всеки може да прави каквото си иска“, каза той.

На въпрос дали ще се включи в бъдещи избори, Стоянов заяви, че няма подобни планове, въпреки че е работил в служебни правителства на Румен Радев. „Не възнамерявам да се включвам в листи. Предпочитам да запазя позицията си на експерт“, каза той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще гледа от снимка

    4 0 Отговор
    с надпис Търси се.....жив или .....

    19:14 15.03.2026

  • 2 🍌🍒🍑

    4 0 Отговор
    Който неможа заради еврото, сега ще си избие заради горивата.

    19:14 15.03.2026

  • 3 Бендида

    7 0 Отговор
    Това го знаят и децата. Въпросът е, какво прави държавата? Или става дума все за ,,наши" хора....

    19:16 15.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тия бившите

    1 0 Отговор
    Много приказливи станаха !? А защо увърта и неказва кой ни качи на лодката 👋

    19:29 15.03.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Ама нали държавата ни пазеше от спекуланти? Нали шеше да е 0 и нещо инфлацията! реалната инфлация при храните е 100% а скоро и другите стоки ще настигнат!

    А истината е, че тепърва ще вдигате и данъците и ще стигнат европейските щото няма как иначе!!! Кражбите трябва да се покриват!!!

    Белене е малко за вас!!! Тъпия народ дано помни!

    19:31 15.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове