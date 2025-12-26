В Софийския затвор посрещнаха Коледа

Над 6000 осъдени и задържани посрещат Рождество в българските затвори и арести. Зад решетките също има празненства. Какво се крие зад стените на Софийският затвор проверява екип на bTV.
Всеки от тях е извършил различно престъпление. Днес излежават наказанията си.
„Аз съм по принцип от така наречената банда „Килърите“, казва лишеният от свобода Васил Костов.
Никога не е отглеждал дъщеря си. От близо 15 години е в затвора, а дъщеря му днес е на 15. Той влиза в затвора, когато съпругата му е бременна в осми месец.
Само по празници като днешния успява да я целуне.
„Всички тези мероприятия се отразяват мотивиращо, доближават ги до семейна среда. Няма как да компенсираме семейството, но се опитваме да се доближим“, обяснява Пролет Николова - ИНСПЕКТОР „Пробация“ – затвор София.
От 28 години Иводор Ковачев е капелан в Софийския затвор. Именно той е инициаторът на събитието.
Как може да убеди майка, чието дете е убито, че убиецът му трябва да получи втори шанс.
„Ако на него не му се даде втори шанс, рано или късно ще излезе, и ако няма промяна, ще отиде при друг и детето на друг“, вярва Иводор.
Лишеният от свобода Васил казва за какво съжалява: „Единствено, че не съм бил със семейството ми. Аз нямам обвинение дори в опит за убийство“, казва той.
„Като помагач на неизвестен извършител“ – допълва жена му, Снежанка.
Васил е осъден на доживотен затвор без право на замяна. Твърди, че е невинен. И въпреки това казва, че за тези години е разбрал смисъла на решетките.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахаа?
08:58 26.12.2025
2 глоги
08:59 26.12.2025
3 майор Михов
09:02 26.12.2025
4 Любопитен
09:07 26.12.2025
5 Баце
09:07 26.12.2025
6 Сила
09:09 26.12.2025
7 Кабакрадев
09:11 26.12.2025
8 ФЕЙК
09:20 26.12.2025
9 Българите хранят
Коментиран от #12
09:23 26.12.2025
10 Хаха, невинен
09:25 26.12.2025
11 Опорка
09:28 26.12.2025
12 Прибави
До коментар #9 от "Българите хранят":Още 2 пра...сета, които,ако бъдат осъдени,трябва да лежат по 1000 години.......парадокс.
09:33 26.12.2025
13 Тома
09:35 26.12.2025
14 Щеше
09:35 26.12.2025