АПИ: Започва ремонт на близо 28 км от пътя София – Самоков

13 Март, 2026 21:43 634 4

Извършва се фрезоване на настилката и през следващата седмица предстои да започне полагането асфалтовата настилка

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Агенция „Пътна инфраструктура“ е планирала ремонт на близо 28 км от второкласния път II-82 София – Самоков. Извършва се фрезоване на настилката и през следващата седмица предстои да започне полагането асфалтовата настилка, изброи dnes.bg.

Ремонтите дейности ще се извършат в две отсечки. Първата е от Самоков до Долни Пасарел /от 39-и до 62-и км/, а втората - от Кокаляне, през Пасарел до Софийския околовръстен път /от 81-ви до 86-и км/. Предвидените строително-монтажни работи включват преасфалтиране на участъци от пътната настилка, полагане на нова маркировка и монтаж на пътни знаци. В момента се работи в отсечката между Самоков до Долни Пасарел.

Срокът за завършване на дейностите по цялото трасе е до 30 април т. г. Завършването на ремонта в определения срок е свързано и с провеждането на етап от Колоездачната обиколка на Италия /Giro d’Italia/, част от която ще премине и по път II-82.

На участъка от Долни Пасарел до Кокаляне /между 62-ри и 81-ви км/ е извършен текущ ремонт в периода 2020-2023 г.

През тази година на него е предвидено да се извърши укрепване на скалните откоси и монтирането на предпазни мрежи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бгтарикат

    5 0 Отговор
    пак ще има цапцаросване по селски!

    21:44 13.03.2026

  • 2 Гост

    5 0 Отговор
    Почва краденето на 28км от пътя София-Самоков

    21:58 13.03.2026

  • 3 фиткифакти

    4 0 Отговор
    "а втората - от Кокаляне, през Пасарел до Софийския околовръстен път /от 81-ви до 86-и км/"
    Четете ли, какви глупости сте написали!?

    22:03 13.03.2026

  • 4 Сатана Z

    0 0 Отговор
    А защо АПИ не почне ремонта на пътя от Самоков до София

    22:30 13.03.2026

