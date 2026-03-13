Тошко Йораданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство

„Има такъв народ“ подкрепя присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп, защото е част от международното консервативно политическо семейство. Това коментира в предаването "Панорама" по БНТ председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.

Той защити позицията на партията си за присъединяване към инициативата на Доналд Тръмп като подчерта, че това е логично решение за формация с консервативна ориентация.

Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: "Има такъв народ" е консервативна партия. "Има такъв народ" е член на Европейското консервативно семейство. Има такъв народ е гост и член на конгреса на сипак, който е големият конгрес на консервативните партии, чийто домакин е Републиканската партия в САЩ.“

Според него именно принадлежността към това политическо семейство обяснява подкрепата на ИТН.

Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: „Ние като консервативна партия е логично да подкрепяме и да имаме същите виждания, защото сме в консервативно семейство с консервативни партии, включително с Републиканската партия на президента Тръмп.“

Йорданов отхвърли тезата, че подкрепата за инициативата е свързана с позицията на ДПС и Делян Пеевски.

Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: „Пеевски може да решава и неговата партия да искат всякакви неща. Аз не коментирам решението на ДПС или на ГЕРБ. Това си е тяхно право. Говоря ви за "Има такъв народ.“

Той коментира и предстоящите избори и отражението им върху партията. Йорданов подчерта, че изборите са нормална част от демократичния процес. Той призна, че всяка партия губи популярност, когато е във властта.

Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: „Няма партия, която е в управлението, на която популярността ѝ да не спада.“

„Хората те изпращат с огромни очаквания. Когато почваш да ги изпълняваш, очакването е, че това, което си казал, трябва да се случи веднага. Но това са процеси“, посочи Тошко Йорданов.