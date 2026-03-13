Тошко Йораданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство

„Има такъв народ“ подкрепя присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп, защото е част от международното консервативно политическо семейство. Това коментира в предаването "Панорама" по БНТ председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.
Той защити позицията на партията си за присъединяване към инициативата на Доналд Тръмп като подчерта, че това е логично решение за формация с консервативна ориентация.
Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: "Има такъв народ" е консервативна партия. "Има такъв народ" е член на Европейското консервативно семейство. Има такъв народ е гост и член на конгреса на сипак, който е големият конгрес на консервативните партии, чийто домакин е Републиканската партия в САЩ.“
Според него именно принадлежността към това политическо семейство обяснява подкрепата на ИТН.
Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: „Ние като консервативна партия е логично да подкрепяме и да имаме същите виждания, защото сме в консервативно семейство с консервативни партии, включително с Републиканската партия на президента Тръмп.“
Йорданов отхвърли тезата, че подкрепата за инициативата е свързана с позицията на ДПС и Делян Пеевски.
Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: „Пеевски може да решава и неговата партия да искат всякакви неща. Аз не коментирам решението на ДПС или на ГЕРБ. Това си е тяхно право. Говоря ви за "Има такъв народ.“
Той коментира и предстоящите избори и отражението им върху партията. Йорданов подчерта, че изборите са нормална част от демократичния процес. Той призна, че всяка партия губи популярност, когато е във властта.
Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: „Няма партия, която е в управлението, на която популярността ѝ да не спада.“
„Хората те изпращат с огромни очаквания. Когато почваш да ги изпълняваш, очакването е, че това, което си казал, трябва да се случи веднага. Но това са процеси“, посочи Тошко Йорданов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мартин Картофски 🥔
Дайде своята лепта, за да просъществуваме. Първи ще гледате интервютата с възрожденци. Пейпал и Револют. Приемаме и израелски шекели, само дарете, молим Ви. BGN дори! Който не е обменил още! Възрожденци сме все пак!
21:44 13.03.2026
16 Вася
До коментар #3 от "ЖикТак":той мъ трясна и аз го тряснах
21:50 13.03.2026
20 тошко африкански
До коментар #19 от "Гост":да но сега като вдигнеме цените на всичко със синдака в енергийния бизнез ще се набълбукаме с кинти!!
21:53 13.03.2026
25 аве ташко кво
той война води
ти мир сънувач
21:55 13.03.2026
А този дребния, как му беше името, му бърше задните части дистанционно!
21:57 13.03.2026
33 хаха
Гаранциите на фирмата му “Азур Енерджи” са от БАКБ на Цветелина Бориславова, а офисите са на Брендо
Синът на депутата от ИТН Тошко Йроданов -Сибил, получи по бърза писта лиценз за търговия с ток от Комисията за енергийно и водноо регулиране (КЕВР). Това се случи две седмици след като партията на Слави Трифонов обърна палачинката и гласува срещу отпадането на охраната за лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало Бойко Борсиов и делян Пеевски.
Гаранциите на фирмата “Азур Енерджи” са от БАКБ на Цветелина Бориславова, а тя ще оперира от офисите на фирма свързана с жената на наркотафиканта Ивелин Банев – Брендо и застреляния спонсор на ГЕРБ Петър Христов.
21:58 13.03.2026
38 доктор Дулитъл
Коментиран от #56
22:07 13.03.2026
42 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "Аз съм веган":ама то е речено, че Господ в кошара не вкарва! Господ очаква ние да не я търпим!
А Библията всъщност описва много начини, да се отървеш от паплачта по много неприятни за тях методи!
22:11 13.03.2026
46 африкански
Така спяхме,когато ни водеха на срещи с баща му!
22:17 13.03.2026
55 Дедо
Коментиран от #58, #66
22:27 13.03.2026
56 Моряка
До коментар #38 от "доктор Дулитъл":Докторе,нещо недоглеждаш.Такава дебела маймуна не може да се качи на палма.Най много да е сядал на палмата на Слави,ама сега и тя отдавна увяхна.
22:28 13.03.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Браво
До коментар #55 от "Дедо":Тъпо, но ко ти дреме. Ще има шекелче. 😄
22:28 13.03.2026
65 Данко Харсъзина
Коментиран от #75
22:33 13.03.2026
66 Моряка
До коментар #55 от "Дедо":Вярно е,ама имат аргументи.Зедно със Шопара били консерватори.То и аз съм консерватор,ама не сядам в скута на Шопара.
22:34 13.03.2026
69 Защо
и. Мястото на ИТН е в политическото небитие, където вече са Атака, НФСБ, ВМРО.,РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, Яне Янев и много други слуги на ГЕРБ. Не зная само поради каква причина ПП-ДБ все още не са там.
22:36 13.03.2026
75 Тролейчоооо
До коментар #65 от "Данко Харсъзина":толейчо
77 Българин
Но българския народ винаги е бил на страната на Мира и Православието и винаги ще се бори за мир!
А псетата на войната ще си получат заслуженото възмездие!
22:50 13.03.2026
