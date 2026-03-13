Ангел Найденов: Няма изгледи за скорошно приключване на войната в Иран

Ангел Найденов: Няма изгледи за скорошно приключване на войната в Иран

13 Март, 2026

Отделно от тях са политическите цели. Сред тях са това да има промяна на режима в Техеран

Ангел Найденов: Няма изгледи за скорошно приключване на войната в Иран - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма изгледи за скорошно за приключване на войната в Иран, въпреки оптимистичните изявления на американския президент Тръмп. Отделно от тях са политическите цели. Сред тях са това да има промяна на режима в Иран. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ бившият министър на отбраната Ангел Найденов.

Наблюдаваме война, която сама по себе си е страшна не само за Иран, но и за Близкия изток. В Европа има потенциал за сътресения заради нарушаването на маршрутите, повишаването на цените на петрола, добави той.

Като повод за бойните действия беше изтъкнат провалът на водените преговори, насочени към ядрената програма на Иран, преустановяването за подкрепата за прокситата на Техеран. Като непосредствено обяснение от страна на американския президент беше заявено, че САЩ трябва да елиминират заплахите, заяви Найденов.

Като тактически цели можем да добавим и усилията за унищожаване на противовъздушната отбрана и военноморските сили на Иран. Това са военните цели, отбеляза бившият военен министър.

Отделно от тях са политическите цели. Сред тях са това да има промяна на режима в Иран. Един от основните въпроси е могат ли само въздушните удари да свалят режима или само могат да го отслабят. Към този момент виждаме, че режимът в Иран проявява достатъчно устойчивост, достатъчно способности да оцелява, но не само това, а да нанася и удари и да застрашава съседите си. Мисля, че режимът в Техеран не може да бъде свален само с въздушни удари. Що се отнася до отслабването на режима, това по-скоро е възможно, коментира Ангел Найденов.

Много е важен е и въпросът има ли политически план за изход от войната, отбеляза той.

Що се отнася до България и до Европа, на първо място е въпросът за риска от терористични актове на територията на европейските държави, както и в обекти на европейските държави в Близкия изток, каза още Найденов.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 запърдяноффф

    2 1 Отговор
    Ангелов,защо ти е толкова тъ..па физономията.Изглеждаш винаги неподготвен и като кре...тен.

    Коментиран от #3

    22:38 13.03.2026

  • 2 Като бабесите

    2 0 Отговор
    и тоя спи пред студиата

    22:44 13.03.2026

  • 3 Брачед,

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "запърдяноффф":

    Тук се коментират статиите , не кой е по-убавец ...

    22:44 13.03.2026

  • 4 Пич

    1 0 Отговор
    И този тъпчо се изхвърли по въпроса!!! Войната няма да продължи повече от 90 дена, а и това е много!!! САЩ и Израел вече загубиха, а ако упорстват, ще се намеси не Русия, а Китай !!! Дълго е да ви обяснявам, а и нямате капацитет за схващане, паветниците!!! Важното е, че САЩ и Израел го знаят!!!

    22:46 13.03.2026

  • 5 ?????

    1 0 Отговор
    Тоя пък откъде го изровихте?
    Чакаме и с Ленче Кремче да ни зарадвате.

    22:56 13.03.2026

