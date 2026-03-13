Тошко Йораданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство

Тошко Йораданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство

13 Март, 2026 21:39 962 80

Всяка партия губи популярност, когато е във властта

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Има такъв народ“ подкрепя присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп, защото е част от международното консервативно политическо семейство. Това коментира в предаването "Панорама" по БНТ председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.

Той защити позицията на партията си за присъединяване към инициативата на Доналд Тръмп като подчерта, че това е логично решение за формация с консервативна ориентация.

Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: "Има такъв народ" е консервативна партия. "Има такъв народ" е член на Европейското консервативно семейство. Има такъв народ е гост и член на конгреса на сипак, който е големият конгрес на консервативните партии, чийто домакин е Републиканската партия в САЩ.“

Според него именно принадлежността към това политическо семейство обяснява подкрепата на ИТН.

Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: „Ние като консервативна партия е логично да подкрепяме и да имаме същите виждания, защото сме в консервативно семейство с консервативни партии, включително с Републиканската партия на президента Тръмп.“

Йорданов отхвърли тезата, че подкрепата за инициативата е свързана с позицията на ДПС и Делян Пеевски.

Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: „Пеевски може да решава и неговата партия да искат всякакви неща. Аз не коментирам решението на ДПС или на ГЕРБ. Това си е тяхно право. Говоря ви за "Има такъв народ.“

Той коментира и предстоящите избори и отражението им върху партията. Йорданов подчерта, че изборите са нормална част от демократичния процес. Той призна, че всяка партия губи популярност, когато е във властта.

Тошко Йорданов, председател на ПГ на ИТН: „Няма партия, която е в управлението, на която популярността ѝ да не спада.“

„Хората те изпращат с огромни очаквания. Когато почваш да ги изпълняваш, очакването е, че това, което си казал, трябва да се случи веднага. Но това са процеси“, посочи Тошко Йорданов.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мартин Картофски 🥔

    6 7 Отговор
    И ние в ЮКК подкрепяме ИТН въпреки че сме възрожденци

    Дайде своята лепта, за да просъществуваме. Първи ще гледате интервютата с възрожденци. Пейпал и Револют. Приемаме и израелски шекели, само дарете, молим Ви. BGN дори! Който не е обменил още! Възрожденци сме все пак!

    21:44 13.03.2026

  • 2 Аз съм веган

    62 2 Отговор
    Не знам как Господ търпи тая паплач.

    Коментиран от #42

    21:44 13.03.2026

  • 3 ЖикТак

    6 24 Отговор
    Дай на ламата калушков кметя Васка да изтряска

    Коментиран от #16

    21:44 13.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Яшар

    33 0 Отговор
    ...мукави ..като атака, воля, НФСБ, ВМРО , ...и д-р ...Бош лаф !

    21:45 13.03.2026

  • 7 Грозната истина

    51 0 Отговор
    Палячото на снимката е аут от новия парламент

    21:46 13.03.2026

  • 8 има такива недоразумения

    38 1 Отговор
    Някои хора се подвизават в парламента, само заради ала-бала с бюлетините. А после се мислят и за политици.😄

    21:46 13.03.2026

  • 9 тошко

    41 0 Отговор
    кажи кога ще започвате да чегъркате с другите зулуси от племето бойко и шиши?

    21:47 13.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хахахахах

    37 0 Отговор
    Къв е тоя виц. И тоя Фродо стана консерватор. Някой няма ли да го пита що е туй жуотну?

    21:48 13.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Така Така

    24 0 Отговор
    Това е организация еднодневка слуд тръмп ще се разпядне

    21:48 13.03.2026

  • 14 604

    31 0 Отговор
    тошко американски, хяххяхяхяхяххяхяхяв

    21:49 13.03.2026

  • 15 итн

    34 0 Отговор
    има такива негодници

    21:49 13.03.2026

  • 16 Вася

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЖикТак":

    той мъ трясна и аз го тряснах

    21:50 13.03.2026

  • 17 тъй тъй

    32 1 Отговор
    Тошко Пеевски: ИТН подкрепя съвета за мир, защото Пеевски така ни е поръчал. Иначе, не знам кой ще плати таксата от 1 милиард долара, знам само, че няма да съм аз.

    21:50 13.03.2026

  • 18 Съдията

    26 0 Отговор
    Няма такава държава, абревиатура НТД. Всъщност означава чисто и просто - Няма Такива Ду.педавци

    21:50 13.03.2026

  • 19 Гост

    23 0 Отговор
    Долен ниеден депесар

    Коментиран от #20

    21:50 13.03.2026

  • 20 тошко африкански

    13 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    да но сега като вдигнеме цените на всичко със синдака в енергийния бизнез ще се набълбукаме с кинти!!

    21:53 13.03.2026

  • 21 Гост

    30 0 Отговор
    Аре да идва 19ти април, че тоя ми е толкова гнусен, че не мога да го гледам вече. Пигмея долен

    21:53 13.03.2026

  • 22 Калин

    36 0 Отговор
    Ще повърна, малкият Тошко се прави на голям и значим, жалка гледка! Добре, че повече няма да го гледаме!

    21:53 13.03.2026

  • 23 Дик диверсанта

    20 1 Отговор
    Долни дебили. Дано да горите в ада.

    21:54 13.03.2026

  • 24 Марис

    28 1 Отговор
    Подкрепяш пачките от Пеевски, долен помияр!!

    21:54 13.03.2026

  • 25 аве ташко кво

    25 0 Отговор
    подкрепяш Съвета за мир на Тръмп

    той война води
    ти мир сънувач

    21:55 13.03.2026

  • 26 Ха-ха

    19 0 Отговор
    МакакТошко - кеширам за последно,от Април съм безработен,времената са трудни,дори за готови на всичко дебили като мен.
    .

    21:55 13.03.2026

  • 27 Гаргамел

    20 0 Отговор
    Чалгаря винаги е бил гербаджия. Поведе болюк бунаци да гласуват за него докато ядеше и пиеше с бойковите мафиоти.

    21:55 13.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Даниел Немитов

    24 0 Отговор
    Ами не бе, тошко! Подкрепяте защото сте продажни марионетки и средния пръст на Шишкото е забит във вас. Като го раздвижи започвате и вие да се движите! И защото сте некадърници с по една мозъчна клетка и без парите от Шиши приключвате в мизерия!

    21:56 13.03.2026

  • 30 Ти да видиш

    19 0 Отговор
    Законопроектът за включването ни в съвета за мир бил внесен от Делян Пеевски!? Сигурно дебелата свиня стои блокиран в Дубай в луксозната си тоалетна и между две напъвания се прави на миротворец, защото явно не може да се изходи от падащите ракети и затова се изхожда в нашия парламент дистанционно!!!
    А този дребния, как му беше името, му бърше задните части дистанционно!

    21:57 13.03.2026

  • 31 Айде бе,

    15 1 Отговор
    На изборите няма да подкрепим консервативни или либерални агитки,, независимо дали са провокирани от Тръмп или Путин, а единствено справедивостта. Стига със защитата на чужди или партийни интереси, време е да защитим единствено българското общество и представителите на обикновените българи от народа.

    21:57 13.03.2026

  • 32 тошко

    17 1 Отговор
    МАЙМУНАТА

    21:58 13.03.2026

  • 33 хаха

    19 1 Отговор
    КЕВР разреши на сина на Тошко Йорданов да влезе в енергийния бизнес
    Гаранциите на фирмата му “Азур Енерджи” са от БАКБ на Цветелина Бориславова, а офисите са на Брендо

    Синът на депутата от ИТН Тошко Йроданов -Сибил, получи по бърза писта лиценз за търговия с ток от Комисията за енергийно и водноо регулиране (КЕВР). Това се случи две седмици след като партията на Слави Трифонов обърна палачинката и гласува срещу отпадането на охраната за лидерите на ГЕРБ и ДПС-Ново начало Бойко Борсиов и делян Пеевски.

    Гаранциите на фирмата “Азур Енерджи” са от БАКБ на Цветелина Бориславова, а тя ще оперира от офисите на фирма свързана с жената на наркотафиканта Ивелин Банев – Брендо и застреляния спонсор на ГЕРБ Петър Христов.

    21:58 13.03.2026

  • 34 За мен е чест

    17 0 Отговор
    Доналд Тръмп: За мен е чест да избивам тези откачени ирански негодници! това го казва вашия партньор според вас с такъв луд човек за мир ли е тои е рекетьор като вас и вашия шиши и боко рекетира сета за пари

    22:01 13.03.2026

  • 35 Гост

    19 0 Отговор
    Африканеца се е уредил! Вече не го интересува ни парламент, ни депутат, ни чалгарска телевизия, ни концерти, ни нищо. Тежък милионер, па и синчето му с него. Много долна подлога и слуга от нисш вид

    22:02 13.03.2026

  • 36 Внимание

    6 0 Отговор
    Няма да закачаш наще хора,ти си нищо

    22:02 13.03.2026

  • 37 И Панорама

    16 0 Отговор
    изтече. Това е обида към обществото. Какъвто гостът такъв е и домакинът. Факти същите. Мисирници миндилници подкрепящи первезници

    22:04 13.03.2026

  • 38 доктор Дулитъл

    15 0 Отговор
    Моля Ви, бъдете малко по-снисходителни към Тошко Африкански. Все пак той още е на палмата, но като слезе и се потруди малко, може да заприлича на неандерталец.

    Коментиран от #56

    22:07 13.03.2026

  • 39 Нечистоплътни

    14 0 Отговор
    са тия, които пускат в ефир извратеняци

    22:10 13.03.2026

  • 40 Всичко свързано с тръмп

    9 0 Отговор
    е вредно бре Тоше! Това, че някой го подкрепя, а вие сте част, не значи, че не трябва да имате мнение!

    22:10 13.03.2026

  • 41 Ловджия

    14 1 Отговор
    Дайте ми чифтето за грозен дивеч!

    22:11 13.03.2026

  • 42 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    ама то е речено, че Господ в кошара не вкарва! Господ очаква ние да не я търпим!
    А Библията всъщност описва много начини, да се отървеш от паплачта по много неприятни за тях методи!

    22:11 13.03.2026

  • 43 Браво Бойко

    13 0 Отговор
    Браво Василев, до тоя мръсник ли допря

    22:12 13.03.2026

  • 44 Тоя гнусар

    10 0 Отговор
    как си приляга с уж интелегентния водещ. Смърди панорамата

    22:15 13.03.2026

  • 45 Единственото хубаво нещо е

    12 0 Отговор
    Че тоя измекяр няма да е в парламента

    22:15 13.03.2026

  • 46 африкански

    8 0 Отговор
    Защо приспаха Любен Дилов син?
    Така спяхме,когато ни водеха на срещи с баща му!

    22:17 13.03.2026

  • 47 Сбогом

    9 0 Отговор
    На чалгаджиите - троянският кон на мутрата и ортаците му ! С двеста отлитате негодници !

    22:18 13.03.2026

  • 48 След тоя

    6 0 Отговор
    мръсньо студиото ще се дезинфекцира ли??? Ще има рейтинг свален

    22:18 13.03.2026

  • 49 анонимен

    5 0 Отговор
    Кажи му Тошко и не го обиждай повече. Вън безумците от парламента.

    22:20 13.03.2026

  • 50 Не гледам

    4 0 Отговор
    Панорама. Вече

    22:21 13.03.2026

  • 51 ТТТ

    7 0 Отговор
    И аз щях да плюя срещу африканския, но вече многократно са ме изпреварили.

    22:21 13.03.2026

  • 52 Този измекяр

    5 0 Отговор
    няма вече да е в парламинта ама измекари много и мисирниците ги приютяват с кеф. Жалко за свестните хора!

    22:22 13.03.2026

  • 53 Има ли статия за ИТН

    0 6 Отговор
    или някой от ИТН и се събира целият тролски отпадък на пу мярите ПП, ДБ, възраждане и ГЕРБ! Изпълзява боклука веднага!
    😄

    22:22 13.03.2026

  • 54 Вместо

    4 0 Отговор
    в охраняема клетка, изтипосан в панорамата. Вие мисирите откачихте ли. Толкова ниско падате, че няма повече накъде

    22:26 13.03.2026

  • 55 Дедо

    5 0 Отговор
    Каквото каже шефа Пеефски и тия Чалгари рапортуват като пионери. Един път не са гласували различно от партията на Пеевски

    Коментиран от #58, #66

    22:27 13.03.2026

  • 56 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "доктор Дулитъл":

    Докторе,нещо недоглеждаш.Такава дебела маймуна не може да се качи на палма.Най много да е сядал на палмата на Слави,ама сега и тя отдавна увяхна.

    22:28 13.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Браво

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Дедо":

    Тъпо, но ко ти дреме. Ще има шекелче. 😄

    22:28 13.03.2026

  • 59 Водещият

    3 0 Отговор
    какво научи от извратеняка. Мисирска гавра с хората

    22:29 13.03.2026

  • 60 Българин

    4 0 Отговор
    Пак подкрепа за ДПС-Н.начало.Подкрепа за Пеевски и размиване на Магнитски.

    22:29 13.03.2026

  • 61 Тошку Африкански

    5 0 Отговор
    Важното е господарите Делянко и Боеко да са добре.

    22:30 13.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 9689

    1 0 Отговор
    Мижаво,няма да стане.

    22:30 13.03.2026

  • 64 Тошко поне е искрен и със велик САЩ

    0 4 Отговор
    Случи се нещо кошмарно и разкрива истинския проект на румен радев! В коалицията му ще участва със свои кандидати за народни представители партия ВМРО на красимир каракачанов. Същия който беше вицепремиер и министър на отбраната в третия кабинет с министър председател бойко борисов. И министри с представители на още членове на ВМРО. Помним е стенограмата с последното заседание на третото правителство на борисов в което каракачанов се обръща към борисов с думите - "Видяхте ли тошко йорданов с каква кола пристигна за първото заседание на новото народно събрание? С АУДИ за 80 хил.евро" на което борисов отговаря на каракачанов - "Видях го ще дойде време ще са на коленете ми"...Честито за всички повярвали на алтернативата на ГЕРБ и Пеевски.

    22:32 13.03.2026

  • 65 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    И д-р Костадинов лидер на Възраждане и чест автор в сайта факти ликува от разкриването на истинската същност на проекта на "спасителя" Радев...

    Коментиран от #75

    22:33 13.03.2026

  • 66 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Дедо":

    Вярно е,ама имат аргументи.Зедно със Шопара били консерватори.То и аз съм консерватор,ама не сядам в скута на Шопара.

    22:34 13.03.2026

  • 67 Боже мили ,

    6 0 Отговор
    това нищожество било в консервативното семейство ? То не знае колко е жалко и евтино с глуповатите си бръщолевици и опити да го вземат насериозно , знаейки , че е невъзможно , но нали се е продало , опитва за пред чорбаджиите си !

    22:34 13.03.2026

  • 68 Тошко поне е искрен и със велик САЩ

    1 4 Отговор
    Не като кayна радев който приюти в коалицията си подлогите ВМРО а миналия ден каза " ще управлявам открито като спечеля а не като един скрил се под дивана"... имаше предвид шефа на Тошката

    22:36 13.03.2026

  • 69 Защо

    3 1 Отговор
    каните в панорама политически мъртъвц
    и. Мястото на ИТН е в политическото небитие, където вече са Атака, НФСБ, ВМРО.,РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, Яне Янев и много други слуги на ГЕРБ. Не зная само поради каква причина ПП-ДБ все още не са там.

    22:36 13.03.2026

  • 70 Малко човече

    2 0 Отговор
    Да го нафърфоря на майка ти, скопецо

    22:38 13.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Помияр

    3 0 Отговор
    Помияр

    22:41 13.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Тролейчоооо

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Данко Харсъзина":

    толейчо

    22:42 13.03.2026

  • 76 дудуяба

    2 0 Отговор
    Момата Славуца Трифуноска дали знае, че е консерватор?

    22:49 13.03.2026

  • 77 Българин

    0 2 Отговор
    Всички сороси са за войнта и са срещу Мира! За това са и против участите на България в Съвета за Мир!
    Но българския народ винаги е бил на страната на Мира и Православието и винаги ще се бори за мир!
    А псетата на войната ще си получат заслуженото възмездие!

    22:50 13.03.2026

  • 78 Дедо Мраз

    3 0 Отговор
    Тошко като подкрепя, да вади пари от собствения си джоб, а не парите на данъкоплатците.

    22:50 13.03.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Педофил

    1 0 Отговор
    Консерва

    22:53 13.03.2026

