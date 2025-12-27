Новини
Митрополит Антоний: И днес човек продължава да търси спасители, но често извън вярата и Бога

27 Декември, 2025

По темата за чудесата митрополит Антоний отбеляза, че те са около нас

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

В празничното издание на предаването „Тази събота и неделя“ на bTV Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний говори за духовния смисъл на Рождество Христово и за това какво често убягва на съвременния човек в най-светлия християнски празник.

„Най-често ни убягва вникването в дълбочина в смисъла на Рождество – раждането на дългоочаквания Месия, Избавителя и Спасителя“, подчерта митрополит Антоний.

По думите му празникът не се изчерпва с пазаруването на подаръци и богатата трапеза. „Ако Христос не е на трапезата между нас и не е подаръкът, който поднасяме на близките си, значи сме пропиляли времето си“, каза духовникът.

Той обърна внимание, че зад коледните символи и обредности стои преди всичко радостта и духовният дар, който човек трябва да принесе – добрите дела, вярата и милосърдието. „Материалните блага са преходни. Непреходно е духовното, което остава дълбоко в сърцата ни“, подчерта митрополит Антоний.

Голямото чудо, което християните празнуват на Рождество, е Боговъплъщението – смирението на Бога, Който става човек, за да може човекът да се съедини отново с Него. „Това е безпределната Божия любов – шансът човечеството отново да се помири с Бога“, каза още той.

По темата за чудесата митрополит Антоний отбеляза, че те са около нас, но често остават незабелязани заради духовната ни отдалеченост. „Когато се отдалечим от Бога, не можем да видим чудесата Му. А те са простички – като семенцето, от което израства дърво, или като необяснимото изцеление“, посочи той.

Духовникът подчерта, че и днес човек продължава да търси спасители, но често извън вярата и Бога, което води до разочарования. „Истинският Спасител е Христос – Този, Който ни учи на любов. По любовта помежду ни ще ни познаят като Негови ученици“, напомни митрополит Антоний.

В контекста на съвременните конфликти и разделения Българската православна църква се моли преди всичко за мир. „Христовият мир е жизнено необходим днес – в свят на войни, разрушения и човешки трагедии“, каза той и призова вярващите да бъдат пример за подражание, особено за младите хора.

В края на разговора митрополит Антоний отправи благослов към зрителите: „Нека Богомладенецът да влезе във вашите домове, да просвети сърцата ви и да направи житейския ви път пътека на правдата, любовта и мира.“


