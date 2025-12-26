Новини
В Софийския затвор посрещнаха Коледа

26 Декември, 2025 08:53

От 28 години Иводор Ковачев е капелан в Софийския затвор

Над 6000 осъдени и задържани посрещат Рождество в българските затвори и арести. Зад решетките също има празненства. Какво се крие зад стените на Софийският затвор проверява екип на bTV.

Всеки от тях е извършил различно престъпление. Днес излежават наказанията си.

„Аз съм по принцип от така наречената банда „Килърите“, казва лишеният от свобода Васил Костов.

Никога не е отглеждал дъщеря си. От близо 15 години е в затвора, а дъщеря му днес е на 15. Той влиза в затвора, когато съпругата му е бременна в осми месец.

Само по празници като днешния успява да я целуне.

„Всички тези мероприятия се отразяват мотивиращо, доближават ги до семейна среда. Няма как да компенсираме семейството, но се опитваме да се доближим“, обяснява Пролет Николова - ИНСПЕКТОР „Пробация“ – затвор София.

От 28 години Иводор Ковачев е капелан в Софийския затвор. Именно той е инициаторът на събитието.

Как може да убеди майка, чието дете е убито, че убиецът му трябва да получи втори шанс.

„Ако на него не му се даде втори шанс, рано или късно ще излезе, и ако няма промяна, ще отиде при друг и детето на друг“, вярва Иводор.

Лишеният от свобода Васил казва за какво съжалява: „Единствено, че не съм бил със семейството ми. Аз нямам обвинение дори в опит за убийство“, казва той.

„Като помагач на неизвестен извършител“ – допълва жена му, Снежанка.

Васил е осъден на доживотен затвор без право на замяна. Твърди, че е невинен. И въпреки това казва, че за тези години е разбрал смисъла на решетките.


България
  • 1 Ахаа?

    0 0 Отговор
    Значи първо са запалили свещичките, а после са ги издухали, за да не стане някой пожар.

    08:58 26.12.2025

  • 2 глоги

    0 1 Отговор
    Пролет Николова - ИНСПЕКТОРКА в служба „Пробация“ на затвора в София.

    08:59 26.12.2025

  • 3 майор Михов

    2 0 Отговор
    Като си правил пакости, ще си седиш без Снежанка, само с жужета.

    09:02 26.12.2025

  • 4 Любопитен

    1 0 Отговор
    Тоя от килърите, като излезе дъщеря му ще се е праскала с повече тинейджъри отколкото затворници има в затвора. Даже нормално е поради липсата на баща, често да дава и на мъже на възраста на баща и.

    09:07 26.12.2025

  • 5 Баце

    4 1 Отговор
    За снимката можехте да сложите един кадър от НС когато всички тунеядци са там, а тука тоя гологлавия много прилича на един шефьор на аероплан. Интересно?

    09:07 26.12.2025

  • 6 Сила

    2 0 Отговор
    В затвора всички са невинни ..."Изкуплението Шиши " , БГ римейк ...

    09:09 26.12.2025

  • 7 Кабакрадев

    2 0 Отговор
    Подготвят намаг..нитена килия с 2 копани,за милиар...дери-пра...сета....

    09:11 26.12.2025

  • 8 ФЕЙК

    3 0 Отговор
    И в затвора и "Народното" събрание са събрани престъпниците. Разликата е ,че последните имат имунитет!

    09:20 26.12.2025

  • 9 Българите хранят

    0 1 Отговор
    6000 изверга, от които повечето са на хотел, отколкото в затвор. Пращайте ги в Сибир на Путин, да чукат камъни.

    Коментиран от #12

    09:23 26.12.2025

  • 10 Хаха, невинен

    0 0 Отговор
    Само за физиономия е за доживотен, плюс че е осъден за убийство, не за помагач. Факти изкарвате брутални убийци, мили бащи... Що за пропаганда?!

    09:25 26.12.2025

  • 11 Опорка

    1 0 Отговор
    Само 6000 ли са затворниците на тая територия?!

    09:28 26.12.2025

  • 12 Прибави

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българите хранят":

    Още 2 пра...сета, които,ако бъдат осъдени,трябва да лежат по 1000 години.......парадокс.

    09:33 26.12.2025

  • 13 Тома

    0 0 Отговор
    Бай Ставри е бил дядо Коледа

    09:35 26.12.2025

  • 14 Щеше

    0 0 Отговор
    ...де е още по добре, на снимките да има още двама дебелаци, но народа спие, а те му дерат кожата

    09:35 26.12.2025

