Новини
Спорт »
Тенис »
Яник Синер срази Лърнър Тиен и се класира на полуфиналите в Индиън Уелс

13 Март, 2026 06:57 333 0

Мачът продължи едва 66 минути

Яник Синер срази Лърнър Тиен и се класира на полуфиналите в Индиън Уелс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианската тенис сензация Яник Синер продължава победния си поход на престижния турнир в Индиън Уелс, след като разгроми американския талант Лърнър Тиен с категоричното 6:1, 6:2. Срещата приключи само за 66 минути, а Синер демонстрира впечатляваща форма и безапелационна доминация на корта.

Още в първия сет Синер показа защо е сред фаворитите за трофея – спечели цели 80% от точките си при първи сервис и реализира два пробива, с което бързо си осигури предимство.

Във втората част италианецът затвърди превъзходството си, като бе още по-убедителен на първо подаване (87%) и отново проби съперника си два пъти.

На полуфиналите Яник Синер ще се изправи срещу германския ас Александър Зверев, който елиминира Артур Фис.


