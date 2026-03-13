АПИ: Започва ремонт на близо 28 км от пътя София – Самоков

Агенция „Пътна инфраструктура“ е планирала ремонт на близо 28 км от второкласния път II-82 София – Самоков. Извършва се фрезоване на настилката и през следващата седмица предстои да започне полагането асфалтовата настилка, изброи dnes.bg.

Ремонтите дейности ще се извършат в две отсечки. Първата е от Самоков до Долни Пасарел /от 39-и до 62-и км/, а втората - от Кокаляне, през Пасарел до Софийския околовръстен път /от 81-ви до 86-и км/. Предвидените строително-монтажни работи включват преасфалтиране на участъци от пътната настилка, полагане на нова маркировка и монтаж на пътни знаци. В момента се работи в отсечката между Самоков до Долни Пасарел.

Срокът за завършване на дейностите по цялото трасе е до 30 април т. г. Завършването на ремонта в определения срок е свързано и с провеждането на етап от Колоездачната обиколка на Италия /Giro d’Italia/, част от която ще премине и по път II-82.

На участъка от Долни Пасарел до Кокаляне /между 62-ри и 81-ви км/ е извършен текущ ремонт в периода 2020-2023 г.

През тази година на него е предвидено да се извърши укрепване на скалните откоси и монтирането на предпазни мрежи.