Стават ясни окончателните разчети на компенсациите заради скъпите горива

Очаква се да станат ясни окончателните разчети по мерките, предложени от служебното правителство в помощ на домакинствата и бизнеса заради високите цени на горивата.

Предвиждат се директни финансови помощи за домакинствата, но те трябва да отговарят на определени подоходни критерии.

Мярката може да влезе в сила още в рамките на месец март, ако ръста в цената на горивата продължи.

Относно облекчението за бизнеса власта възнамерява да отложи поскъпването на ТОЛ-таксите от 1-ви април. НАП засилва контрола върху търговските надценки на бензиностанциите, за да се избегне спекула при цените на горивата.