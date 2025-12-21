Доц. Божилова: Пеевски влияе на bTV! Цънцарова е само повод!

Дългогодишният преподавател по журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет доц. Светлана Божилова бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира новината, че водещата на сутрешния блок на bTV Мария Цънцарова вероятно е свалена от ефир, както и отношенията между политиката и медийната среда в България.

„Това няма да спре, докато у нас не се задейства ясен законодателен механизъм, който да гарантира свободата на журналистиката. Що се отнася до ситуацията с Мария, аз бях снощи на протеста. Мария е само повод. Там имаше колеги, които са си загубили работата по един или друг начин, имаше хора, които имаха своите мотиви да бъдат там. За пръв път се говори за професионална консолидация за ценностите и стандартите в професията в паневропейски и световен план. Мария Цънцарова бе мой дипломант. Готова съм да вляза в дебат с колеги, които твърдят това. Не трябва да квалифицирам кой къде стои в политическия спектър, а да водим професионален дебат“, заяви Светлана Божилова.

„Не се страхувам да защитя позиции, искам аргументиран дебат. Има натрупан гняв, който експлодира. Трябва да влезем в ясен дебат за мисията на журналистиката“, каза още тя.

„Журналистите по презумпция трябва да бъдат коректив на управляващите. Не трябва да се пришива определението, че водещите имат скрита политическа кауза. Журналистите трябва да бъдат винаги опоненти на събеседниците си“, заяви Божилова.

„Чест прави на Канна Рачева, че слезе на протеста. Гражданите не могат да преценят и анализират процесите. Спомних си началото на bTV. Бях докладчик в първия конкурс. Не помня оттогава колко конкурси е имало в големите телевизии за ключовите позиции. Последните конкурси бяха за високи позиции в MTG. Стана ми тъжно, защото за целия екип, воден от Люба Ризова – къде са те сега? Те не са пенсионери. Защо медията, която имаше най-висок рейтинг в първите 7–8 години, се раздели с най-добрите си журналисти. Няма нито в Европа, нито в световен план конкурентен, прозрачен пазар, в който медията да се лишава от най-добрите си водещи“, коментира преподавателят по журналистика.

„Съвсем скоро лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че bTV трябва да има особен управител, когато МЕЧ управлява. За мен е необяснимо изказването на Слави Трифонов. Той заявява, че в една частна медия управляващите могат да правят каквото си искат. Ама извинявайте, Тошко Йорданов бе председател на Комисията по медии и култура. Не може медията да бъде разглеждана като частна фирма. Той не познава основни постулати на медийното законодателство. Да му кажа на Слави Трифонов – трябва човек да мери думите си и да бъде компетентен, когато се изказва в такава сфера. Медийните предприятия не са класически търговски предприятия“, коментира Божилова.

„Не може в закона да пише, че медийните предприятия са дружества с цел печалба. Това е сложна материя, но проблемите на медийната регулация в България са свързани с това, че не се прилага и се дискредитира въобще медийната регулация“, заяви още тя.

„Все повече журналисти не са държачи на микрофони и не задават предварително подготвени въпроси. Цънцарова е един от малкото журналисти, която има рядко бърз професионален рефлекс. На този фон Златимир, който е балансиран, е логистичната подкрепа. Аз искрено вярвам, че Златимир няма да върви по пътя на ко-водещия на Ани Цолова в NOVA и ще отстоява с други колеги в bTV правото на Мария Цънцарова да бъде такава, каквато е. Не споделям моралното поведение на Виктор Николаев“, коментира Светлана Божилова.

„Проблемът с Мария Цънцарова не трябва да се политизира и скандализира, защото е проблем на колегията. Докато стават ротациите на хора на ключови позиции по отношение на мениджмънта и управлението, искам да кажа, че това е проблем на професионалната гилдия в bTV. Колегите имат право да търсят подкрепа от СЕМ и да търсят правата си от бъдещия медиен регулатор и съда в Люксембург. Хайде да си кажем – има ли разследваща журналистика? Защо я няма? Защо през годините задаваха въпроса къде е разследващата журналистика в обществените медии, защо го правят сайтове, а не е в полезрението на големите медии. Нещата в медийната среда не са добри. Самият Делян Пеевски преди години беше най-големият критик на Бойко Борисов и когато дойде на власт за един ден, неговите медии промениха отношението си към ГЕРБ“, заяви Светлана Божилова пред Божидар Русев.