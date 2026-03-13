Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Стават ясни окончателните разчети на компенсациите заради скъпите горива

13 Март, 2026 07:51, обновена 13 Март, 2026 06:58 661 10

Предвиждат се директни финансови помощи за домакинствата, отговарящи на определени подоходни критерии

Снимка: БНТ
Очаква се да станат ясни окончателните разчети по мерките, предложени от служебното правителство в помощ на домакинствата и бизнеса заради високите цени на горивата.

Предвиждат се директни финансови помощи за домакинствата, но те трябва да отговарят на определени подоходни критерии.

Мярката може да влезе в сила още в рамките на месец март, ако ръста в цената на горивата продължи.

Относно облекчението за бизнеса власта възнамерява да отложи поскъпването на ТОЛ-таксите от 1-ви април. НАП засилва контрола върху търговските надценки на бензиностанциите, за да се избегне спекула при цените на горивата.


България
  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    От моите осигуровки и данъци ще дават пари на ромите.

    07:00 13.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Няма да дигат ТОЛ таксите.Много са щедри бе

    07:03 13.03.2026

  • 3 Оня с коня

    3 0 Отговор
    ОТНОВО досадна непълнота в Статията на НАЙ-ВАЖНОТО:КАКВИ СА Подоходните Критерии???

    Коментиран от #4

    07:04 13.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Оня с коня":

    Ако не си ром не се класираш.

    07:06 13.03.2026

  • 5 Дерогация

    2 0 Отговор
    Това беше ясно още след ковида и СВО, първо газта, тока и накрая и петрола. Управляващите в бг не направиха нищо смислено по въпроса, освен договора "Боташ".

    Коментиран от #7

    07:06 13.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дерогация":

    САЩ махат ограниченията за руският петрол.А ние не.

    07:08 13.03.2026

  • 8 Емигрант

    1 0 Отговор
    Ние се отказахме от тази криворазбрана цивилизация!

    Тарикатите - дерибейски на си търсят будалите по горите с гъбите по време на избори.

    07:11 13.03.2026

  • 9 команч с БМВ

    0 0 Отговор
    Сига ще турям нафта за без пари.

    07:16 13.03.2026

  • 10 Стас

    0 0 Отговор
    В България нищо не е ясно,зависи от това,от онова,от този,от онзи и разни други ,такива неща.България е под американски натиск и вече не е самостоятелна държава. За най-голямо съжаление!

    07:16 13.03.2026

