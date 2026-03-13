Решават дали Карина Караиванова ще бъде подуправител на БНБ

Атанас Славов: Всички знаем, че главните прокурори не се избират просто от ВСС. Винаги са се назначавали по втория начин

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов продължава да заема поста в нарушение на закона. Това заяви бившият минис ...