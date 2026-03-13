Решават дали Карина Караиванова ще бъде подуправител на БНБ

Парламентът решава днес дали да назначи Карина Караиванова за подуправител на БНБ.
Тя е предложена за поста от гуверньора на банката Димитър Радев.
Караиванова вчера беше изслушана в бюджетната комисия за по-малко от 20 минути. В момента тя е представител на България в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Била е два пъти зам.- финансов министър в правителства на ГЕРБ, както и председател на комисията за финансов надзор, като тогава освободи поста предсрочно.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оги
Коментиран от #2
06:57 13.03.2026
2 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Оги":Урсула реши да закрие националните банки.Те са безмислени.ЕЦБ управлява еврозоната.
07:01 13.03.2026
3 Последния Софиянец
07:07 13.03.2026
4 Змей
07:11 13.03.2026