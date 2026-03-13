Стават ясни окончателните разчети на компенсациите заради скъпите горива

Очаква се да станат ясни окончателните разчети по мерките, предложени от служебното правителство в помощ на домакинствата и бизнеса заради високите цени на горивата.
Предвиждат се директни финансови помощи за домакинствата, но те трябва да отговарят на определени подоходни критерии.
Мярката може да влезе в сила още в рамките на месец март, ако ръста в цената на горивата продължи.
Относно облекчението за бизнеса власта възнамерява да отложи поскъпването на ТОЛ-таксите от 1-ви април. НАП засилва контрола върху търговските надценки на бензиностанциите, за да се избегне спекула при цените на горивата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
07:00 13.03.2026
2 Последния Софиянец
07:03 13.03.2026
3 Оня с коня
Коментиран от #4
07:04 13.03.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Оня с коня":Ако не си ром не се класираш.
07:06 13.03.2026
5 Дерогация
Коментиран от #7
07:06 13.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Дерогация":САЩ махат ограниченията за руският петрол.А ние не.
07:08 13.03.2026
8 Емигрант
Тарикатите - дерибейски на си търсят будалите по горите с гъбите по време на избори.
07:11 13.03.2026
9 команч с БМВ
07:16 13.03.2026
10 Стас
07:16 13.03.2026