Новини
България »
Борис Бонев: Кметът на София Васил Терзиев да обяви бедствено положение

Борис Бонев: Кметът на София Васил Терзиев да обяви бедствено положение

7 Януари, 2026 12:17 964 35

Сега не е време за мерене на ПР, а за действия. Кризата с отпадъците не е овладяна: София плаща повече, а тъне в боклук, заявиха от Спаси София

Борис Бонев: Кметът на София Васил Терзиев да обяви бедствено положение - 1
Снимка: Спаси София
Спаси София Спаси София неправителствена организация

Спаси София предупреди, че кризата със сметосъбирането в столицата е далеч от „под контрол“ и настоява Столична община незабавно и ясно да разясни действията си пред гражданите, общинските съветници и районните кметове. „Данните и фактите от последните месеци показват, че вместо с рефорирмирано сметопочистване, София се оказа с по-скъпи договори, запазен стар модел и реално влошено качество на услугата”, заяви Борис Бонев - председател на Спаси София.

“Ето как може да се изчисти и в Подуяне - просто трябва да обявиш пресконференция пред заринатите с боклук кофи. От сега обявявам - каня медиите на 3000 пресконференции в Подуяне и Красно село до всеки контейнер”, пошегува се Бонев след като на пресконференцията обявена пред непочистена от Коледа точка в ж.к. Хаджи Димитър се появиха непредвидено три камиона и ПР-ката на Завода за боклук.

По думите на Бонев обявената „битка с мафията на боклука“ е приключила с нейния триумф. Подписаните и удължени договори са на цени значително над прогнозните на самата община, а обещанията за нови правила, реална конкуренция и по-високи изисквания са останали само в реториката. „Вместо да проведе навременен и добре подготвен конкурс, общината влезе в последния момент в конфликт без план и без капацитет”, заяви Бонев. Това е довело до мръсните улици и по-скъпото сметосъбиране за софиянци.

След като по инициатива на Спаси София се отпуснаха 9 милиона лева за закупуване на техника от общинското дружество “Софекострой”, от партията призоваха кметът Терзиев да обяви бедствено положение в засегнатите от кризата райони. По думите им това ще позволи мобилизация на техника и хора и помощ от държавата. “Сега не е време за мерене на ПР, а за действия”, заяви Бонев и съобщи, че Спаси София внасят доклад за опрощаване на такса битови отпадъци за поне 3 месеца на жителите на Подуяне, Слатина, Красно село, Люлин и Изгрев.

„Докато в други европейски градове отказът да се плаща на мафията води до временни кризи, в София кофите преливат „по договор“ и на по-висока цена”, коментира още той. „Дори сключеният на 23 декември договор с общинското “Софекострой” е на цени по-високи от прогнозните на Терзиев”, коментира Бонев и допълни, че това е поредното бламиране на общинския съвет от страна на кмета. Столичният общински съвет създаде специална комисия, която трябваше да бъде информирана за работата с общинското дружество. „Никой не ни е информирал и после ще каже - не искат да работим заедно”, коментира Бонев.

Кметът на район „Красно село“ Цвета Николаева описа ситуацията на терен като системно и дълбоко сбъркана. По думите ѝ районът на практика остава месеци наред без адекватно почистване, вътрешните улици не се обслужват, стотици контейнери са счупени, а натрупаните отпадъци вече представляват пряк риск за здравето на хората. Тя подчерта, че дори при новия договор с общинското дружество “Софекострой”, не се очаква възстановяване на услугата до нормални нива в близко бъдеще.

Кметът на район „Подуяне“ Кристиян Христов заяви, че кризисният режим в района продължава, но без ясен план и координация между отговорните звена. По думите му сметосъбирането често зависи от хаотични реакции на публикации в социалните мрежи, вместо от изготвената организация. „В прав текст - ПР-ът на Завода за боклука праща камиони да чистят каквото е видяла в групите. Това води до хаос и натрупване на още повече отпадъци”, коментира Христов.

От Спаси София подчертават, че кризата не може да бъде прикривана с уверения, че всичко е овладяно. Партията настоява Столична община да поеме отговорност, да информира честно всички засегнати страни и да представи ясен, публичен план за излизане от ситуацията. Докато това не се случи, твърденията за „контрол“ звучат откъснато от реалността, която софиянци виждат всеки ден по улиците си, заявяват те.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 4 Отговор
    София плаща с парите на европейския данъкоплатец, а все повече заприличва на пропаднал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов. Как се получава този феномен?

    Коментиран от #13, #22, #27, #29

    12:19 07.01.2026

  • 2 Георги

    15 0 Отговор
    "София плаща повече, а тъне в боклук" - нищо не разбират от спазари софия. Това е иновативен евроатлантичесни метод за борба с мафията.

    12:24 07.01.2026

  • 3 В кр поляна от 7 дни боклекът

    14 0 Отговор
    Не е изхвърлян и е натрупан
    Уж не се обявява за района проблем
    Като в Люлин например

    12:30 07.01.2026

  • 4 С/Р

    8 0 Отговор
    Без думи

    12:31 07.01.2026

  • 5 накратко

    18 0 Отговор
    Всъщност , (както обикновено) става дума за (едни) пари . Васко Т. не успя да се споразумее за кеша си със старите "боклукчии" (най вече , защото поиска твърде голям дял) и затова (за същите пари) реши да доведе нови (които му дават исканото от него) ... обаче - те пък нито знаят как се събира боклук , нито имат хора , нито имат техника . Накратко .... това е ! ПП. Честито на "умните и красиви" софиянци гласували за него . Не знам дали има ваксина срещу тиф и холера , ама ако има - ваксинирайте се.

    12:32 07.01.2026

  • 6 Хаха

    12 0 Отговор
    Да се хващат подръчка с другия женди и тяхна дружка - Терзиев и моментално да напускат завинаги Столична община! Доказаха се, че са брутални неможачи и допуснаха безпрецедентно зариване на София с боклуци! Има сериозна опасност да плъзнат зарази, заради некадърността на управляващите столицата!

    12:32 07.01.2026

  • 7 Дела

    9 0 Отговор
    Един геипаpад ще свърши работа.

    12:33 07.01.2026

  • 8 Васко Ушето

    9 3 Отговор
    Спасете ме от Спаси София!

    12:34 07.01.2026

  • 9 браво Кмете !

    10 0 Отговор
    Ндааа ,в Сухата река планините от боклуци вече започнаха да закриват небето . Просто ПРЕЛЕСТ !

    12:34 07.01.2026

  • 10 зачуден

    10 0 Отговор
    Абе ФАКТИ ,от къде намерихте снимка с празни кофи ???!!! Поне пишете , че е архивна от преди години.

    12:36 07.01.2026

  • 11 кошмар

    9 0 Отговор
    Изток - средна цена на кв.м. - +- 4000 Евро , а боклуците неприбрани вече стигат до първия етаж (дето струва 4000 Евро на кв.м.).

    Коментиран от #16

    12:40 07.01.2026

  • 12 така е

    9 0 Отговор
    36 години ни лъжат че не ни управляват комунистите и техните деца.

    12:41 07.01.2026

  • 13 Моарейн

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Дори Самара и Сарафов изглеждат и се развиват в пъти по-добре от София. Некомпетентността и некадърността на кметчето съвсем скоро ще я поставят редом до някое африканско село с кални пътеки вместо асфалтови пътища и с избушени сламени колиби.

    Коментиран от #17

    12:43 07.01.2026

  • 14 Защо не се мете

    8 0 Отговор
    Сега като не се измете шумата, при поледицата всеки втори в Пирогов, но не училища и градини да задължат да чистят и тротоарите

    12:45 07.01.2026

  • 15 чудният свят на рибоците

    15 0 Отговор
    Чудя се на столичани , Терзиев още не е оправил колоната на околовръстното срещу резиденцията и тя си стои с някакъв странен подобен на скеле крепеж , нещо което трябваше да е готово /аварийно/ преди две години , те очакват точно този да им оправи проблемът с боклука /причинен пак от него/ ?! Не знам - тези хора безумни оптимисти ли са , сектанти ли са , ултра наивници ли са или ... обикновени шарани !

    12:47 07.01.2026

  • 16 Моарейн

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "кошмар":

    В сравнение с "Гео Милев" в "Изток" нещата изглеждат почти прилично. При вас боклучарките минават от време на време. Елате да видите контейнерите зад пощата на "Плиска", които не са събирани от Коледа.

    Коментиран от #18

    12:49 07.01.2026

  • 17 нали

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Моарейн":

    Младите неумни сами си счупиха държавата, а сега рев. Ама им е свежичко.

    12:54 07.01.2026

  • 18 кошмар

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Моарейн":

    Ми , уважаема Моарейн Седай , ако под "от време на време" разбирате от 2025 г. до ... някаква дата през 2026 г. - права сте ... ама - датата още не е дошла.

    Коментиран от #25

    12:55 07.01.2026

  • 19 Овратен

    9 1 Отговор
    Със Свещ ще я търсите Фандъкова ! Не разумни Юроде !

    Коментиран от #23

    12:55 07.01.2026

  • 20 Милчо

    7 0 Отговор
    Не ревете...сами си го избрахме.Сега ще набутат пак машините,бабичките ги е страх,защото нищо не разбират.Процентът на гласуващите пак ще е нисък и всичко от начало.Хр.Иванов съсипал Конституцията,но замина при жена си в Брюксел,никаква вина,никакви последици.А не го питат и за имота в Белгия.

    13:02 07.01.2026

  • 21 Люлинец

    6 0 Отговор
    И тия нещастници ще ни вземат Данък смет! Нещастни неможачи.Нито стотинка за данък!Елате да видите "Люлин"-ТРАГЕДИЯ! Добре,че температурите са ниски.Скоро ще плъзнат епидемии.Люлин не е чистен от месец.Междублоковите пространства са станали сметища поради бурния вятър.Никой не чисти.Община има само да вземат заплати и да смучат данъци за "услуга",която не са свършили!
    Да се вдигнем и да ги ПОМЕТЕМ! НИКАКВИ ДАНЪЦИ на тея КЪРЛЕРЖИ!

    13:03 07.01.2026

  • 22 Мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Този феномен се получава заради вас избирателите на ппдб, герб и дпс!
    Все Путин ви е виновен, а гласувате за децата и шофьорите на БКП???
    ПРОБЛЕМЪТ (не само за София, но и за цяла България) е в такива като теб, дето се мислите за "демократи" (против референдумите) и "умно-красиви", а реално сте безволеви шарани на бг мафията!!!

    13:04 07.01.2026

  • 23 дженЗи

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Овратен":

    Ама па сега ни е свежичко. Не е некво скучно...

    13:05 07.01.2026

  • 24 Гошо

    2 1 Отговор
    Тия пэдэр@зи от спаси София могат само да дават акъл и да критикуват, но ако се наложи да се свърши няква работа са гола вода!

    13:06 07.01.2026

  • 25 Моарейн

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "кошмар":

    О, аз изобщо не твърдя, че в "Изток" положението е цветя и рози. Само казвам, че отвъд Цариградското е още по-зле. Скоро ще плъзнат плъхове и зарази. Не съм очаквала, че ще се радвам толкова на предстоящото застудяване. Лошото е, че и в идеалния център вече е горе-долу същата мизерия.

    13:09 07.01.2026

  • 26 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    ОБЩИНАТА е едно ОПГ. Изнудват ни с "Топлофикация" и мафиотските им дружества за "Топлинно счетоводство" а сеа и с боклука! До кога бе Б@КЛУЦИ!

    13:10 07.01.2026

  • 27 Европейски данъкоплатец не е,

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    а е нахален провинциалист, който цапа, образува задръствания и нонстоп снима с телефона.

    13:12 07.01.2026

  • 28 Това

    4 0 Отговор
    не е боклук, това е Коледно-Новогодишна украса. Браво на Ушето.

    Коментиран от #33

    13:13 07.01.2026

  • 29 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    се случва, когато седнеш в скута на феномена, това се случва, нищо по-малко.

    13:16 07.01.2026

  • 30 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    София не е била толкова мръсна дори когато е била само село между два моста.Лом е като Париж в сравнение със "столицата".

    13:22 07.01.2026

  • 31 Правед

    0 0 Отговор
    Човека сехрани,трябва да преживява.Ако се отървем от паразити ще е по чисто пространството.

    13:23 07.01.2026

  • 32 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Ще вдигат данъците......Тогава какъв лобут ще ядът......бедна им е фантазията.На тюфлеците и 5К заплати да направят-и тях ще пометем като Общинския и парламентарен Боклук.

    13:25 07.01.2026

  • 33 Моарейн

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Това":

    Отмъщава си, че не харесахме оня потресаващ кич пред "Се. Александър Невски" от преди две години.

    Коментиран от #34

    13:37 07.01.2026

  • 34 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Моарейн":

    сега надмина и себе си. Прдстави си този боклук натрупан с месеци да бъде произведен, като заря, ще бъде епохата на украсата.

    13:54 07.01.2026

  • 35 Чисто и просто

    1 0 Отговор
    Терзиев се оказа БОКЛУК на квадрат! По-голям от Борисов! Освен, че е и доказан некадърник! Махай се бе. нещас.тник!

    14:17 07.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове