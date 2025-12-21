Новини
България »
Доц. Божилова: Пеевски влияе на bTV! Цънцарова е само повод!

Доц. Божилова: Пеевски влияе на bTV! Цънцарова е само повод!

21 Декември, 2025 11:06

Това няма да спре, докато у нас не се задейства ясен законодателен механизъм, който да гарантира свободата на журналистиката

Доц. Божилова: Пеевски влияе на bTV! Цънцарова е само повод! - 1
Мария Атанасова

Дългогодишният преподавател по журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет доц. Светлана Божилова бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира новината, че водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова вероятно е свалена от ефир, както и отношенията между политиката и медийната среда в България.

„Това няма да спре, докато у нас не се задейства ясен законодателен механизъм, който да гарантира свободата на журналистиката. Що се отнася до ситуацията с Мария, аз бях снощи на протеста. Мария е само повод. Там имаше колеги, които са си загубили работата по един или друг начин, имаше хора, които имаха своите мотиви да бъдат там. За пръв път се говори за професионална консолидация за ценностите и стандартите в професията в паневропейски и световен план. Мария Цънцарова бе мой дипломант. Готова съм да вляза в дебат с колеги, които твърдят това. Не трябва да квалифицирам кой къде стои в политическия спектър, а да водим професионален дебат“, заяви Светлана Божилова.

„Не се страхувам да защитя позиции, искам аргументиран дебат. Има натрупан гняв, който експлодира. Трябва да влезем в ясен дебат за мисията на журналистиката“, каза още тя.

„Журналистите по презумпция трябва да бъдат коректив на управляващите. Не трябва да се пришива определението, че водещите имат скрита политическа кауза. Журналистите трябва да бъдат винаги опоненти на събеседниците си“, заяви Божилова.

„Чест прави на Канна Рачева, че слезе на протеста. Гражданите не могат да преценят и анализират процесите. Спомних си началото на bTV. Бях докладчик в първия конкурс. Не помня оттогава колко конкурси е имало в големите телевизии за ключовите позиции. Последните конкурси бяха за високи позиции в MTG. Стана ми тъжно, защото за целия екип, воден от Люба Ризова – къде са те сега? Те не са пенсионери. Защо медията, която имаше най-висок рейтинг в първите 7–8 години, се раздели с най-добрите си журналисти. Няма нито в Европа, нито в световен план конкурентен, прозрачен пазар, в който медията да се лишава от най-добрите си водещи“, коментира преподавателят по журналистика.

„Съвсем скоро лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че bTV трябва да има особен управител, когато МЕЧ управлява. За мен е необяснимо изказването на Слави Трифонов. Той заявява, че в една частна медия управляващите могат да правят каквото си искат. Ама извинявайте, Тошко Йорданов бе председател на Комисията по медии и култура. Не може медията да бъде разглеждана като частна фирма. Той не познава основни постулати на медийното законодателство. Да му кажа на Слави Трифонов – трябва човек да мери думите си и да бъде компетентен, когато се изказва в такава сфера. Медийните предприятия не са класически търговски предприятия“, коментира Божилова.

„Не може в закона да пише, че медийните предприятия са дружества с цел печалба. Това е сложна материя, но проблемите на медийната регулация в България са свързани с това, че не се прилага и се дискредитира въобще медийната регулация“, заяви още тя.

„Все повече журналисти не са държачи на микрофони и не задават предварително подготвени въпроси. Цънцарова е един от малкото журналисти, която има рядко бърз професионален рефлекс. На този фон Златимир, който е балансиран, е логистичната подкрепа. Аз искрено вярвам, че Златимир няма да върви по пътя на ко-водещия на Ани Цолова в NOVA и ще отстоява с други колеги в bTV правото на Мария Цънцарова да бъде такава, каквато е. Не споделям моралното поведение на Виктор Николаев“, коментира Светлана Божилова.

„Проблемът с Мария Цънцарова не трябва да се политизира и скандализира, защото е проблем на колегията. Докато стават ротациите на хора на ключови позиции по отношение на мениджмънта и управлението, искам да кажа, че това е проблем на професионалната гилдия в bTV. Колегите имат право да търсят подкрепа от СЕМ и да търсят правата си от бъдещия медиен регулатор и съда в Люксембург. Хайде да си кажем – има ли разследваща журналистика? Защо я няма? Защо през годините задаваха въпроса къде е разследващата журналистика в обществените медии, защо го правят сайтове, а не е в полезрението на големите медии. Нещата в медийната среда не са добри. Самият Делян Пеевски преди години беше най-големият критик на Бойко Борисов и когато дойде на власт за един ден, неговите медии промениха отношението си към ГЕРБ“, заяви Светлана Божилова пред Божидар Русев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво просветление

    24 6 Отговор
    Какъв аналитичен коментар.
    Благодаря! Отворихе ни очите!
    Цънцата не е повод, тя е следствие на подложилата се на Пеевски верна труженичка!

    11:11 21.12.2025

  • 2 Малеееее

    24 6 Отговор
    Дебелото Бойче Борисов и Угоеното Делянчо ПееФ, с подставени чуждестранни лица са лапнали в ненаситните си търбуси големите телевизии.

    11:12 21.12.2025

  • 3 Има ни пак

    19 8 Отговор
    Много неща, които е замислил Шишкото изобщо няма да му се получат. Не само в журналистиката. Неговото време бавно, но сигурно отминава.

    11:13 21.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    34 9 Отговор
    Цънцарица няма нищо общо с журналистиката.

    Коментиран от #10, #33

    11:13 21.12.2025

  • 5 Майора

    19 8 Отговор
    Жалко , в България за сичко което става се оказа че е виновен само един човек- Пеевски! Много ми е интересно как той ще влияе на собствениците на БТВ , ако е така той всяка седмица би трябвало да ходи до Прага , а не съм чул това! И не ми хвалете Цънцарова , Иванова и Николаев , Великова те Ввно защитават определена партия! А колкото до Канна много добре знаем как каза дай да измислим нещо за новина!

    Коментиран от #18

    11:14 21.12.2025

  • 6 Боко праните гащи

    17 3 Отговор
    А добър ден мисирки булю булю булю

    11:14 21.12.2025

  • 7 И какво е решението

    11 2 Отговор
    едни генетични простаци направиха от държавата селска кръчма. И кой ще напише закон, за да се премахне кръчмата? Хората и младата генерация дали разбират разликата между изказ ниво А и С?!

    11:15 21.12.2025

  • 8 Да пази

    14 9 Отговор
    Господ и да ни брани от такива малоумници, накичени с титли. Пеевски влияел в БТВ. Вярно,вчера лично го чух да си говори с шефа на в Прага.

    Коментиран от #19

    11:16 21.12.2025

  • 9 АГАТ а Кристи

    9 7 Отговор
    Комунизмът се завръща, /.... "спрете спокойно деца"... /. Бащица БоташОF оседлава червеният си кон...
    И настъпва мрак... Мрак, но в пуртур...

    11:16 21.12.2025

  • 10 Новичок

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Както и "Кредисимо" с "ХелпКарма" нали бре данко...какъв "гербер" си и ти май..му..но.Пфу...

    11:16 21.12.2025

  • 11 Цънци

    13 2 Отговор
    не е никакъв журналист. Има работа в "Уйкенд".

    11:16 21.12.2025

  • 12 смешно

    14 2 Отговор
    Преди по-малко от седмица окрилена от протестите демократичната общност съставяше списъци с журналисти и водещи за уволнение.
    В момента същите циврят за...(потенциално) уволнен журналист.
    Ако Мария Цънцарова нападаше лидерите на ППДБ така, както нападаше Костадинов и Радостин, хеле пък ако се отнасяше към Възраждане с такава любов, с каквато към ППДБ, всички опяващи я в момента щяха да отварят шампанско.
    Да се радват на уволнената "копейка", да я пращат при другите "четирихилядници".
    Вашият рев и патетика не са за "независимата журналистика", а просто за една от вашите активистки.
    Толкова е просто и очевидно.

    11:17 21.12.2025

  • 13 Каква

    16 2 Отговор
    Паветна тъпотия? Тая гад Цънцарова си беше отврат още когато на Пеевски майка му му даваше пари бе! И за това зло ли Пеевски е причината?

    11:18 21.12.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор
    Босфор ТВ отдавна не я гледам. Не виждам за какво е този зор.

    11:18 21.12.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    14 1 Отговор
    Не само Цънцарица, а и другите мисирки нямат нищо общо с журналистиката. За каквото им платят, това правят.

    11:21 21.12.2025

  • 16 2222

    15 1 Отговор
    Цънцарова взима близо 10 хиляди лева заплата от БТВ, но изведнъж се оказала противник на Пеевски. Смях.

    11:21 21.12.2025

  • 17 Промяна

    2 1 Отговор
    Тия анти говорители съвсем изпростяха Я стига вече че станахте противни антита и тая е с някаква титла лелелеле

    11:27 21.12.2025

  • 18 Новичок

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Майора":

    Г-н Майор ,забравяте май ,че решава тоз който има пари.И не е нужно да ходиш до Прага,просто им спираш РЕКЛАМИТЕ и те така.Аз също не ги харесвам тия "журналисти-продажни" но те се хранят от фирмите на шиши и боко,чрез рекламите.

    Коментиран от #56

    11:27 21.12.2025

  • 19 Да бе!

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Да пази":

    Надуха ни главите с този Пеевски, бившите му любовници от ппдб/ЛГБТ! Влияе още на глобалното затопляне и магнитното поле!🤥

    11:27 21.12.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    8 5 Отговор
    Пеевски е всемогъщ. Влияе на всякъде. Ако наистина е така, ще гласувам за него. И не само аз.

    Коментиран от #26

    11:28 21.12.2025

  • 21 Обикновен човек

    9 3 Отговор
    Не претендирам,че разбирам от журналистика,но като зрител,не искам някой да ми нарежда с крясъци в какво да вярвам и в какво да не вярвам.Точно както от ЛГБТсе опитаха да влязат в училищата и да обясняват на децата,че трябвало добре да помислят от кой пол са.И интересно,ние,които природата е решила какъв пол да сме,не се местим на тях с кого си лягат,с кого стават.Така и Цънцарова.От тяхна гледна точка,на журналистите,може да е права,но това не е партийна централа.Много хора гледахме други телевизии.

    11:28 21.12.2025

  • 22 Загрижен

    9 2 Отговор
    Тази твърди пълни неистини.
    Цънцата е тотално некомпетентна. А дебелото магнитче, какво общо има със случая? Какъв мотив би имал. Та Цънцата се счупи да се прекланя пред ппдб, да се заяжда с Ради гела, с Копейкин, но не и гроб и хората на магнита.
    Пълни лъжи. Цънцата е платена, вижда се от самолет!!!

    11:29 21.12.2025

  • 23 Никой

    0 2 Отговор
    Най оптимистичните прогнози - за развитие на българия - сочат на 50-най-сигурно е 100 години развитие - все пак имаме огрбавнето на Иван Костов, СДС периода - после - грабежи и всякакви - това всичко нарушава ритъма.

    Докато се оправят нещата - 50 години - може вече да са изтекли 10-20. Абсурд.

    Жената говори и за законодателни промени - навремето ако направиш нещо и си санциониран.

    Сега няма закон или каквото и да е - какво си говорим.

    50 години трябват още.

    11:30 21.12.2025

  • 24 Реклама след реклама

    5 0 Отговор
    Поредната статия, която се опитва да закичи някой за виновен, за слугинско-послушковската същност на една телевизийка. Няма да ги гледам, дори водещите им да са Нобелови лауреати и притежатели на наградата Пулицър! За ритването на змийката ги поздравявам!

    11:30 21.12.2025

  • 25 Дориана

    4 0 Отговор
    Щом БТВ са стигнали до там , че да зависят от корумпирания Пеевски се сриват надолу. И това все повече си проличава от тъпите им новини и от още по- тъпите им предавания. Нова телевизия ги изпревари по качество на представяните новини и по всичко останало.

    11:31 21.12.2025

  • 26 Хората

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Данко Харсъзина":

    Обичаме силните на деня.Как не им излязоха пришки на езиците с това непрекъснато говорене Пеевски та Пеевски.

    Коментиран от #30

    11:32 21.12.2025

  • 27 Оракула от Делфи

    2 3 Отговор
    "Дълбоката държава" в България , последните 20 години ,
    " мяза" да са , "Феномена" - Пеевски и "Банкера" - Борисов ?

    11:32 21.12.2025

  • 28 Миризлив пор

    5 2 Отговор
    БТВ е частна медия и си определя политиката. Когато твоята позиция е различна с тази на работодателите, то е нормално да бъдеш уволнен.

    11:33 21.12.2025

  • 29 Тази е бисер

    4 1 Отговор
    Частна телевизия не може да уволнява.Колко частни теле. има в Б.Г.? Колко в света?

    11:35 21.12.2025

  • 30 Новичок

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хората":

    Защо сам си отговаряте ??? И за фалшиви отговори ли ви плащат вече .Пфу...

    Коментиран от #38, #39

    11:36 21.12.2025

  • 31 Перо

    10 0 Отговор
    Преди 35 г. СУ беше в първите 40 университети в Европа, но след завладяването му от чичко Шорош, СУ изчезна от първите 800! каква журналистика, какви 5 лв.? Това е ВУЗ за зомбиране, aгктация и пропаганда! Смешно ми е да гледам такива бабички, Сорос моралистка, да дава мнение за журналистика! СУ бълва абсолютно неграмотни и не можещи да мислят журналисти, от 35 г.

    Коментиран от #37

    11:39 21.12.2025

  • 32 Да кажа

    9 0 Отговор
    Някои журналисти объркват свободата на словото със сЛободия.Не може някои хора постоянно да нарушават всякакви закони и морал,а някой журналисти да ги издигат в норма на поведение. Моля,моля,ние "не пасем трева"

    Коментиран от #40

    11:39 21.12.2025

  • 33 Скачате само срещу една единствена

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Журналистка,защото била подръжничка на ПП.Щом не скачате срещу другите,значи всичките са лица на ГЕРБ.

    11:42 21.12.2025

  • 34 А някога беше симпатична и обективна

    4 3 Отговор
    С. Божилова остарява преждевременно, явно, застъпвайки се за скандалната, истерична, пълна с обиди и внушения за неистини, които излъчва Цънцарова и други нейни съмишленици в БТВ.

    11:42 21.12.2025

  • 35 Джамбaза

    2 3 Отговор
    Нито един от протестиращите не каза да му се е обаждал Пеевски.
    Нито един не съобщи факт за намеса.
    Явно всички са в кюпа и отвреме на време пискат, за да им дадат биберон.

    11:46 21.12.2025

  • 36 Търси се журналистика

    4 3 Отговор
    Вече не следя и Дорик, освен БТВ. Соросоистите ги о...а. Тяхната "журналиттика" обърка цяло младо поколение и доведе до истерия, и омраза на улицата.

    Коментиран от #53

    11:46 21.12.2025

  • 37 Новичок

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Перо":

    Вярно е тия от сайта тук все там са завършили...

    11:47 21.12.2025

  • 38 Измислица

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Новичок":

    Пиша само,когато има какво да кажа.Пък ти,напиши нещо по темата.Да критикува всеки може.Или това е запазена марка за неолибералите.Вие все знаете най-много,но нищо не казвате,а само критикувате Сутрин ставате и вечер лягате с Пеевски и Борисов, образно казано.

    Коментиран от #43

    11:48 21.12.2025

  • 39 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Новичок":

    А на вас соросните безделници да Лъжете да клеветите ПЕВСКИ ПЕЕВСКИ ПЕЕВСКИ .ловите канарчета с тази п.ростотия

    11:48 21.12.2025

  • 40 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Да кажа":

    И тук в сайта има няколко такива ... в.маринова например.

    11:49 21.12.2025

  • 41 Перо

    3 2 Отговор
    Преди 35 г. СУ беше в първите 40 университети в Европа, но след завладяването му от чичко Шорош, СУ изчезна от първите 800! каква журналистика, какви 5 лв.? Това е ВУЗ за зомбиране, aгктация и пропаганда! Смешно ми е да гледам такива бабички, Сорос моралистка, да дава мнение за журналистика! СУ бълва абсолютно неграмотни и не можещи да мислят журналисти, от 35 г.

    11:51 21.12.2025

  • 42 Решава тоя дето има пари

    2 0 Отговор
    Мангизите имат влияние.

    Коментиран от #47

    11:55 21.12.2025

  • 43 Новичок

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Измислица":

    Сменяте ника си ,но стилът ви на писане ви издава .Като например пишете с другият си ник "Промяна" много ви личи.Ама щом ви плащат добре,скубете ги не ми пречи.

    Коментиран от #48

    11:55 21.12.2025

  • 44 фен

    2 4 Отговор
    а бе факти ката ден все пеевски пеевски ами стига вече бъктън от тези изказвания ами тогава попитаите пеевски кои наи дълго е пил мазно турско кафе в скута му кирцата кокорестия танасчо божанов денката и още някои други за да стане ясно на хората кои са пили мазно кафе и да се спре с тия спекулации че омръзнахана народа

    11:58 21.12.2025

  • 45 За всички трябва

    1 0 Отговор
    А защо само ясен законодателен механизъм за журналистиката. По добре за всички граждани, защото такава свинщина до сега не било. Направо занулиха държавността и управляват , като мафиотска структура.

    12:02 21.12.2025

  • 46 Анонимен

    2 2 Отговор
    Либералите и техните мисирки вън от България!

    12:03 21.12.2025

  • 47 Да така е

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Решава тоя дето има пари":

    Обаче на някои мангизите са им общите нали пари.

    12:04 21.12.2025

  • 48 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Новичок":

    Моля моля спри с обидите към моята личност НЕ мислите ли че прекалявате България.гария не ви интересува КАК може да се хващате на евтини лъжи от мирчеви Василеви и сие Какво полезно вършат вашите розовите след които тичате КАК подобриха лично вашият живот

    12:04 21.12.2025

  • 49 Промяна

    1 1 Отговор
    А медиите на Прокопиевите къде ги забравяте А услужливите телевизии И трите постоянно бълват измислиците на Мирчеви василеви и сие А тук коментаторите видяхте ли ги кои са какви А статите тук

    12:08 21.12.2025

  • 50 Василеску

    2 0 Отговор
    Сутрешните блокове - имат задачата да информират с баланс. Те по правило съчетават новини, интервюта и коментари.

    Тук безпристрастността означава равнопоставеност на гледните точки, даване на думата на различни страни по даден обществен въпрос. Означава също така категорично неутрален тон! Водещият не трябва да налага лична позиция чрез внушения, ирония или избирателни въпроси. Трабва да прави ясно разграничение между факт и мнение.



    Зрителят трябва да разбира кое е информация и кое е интерпретация. Контрол, а не участие в спора!

    Ролята на водещия е да модерира, а не да бъде страна. На практика сутрешният водещ е „пазител на баланса“, особено когато става дума за политика, икономика и чувствителни обществени теми.

    12:09 21.12.2025

  • 51 Любенов

    2 0 Отговор
    БТВ отразяват,когато коментират политика.Жур налисти с мнение трябва да викат на улицата.

    12:11 21.12.2025

  • 52 Ватманяк

    2 0 Отговор
    "Цънцарова" е уместен и показателен за тънката граница между професионален стандарт и лично мнение. Когато Цънцарова, в качеството си на водеща на сутрешен блок в bTV, изразява лично мнение (в случая - квалификацията „Русия е агресор“), възниква професионален и етичен проблем, независимо дали твърдението е широко разпространено, подкрепяно от международни организации или споделяно от значителна част от обществото.

    12:12 21.12.2025

  • 53 А,объркали цяло младо поколение?

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Търси се журналистика":

    И защо да са объркани младите?Защото не искат да ги управляват вашите любими вождове-Баце Еднокнижника и оня юридически "гений" ,завършил ПУЦа в Благоевград?А вас кой ви "обърка",че десетки години търпяхте да ви лъжат и ограбват с обещанието за светло бъдеще, което все така и не идваше?

    12:14 21.12.2025

  • 54 Василеску

    0 0 Отговор
    И си направете труда, уважаеми журналисти, колеги, които сте стъпили в това поприще отскоро и тези които забравихте откъде тръгнахте, преди да гълтате повечко въздух и да се държите като дръжки на микрофони, защитете ролята си на безпристрастни пазители на журналистическото перо, първо, за да не Ви наричат "мисирки", защото това е тежка обида за хората практикуващи и познаващи в дълбочина този занаят

    12:20 21.12.2025

  • 55 Защо никой не защитава

    2 0 Отговор
    другия уволнен журналист от сутрешния информационно- развлекателен блок на БТВ?

    Той не е ли журналист също като Цънцарова?

    Защо Мирчо и Кокорчо не подскачат на площада в негова защита?
    Защо Асоциацията на " европейските " журналисти " на Прокопиев не застава в негова защита?

    Отговорът на тези въпроси обяснява случващото се с Цънцарова!

    12:22 21.12.2025

  • 56 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Новичок":

    А твоите розови кой стои зад тях хахахаха кой организира метежите кой плаща за всичката техника за всичката реклама за това само определени да шетат по телевизиите Интернет КОЙ плаща на розовите Я стига лъжи за елементарници

    12:23 21.12.2025

  • 57 Василеску

    0 0 Отговор
    "Гражданите не могат да преценят и анализират процесите." Е, българските граждани са тъпи, според доцент -ката. Сега след Нова година, когато се докоснато до-цент овете ще започнат да разбират геополитическата обстановка като Цънцърова.

    12:25 21.12.2025

  • 58 На мен много често

    0 0 Отговор
    Ми се случва системата +и - да не работи.На вас случвало ли се е и това вид цензура ли е?

    12:25 21.12.2025

