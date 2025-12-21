Доц. Божилова: Пеевски влияе на bTV! Цънцарова е само повод!

Дългогодишният преподавател по журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет доц. Светлана Божилова бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира новината, че водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова вероятно е свалена от ефир, както и отношенията между политиката и медийната среда в България.
„Това няма да спре, докато у нас не се задейства ясен законодателен механизъм, който да гарантира свободата на журналистиката. Що се отнася до ситуацията с Мария, аз бях снощи на протеста. Мария е само повод. Там имаше колеги, които са си загубили работата по един или друг начин, имаше хора, които имаха своите мотиви да бъдат там. За пръв път се говори за професионална консолидация за ценностите и стандартите в професията в паневропейски и световен план. Мария Цънцарова бе мой дипломант. Готова съм да вляза в дебат с колеги, които твърдят това. Не трябва да квалифицирам кой къде стои в политическия спектър, а да водим професионален дебат“, заяви Светлана Божилова.
„Не се страхувам да защитя позиции, искам аргументиран дебат. Има натрупан гняв, който експлодира. Трябва да влезем в ясен дебат за мисията на журналистиката“, каза още тя.
„Журналистите по презумпция трябва да бъдат коректив на управляващите. Не трябва да се пришива определението, че водещите имат скрита политическа кауза. Журналистите трябва да бъдат винаги опоненти на събеседниците си“, заяви Божилова.
„Чест прави на Канна Рачева, че слезе на протеста. Гражданите не могат да преценят и анализират процесите. Спомних си началото на bTV. Бях докладчик в първия конкурс. Не помня оттогава колко конкурси е имало в големите телевизии за ключовите позиции. Последните конкурси бяха за високи позиции в MTG. Стана ми тъжно, защото за целия екип, воден от Люба Ризова – къде са те сега? Те не са пенсионери. Защо медията, която имаше най-висок рейтинг в първите 7–8 години, се раздели с най-добрите си журналисти. Няма нито в Европа, нито в световен план конкурентен, прозрачен пазар, в който медията да се лишава от най-добрите си водещи“, коментира преподавателят по журналистика.
„Съвсем скоро лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че bTV трябва да има особен управител, когато МЕЧ управлява. За мен е необяснимо изказването на Слави Трифонов. Той заявява, че в една частна медия управляващите могат да правят каквото си искат. Ама извинявайте, Тошко Йорданов бе председател на Комисията по медии и култура. Не може медията да бъде разглеждана като частна фирма. Той не познава основни постулати на медийното законодателство. Да му кажа на Слави Трифонов – трябва човек да мери думите си и да бъде компетентен, когато се изказва в такава сфера. Медийните предприятия не са класически търговски предприятия“, коментира Божилова.
„Не може в закона да пише, че медийните предприятия са дружества с цел печалба. Това е сложна материя, но проблемите на медийната регулация в България са свързани с това, че не се прилага и се дискредитира въобще медийната регулация“, заяви още тя.
„Все повече журналисти не са държачи на микрофони и не задават предварително подготвени въпроси. Цънцарова е един от малкото журналисти, която има рядко бърз професионален рефлекс. На този фон Златимир, който е балансиран, е логистичната подкрепа. Аз искрено вярвам, че Златимир няма да върви по пътя на ко-водещия на Ани Цолова в NOVA и ще отстоява с други колеги в bTV правото на Мария Цънцарова да бъде такава, каквато е. Не споделям моралното поведение на Виктор Николаев“, коментира Светлана Божилова.
„Проблемът с Мария Цънцарова не трябва да се политизира и скандализира, защото е проблем на колегията. Докато стават ротациите на хора на ключови позиции по отношение на мениджмънта и управлението, искам да кажа, че това е проблем на професионалната гилдия в bTV. Колегите имат право да търсят подкрепа от СЕМ и да търсят правата си от бъдещия медиен регулатор и съда в Люксембург. Хайде да си кажем – има ли разследваща журналистика? Защо я няма? Защо през годините задаваха въпроса къде е разследващата журналистика в обществените медии, защо го правят сайтове, а не е в полезрението на големите медии. Нещата в медийната среда не са добри. Самият Делян Пеевски преди години беше най-големият критик на Бойко Борисов и когато дойде на власт за един ден, неговите медии промениха отношението си към ГЕРБ“, заяви Светлана Божилова пред Божидар Русев.
Цънцата не е повод, тя е следствие на подложилата се на Пеевски верна труженичка!
21.12.2025
21.12.2025
21.12.2025
21.12.2025
9 АГАТ а Кристи
И настъпва мрак... Мрак, но в пуртур...
21.12.2025
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Както и "Кредисимо" с "ХелпКарма" нали бре данко...какъв "гербер" си и ти май..му..но.Пфу...
11:16 21.12.2025
12 смешно
В момента същите циврят за...(потенциално) уволнен журналист.
Ако Мария Цънцарова нападаше лидерите на ППДБ така, както нападаше Костадинов и Радостин, хеле пък ако се отнасяше към Възраждане с такава любов, с каквато към ППДБ, всички опяващи я в момента щяха да отварят шампанско.
Да се радват на уволнената "копейка", да я пращат при другите "четирихилядници".
Вашият рев и патетика не са за "независимата журналистика", а просто за една от вашите активистки.
Толкова е просто и очевидно.
21.12.2025
14 Данко Харсъзина
18 Новичок
До коментар #5 от "Майора":Г-н Майор ,забравяте май ,че решава тоз който има пари.И не е нужно да ходиш до Прага,просто им спираш РЕКЛАМИТЕ и те така.Аз също не ги харесвам тия "журналисти-продажни" но те се хранят от фирмите на шиши и боко,чрез рекламите.
Коментиран от #56
21.12.2025
19 Да бе!
До коментар #8 от "Да пази":Надуха ни главите с този Пеевски, бившите му любовници от ппдб/ЛГБТ! Влияе още на глобалното затопляне и магнитното поле!🤥
21.12.2025
22 Загрижен
Цънцата е тотално некомпетентна. А дебелото магнитче, какво общо има със случая? Какъв мотив би имал. Та Цънцата се счупи да се прекланя пред ппдб, да се заяжда с Ради гела, с Копейкин, но не и гроб и хората на магнита.
Пълни лъжи. Цънцата е платена, вижда се от самолет!!!
21.12.2025
23 Никой
Докато се оправят нещата - 50 години - може вече да са изтекли 10-20. Абсурд.
Жената говори и за законодателни промени - навремето ако направиш нещо и си санциониран.
Сега няма закон или каквото и да е - какво си говорим.
50 години трябват още.
21.12.2025
26 Хората
До коментар #20 от "Данко Харсъзина":Обичаме силните на деня.Как не им излязоха пришки на езиците с това непрекъснато говорене Пеевски та Пеевски.
27 Оракула от Делфи
" мяза" да са , "Феномена" - Пеевски и "Банкера" - Борисов ?
21.12.2025
30 Новичок
До коментар #26 от "Хората":Защо сам си отговаряте ??? И за фалшиви отговори ли ви плащат вече .Пфу...
31 Перо
32 Да кажа
33 Скачате само срещу една единствена
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Журналистка,защото била подръжничка на ПП.Щом не скачате срещу другите,значи всичките са лица на ГЕРБ.
35 Джамбaза
Нито един не съобщи факт за намеса.
Явно всички са в кюпа и отвреме на време пискат, за да им дадат биберон.
21.12.2025
36 Търси се журналистика
37 Новичок
До коментар #31 от "Перо":Вярно е тия от сайта тук все там са завършили...
21.12.2025
38 Измислица
До коментар #30 от "Новичок":Пиша само,когато има какво да кажа.Пък ти,напиши нещо по темата.Да критикува всеки може.Или това е запазена марка за неолибералите.Вие все знаете най-много,но нищо не казвате,а само критикувате Сутрин ставате и вечер лягате с Пеевски и Борисов, образно казано.
39 Промяна
До коментар #30 от "Новичок":А на вас соросните безделници да Лъжете да клеветите ПЕВСКИ ПЕЕВСКИ ПЕЕВСКИ .ловите канарчета с тази п.ростотия
До коментар #32 от "Да кажа":И тук в сайта има няколко такива ... в.маринова например.
11:49 21.12.2025
42 Решава тоя дето има пари
43 Новичок
До коментар #38 от "Измислица":Сменяте ника си ,но стилът ви на писане ви издава .Като например пишете с другият си ник "Промяна" много ви личи.Ама щом ви плащат добре,скубете ги не ми пречи.
47 Да така е
До коментар #42 от "Решава тоя дето има пари":Обаче на някои мангизите са им общите нали пари.
48 Промяна
До коментар #43 от "Новичок":Моля моля спри с обидите към моята личност НЕ мислите ли че прекалявате България.гария не ви интересува КАК може да се хващате на евтини лъжи от мирчеви Василеви и сие Какво полезно вършат вашите розовите след които тичате КАК подобриха лично вашият живот
49 Промяна
50 Василеску
Тук безпристрастността означава равнопоставеност на гледните точки, даване на думата на различни страни по даден обществен въпрос. Означава също така категорично неутрален тон! Водещият не трябва да налага лична позиция чрез внушения, ирония или избирателни въпроси. Трабва да прави ясно разграничение между факт и мнение.
Зрителят трябва да разбира кое е информация и кое е интерпретация. Контрол, а не участие в спора!
Ролята на водещия е да модерира, а не да бъде страна. На практика сутрешният водещ е „пазител на баланса“, особено когато става дума за политика, икономика и чувствителни обществени теми.
53 А,объркали цяло младо поколение?
До коментар #36 от "Търси се журналистика":И защо да са объркани младите?Защото не искат да ги управляват вашите любими вождове-Баце Еднокнижника и оня юридически "гений" ,завършил ПУЦа в Благоевград?А вас кой ви "обърка",че десетки години търпяхте да ви лъжат и ограбват с обещанието за светло бъдеще, което все така и не идваше?
54 Василеску
55 Защо никой не защитава
Той не е ли журналист също като Цънцарова?
Защо Мирчо и Кокорчо не подскачат на площада в негова защита?
Защо Асоциацията на " европейските " журналисти " на Прокопиев не застава в негова защита?
Отговорът на тези въпроси обяснява случващото се с Цънцарова!
56 Промяна
До коментар #18 от "Новичок":А твоите розови кой стои зад тях хахахаха кой организира метежите кой плаща за всичката техника за всичката реклама за това само определени да шетат по телевизиите Интернет КОЙ плаща на розовите Я стига лъжи за елементарници
57 Василеску
58 На мен много често
