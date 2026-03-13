Яник Синер срази Лърнър Тиен и се класира на полуфиналите в Индиън Уелс

Италианската тенис сензация Яник Синер продължава победния си поход на престижния турнир в Индиън Уелс, след като разгроми американския талант Лърнър Тиен с категоричното 6:1, 6:2. Срещата приключи само за 66 минути, а Синер демонстрира впечатляваща форма и безапелационна доминация на корта.

Още в първия сет Синер показа защо е сред фаворитите за трофея – спечели цели 80% от точките си при първи сервис и реализира два пробива, с което бързо си осигури предимство.

Във втората част италианецът затвърди превъзходството си, като бе още по-убедителен на първо подаване (87%) и отново проби съперника си два пъти.

На полуфиналите Яник Синер ще се изправи срещу германския ас Александър Зверев, който елиминира Артур Фис.