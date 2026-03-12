Важните новини във ФАКТИ на 12.03.2026 г.

Антон Станков заподозря и седми човек, замесен на "Петрохан"

Бившият министър на правосъдието Антон Станков заподозря и седми човек в случая "Петрохан", който не е жив и няма да го намерят. Някой е извършител на тези убийства, смята той.

Комисията по отбрана в НС подкрепи присъединяването на страната ни към Съвета за мир на Тръмп

Парламентарната комисия по отбрана подкрепи проект на решение, свързан с присъединяването на България към Съвета за мир и законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане на извънредно заседание, предават от БТА.

Проектът на решение за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир, внесен от Делян Пеевски („ДПС – Ново начало“), беше гласуван с девет гласа „за“, нямаше „против“, а един беше „въздържал се“.

За присъединяването на страната ни към Борда за мир под патронажа на Съединените американски щати и президента Тръмп съобщи министър-председателят в оставка Росен Желязков на 22 януари.

Лъчезар Богданов: Ако искаме фискална стабилност, следващият кабинет ще трябва да ограничи растежа на публичните разходи

Ескалацията на конфликта в Близкия изток оказва негативно влияние върху българската икономика, основно заради повишението на цените на енергийните ресурси. Това коментира главният икономист в Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в ефира на Нова телевизия.

И пак за случая "Петрохан-Околчица": Бащата на Николай Златков е взел тялото му против волята на майката Ралица Асенова

Бащата на 22-годишния Николай Златков, който бе открит мъртъв в кемпера край Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишния Александър, е взел тялото на сина си, без да каже на майката Ралица Асенова. Това сподели самата тя във фейсбук, цитирана от novini.bg.

Премиерът Гюров и вътрешният министър обсъдиха с наблюдатели мерки за провеждането на честни избори

"За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори, най-големите ни усилия са насочени точно в тази посока". Това заяви министър-председателят Андрей Гюров по време на срещата му днес в Министерския съвет с наблюдатели на изборите. В разговора участва и министърът на вътрешните работи Емил Дечев, съобщават от пресцентъра на МС.

В хода на срещата премиерът Гюров акцентира върху прозрачността, диалога с гражданското общество и изключително ценния опит на наблюдателите по отношение на изборния процес. От своя страна наблюдателите споделиха на министър-председателя и вътрешния министър предложения за подобряване на прозрачността на изборите.

В края на миналата година стотици хиляди български граждани излязоха на улиците и казаха - така повече не може. Сега се опитваме да върнем една нормалност, отбеляза премиерът Гюров. Министър-председателят беше категоричен, че ще бъдат предприети всички необходими мерки, за да се проведат изборите съобразно законовите разпоредби и да се противодейства на нарушенията. Специално акцентира върху целенасочената и последователна работа на МВР по отношение на организацията на изборния процес.

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев изтъкна възможността наблюдателите също да подават сигнали, ако получат информация за изборни нарушения. Министърът отбеляза още, че месец преди вота в МВР ще заработи открита линия за получаване на сигнали от граждани, свързани с нарушения на Изборния кодекс, а също така и с евентуални престъпления във връзка с изборите. Дечев беше категоричен, че успешното противодействие на купуването и продаването на гласове ще се базира на незабавна и прецизна работа по всеки получен сигнал. По думите му именно по този начин ще се гарантират прозрачни и честни избори.

Трайчо Трайков: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да. Длъжни сме да наблюдаваме какво става по веригата

Освен даването на пари от правителството, мисля, че сме длъжни много силно да наблюдаваме какво става по веригата. Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да. Това заяви в предаването "Още от деня" по БНТ служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по повод мерките на държавата заради високите цени на горивата, свързани с войната в Близкия изток.

"Действията, които всяко едно правителство може да предприеме, освен ако няма много дълбоки джобове и пари за харчене, в ситуация на променящи се шоково вдигащи се цени на международни борсови стоки, е да предприеме мерки, които да облекчат това рязко поскъпване. Затова има работна група, която премиерът Гюров създаде. В нея участват министри и представители на други институции, където се разглежда в рамките на наличния финансов ресурс какво може да се направи по тази тема. Не мога да ви кажа конкретни мерки, защото такива не са взети. Но е обсъден досегашният опит на различни европейски страни, има такива, които оставят пазара да си намери балансите, има и такива, които вече направиха нещо.", коментира още енергийният министър.

Трайков даде примери с Хърватия, Унгария, Гърция, където вече има предприети мерки във връзка с покачващите се цени на горивата.

"Всичко това струва пари, нали е ясно. Ако слагате таван, разликата от пазарната цена и тази, която е тавана, трябва да се покрива от държавата. Дали е добра идея, ако беше толкова лесен отговорът, нямаше да са толкова горещи дискусиите. Ако сложите таван, без да осигурите икономическа жизнеспособност на всички по веригата, тогава просто ще изчезнат продуктите, нали, помним го това от комунизма. Така че ние разполагаме с някакъв ресурс, който е във Фонда за сигурност на енергийната система. И е акумулиран предишният път, когато имаше разлика между цената на руския нефт, с който работеше "Лукойл" и международната цена. Оттам е акумулиран известен ресурс, който ще стигне за някакви мерки и сега мислим как по най-ефективния начин да ги приложим. Освен даването на пари от правителството, мисля, че сме длъжни много силно да наблюдаваме какво става по веригата. Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да. Аз имах възможност това да го кажа и на компаниите от сектора. Те са притеснени да не се вземат такива решения, които са в паника, не са обмислени, не са съгласувани. Аз също не искам да постъпваме по такъв начин.", коментира още той.

Проф. Маринов: Вотът на 19 април няма да реши политическата криза. Ще има още едни парламентарни избори тази година

Правителство, ако има след изборите на 19 април т. г., ще е кратковременно и това е добрият вариант, но може и да няма правителство, прогнозира пред БНР проф. Александър Маринов, политолог, съосновател на партията "България може" и бивш председател на Стратегическия съвет към президента Румен Радев.

Никола Янков: Да гасите инфлация с държавни пари е все едно да гасите огън с бензин

Работата на правителството е да защитава уязвимите групи. От друга страна, да гасите инфлация с държавни пари е все едно да гасите огън с бензин. Тоест хвърлянето на допълнителни пари от държавния бюджет към населението ще предизвика допълнителен ръст на цените. Мисля, че това е популистки ход с предизборна цел, който ме изненада. Това заяви икономистът Никола Янков в предаването „Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg.

Слави Трифонов: Казвам ви-първо, че кметът Терзиев е лъжец, второ, че е празен човек

Някой беше казал, че разликата между нас и японците е, че японците изпитват чувство за срам, а европейците изпитваме чувство за грях.

Парадоксално е, но има хора, които не изпитват нито чувство за срам, нито чувство за грях. Има хора, които не изпитват нищо. Това са празни хора. Сега ще ви дам пример за един такъв - празен човек.

Преди малко този човек даде брифинг. На този брифинг той каза следното: „Дарил съм 251 000 лева за НПО-то на Ивайло Калушев и пак бих ги дал“. Тези думи са на кмета на София Васил Терзиев. Празен човек.

Само да ви припомня, че след трагедията в Петрохан кметът Терзиев побърза да напише, че Калушев и компания всъщност са едни „добри момчета“. Малко по-късно си призна, че е дарил в личната сметка на един от сектантите 70-80 хиляди евро. После стана ясно, че той е излъгал и всъщност е захранил сметката на един от самоубилите се, защото това не е дарение, а захранване на лична сметка с 251 000 лева. Тоест - той е излъгал. И лъжата блесна, след като прокуратурата свали банковата тайна по този криминален случай.

Пеевски: Сигнализирах СГП за недопустима намеса на Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР

„Сигнализирах Софийската градска прокуратура за заявеното от служебния министър Емил Дечев в подкаст на сайта sega.bg, че ГДБОП трябва да ме разпита по донос, внесен от отстранената за груби нарушения от Европейската прокуратура Теодора Георгиева, за който донос вече два пъти съм сезирал „ad hoc” прокурора и СГП”. Това съобщи лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, изпратена до медиите.

„Заканата за това да бъда „разпитан от ГДБОП” означава, че или служебният министър, който е магистрат, не познава правната материя, по която работи във връзка със служебните си ангажименти като министър на МВР, или обслужва предизборната кампания на партиите, с които е обвързан - ПП-ДБ, за оказване на натиск срещу политическите им опоненти в стил „наше МВР”, смята Пеевски.

Министър Христанов смени директорите на три държавни горски предприятия

Със заповеди на министъра на земеделието и храните Иван Христанов са освободени директорите на три от шестте държавни горски предприятия. Промените са част от управленските мерки за повишаване на ефективността и устойчивото управление на горските ресурси, съобщават от пресцентъра на ресорното министерство.

Министър Младенова: България може да се позиционира като регионален център за дигитални технологии и обработка на данни

Дигиталният суверенитет вече не е абстрактна концепция. Тя е ключов фактор за икономическата устойчивост и стратегическата автономия на държавите. Това заяви министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова, която откри първата конференция в България, посветена на една от най-значимите теми за европейската икономика и публичния сектор – дигиталния суверенитет. Събитието е под наслов „Бъдещето на дигиталния суверенитет. Предизвикателствата. Решението“, а организатор е българският екип на Schwarz Digits – технологичното звено на международната група Schwarz и стратегически инвеститор в развитието на дигиталната инфраструктура.

Терзиев за случая Петрохан: За моите 250 хиляди лева лични пари, дарени за кауза, бях разпънат на кръст

Кметът на София Васил Терзиев излезе с остра позиция относно координираната медийна атака срещу него, свързана с дарението му за „Петрохан“. Той определи случващото се като опит за „убийство на критичното мислене“ и посочи, че зад паравана на измислени скандали се крият реални щети за държавата в размер на стотици милиони евро.

Министърът на културата и посланикът на Турция дискутираха STRATCOM

Министърът на културата Найден Тодоров и посланикът на Турция в България Мехмет Саит Уянък обмениха мнения относно предстоящата среща на върха STRATCOM 2026, която ще се проведе в Истанбул на 27-28 март 2026 г. В контекста на темата на срещата на върха „Разрушаване на международната система: кризи, наративи и търсене на ред“ беше подчертано значението на културната дипломация за насърчаване на диалога, насърчаване на взаимното разбирателство и укрепване на връзките между обществата.

Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета

Народните представители приеха на първо четене в Комисията по бюджет и финанси законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета, внесен от служебното правителство, предаде репортер на ФОКУС.

ЦИК: Към 12 часа днес са подадени близо 16 000 заявления за гласуване от избиратели извън страната

Към 12:00 ч. днес са подадени близо 16 хиляди заявления за гласуване от избиратели извън страната, каза зам.-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева по време на брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите през април за народни представители. Матева припомни, че заявлението за избиратели извън страната може да се подаде през интернет страницата на ЦИК, а срокът изтича на 24 март, предават от БТА.

Борисов: Кабинетът „Гюров“ да спре с уволненията за малко и да вземе мерки срещу спекулата

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова кабинета „Гюров“ веднага да вземе мерки срещу спекулата и покачването на цените вследствие на войната в Близкия изток, вместо да „говори в бъдеще време“, докато назначава „партийните си секретари за областни управители“.

Заради временното спиране на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ не са произведени около 200 хиляди мегаватчаса електроенергия

По предварителни оценки заради временното извеждане от експлоатация на шести блок на атомната електроцентрала (АЕЦ) „Козлодуй“ не са произведени около 200 000 мегаватчаса електроенергия. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков от парламентарната трибуна по време на изслушване относно ескалиращите разходи за извършване на годишни планови ремонтни програми на пети и шести блок.

Андрей Гюров: Готови сме с мерките срещу скъпите горива, но все още няма да се прилагат ВИДЕО

Мерките, които ще вземе правителството във връзка с растящите цени на горивата в световен мащаб, са изключително таргетирани и се опитват да решат три основни проблема. Хората с ниски доходи ще получат директна помощ заради цените на горивата. Все още не е известно за какви доходи ще се полага тя. Чака се анализ от НАП. Това стана ясно от изявлението на премиера Андрей Гюров по повод поскъпването на горивата на родните бензиностанции.

Само 36% от българите използват електронни административни услуги

Само 36% от населението на България използва електронни административни услуги, сочат данните на Евростат.

Български производител на балистична защита сигнализира прокуратурата и европейски институции за блокиране на износ

„Тактикъл Експортс“ ЕООД – български производител на бронежилетки и системи за балистична защита, сигнализира български и европейски институции за действия, които според компанията фактически блокират международната ѝ дейност.

Вигенин: Борбата с рака е инвестиция в бъдещето на Европа

„Инвестициите в здраве и научни изследвания не са разход – те са стратегическа инвестиция в бъдещето на Европа.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по време на учредяването на Българския Национален хъб на Мисията срещу рака (НХМРБ).

Гюров: България и Гърция са стратегически партньори за сигурността на източния фланг на НАТО

България и Гърция заемат водеща позиция в гарантирането на сигурността на източния фланг на НАТО, в рамките на колективната отбрана на Алианса. Конструктивното сътрудничество в областта на отбраната на нашите две страни, наред с цялостното регионално сътрудничество, е ключово за осигуряване на сигурност, стабилност и просперитет в нашия регион. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров по време на срещата си с министъра на националната отбрана на Република Гърция Николаос Дендиас. Той е в България по покана на министъра на отбраната Атанас Запрянов.

Атанас Запрянов: Непровокираните атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост

Непровокираните с нищо атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост, каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред журналисти. Той и гръцкият му колега Никос Дендиас, който е на посещение в България, направиха съвместно изявление след срещата им. Дендиас е в България по покана на Запрянов, уточни БТА.

Явор Божанков проплака във "Фейсбук": ПП не го искали в листите си

От "Продължаваме промяната" не желаят Явор Божанков да е в листите им. Това разкри самият той в публикация в профила си във Facebook.