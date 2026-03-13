Новини
Времето днес, прогноза за петък, 13 март: Слънчево със слаб до умерен вятър от изток-североизток

Времето днес, прогноза за петък, 13 март: Слънчево със слаб до умерен вятър от изток-североизток

13 Март, 2026

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°

Снимка: БНТ
Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще бъде почти тихо и на места в равнините и низините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.

Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 2°, в София – около минус 1°, на морския бряг – от минус 1° по най-северното до 5° по южното крайбрежие.

През деня ще бъде предимно слънчево. На места в равнинната част от страната ще е мъгливо или с ниска облачност, но в следобедните часове в повечето райони мъглите ще се разсеят, а облачността ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, по-ниски по Черноморието – между 8° и 12°, в София – около 14°.

По Черноморието преди обяд ще бъде почти тихо и на места ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток и мъглите ще се разсеят, а облачността ще се разкъса. Максималните температури ще бъдат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Значителна ниска облачност и мъгли ще има сутрин в Източна България, по поречието на Дунав, както и на места в низините и котловините. Вятърът ще остане от изток-североизток – предимно слаб. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните – предимно между 10° и 15°.

В началото на следващата седмица ще има временни увеличения на облачността над югозападните планински райони, но само на изолирани места там ще превали дъжд. В нощните часове и до обяд условията за ниска облачност или мъгла в източните райони се запазват. Минималните температури ще са между минус 3° и 2°, а максималните – предимно между 12° и 17°.


България
  • 1 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    Коментиран от #2

    03:14 13.03.2026

  • 2 генади от КАЗАНЛЪК

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    да ви се издрищяФОСТАТАА

    03:25 13.03.2026

