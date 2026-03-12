Новини
Комисията по отбрана в НС подкрепи присъединяването на страната ни към Съвета за мир на Тръмп

12 Март, 2026

Проектът на решение за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир, внесен от Делян Пеевски („ДПС – Ново начало“), беше гласуван с девет гласа „за“, нямаше „против“, а един беше „въздържал се“.

Парламентарната комисия по отбрана подкрепи проект на решение, свързан с присъединяването на България към Съвета за мир и законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане на извънредно заседание, предават от БТА.
Проектът на решение за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир, внесен от Делян Пеевски („ДПС – Ново начало“), беше гласуван с девет гласа „за“, нямаше „против“, а един беше „въздържал се“.
За присъединяването на страната ни към Борда за мир под патронажа на Съединените американски щати и президента Тръмп съобщи министър-председателят в оставка Росен Желязков на 22 януари.

Ние приветстваме тази инициатива още от създаването и няма как да не отбележим историческия принос на Росен Желязков, който направи смел ход и направи България част от Борда за мир, каза Станислав Анастасов („ДПС – Ново начало“).
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, внесен от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС), пък бе приет с 11 гласа „за“, нито един против и един „въздържал се“.

Сачева представи законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане и посочи, че се отнася за нова социална помощ за Коледа и Великден за пенсионерите. Досега средствата се изплащаха от бюджета на НОИ, което е неправилно, защото трябва да се използват за различни осигурителни рискове, каза Сачева. Освен това минималната пенсия се използва като линия, от която да се даде тази добавка. Това обикновено води до факта, че не се взимат под внимание други доходи на пенсионери и така добавката понякога се разпределя несправедливо, допълни тя.

По думите ѝ новата социална помощ ще се изплаща по методика, разработена от Министерство на труда и социалната политика. Тя ще обхваща хора с ниски доходи - пенсионери, хора с увреждания, самотни родители.

Считам, че предложението е добро, нормално е държавата да подпомага не само тесни категории, а и по-голяма част от хората в нужда, каза Иво Цанев („ДПС -Ново начало“). Той отбеляза, че нужда от подпомагане имат и военнопострадалите.


  • 1 Наблюдател

    6 8 Отговор
    Единствената Партия която защитава българския интерес е Възраждане!

    Всички други имитират опозиция, но са продажни паразити и нагаждачи.
    - Как да познаем, дали една партия е с истински намерения?
    - Много просто. Марионетките на Мафията я плюят и обиждат (за пари).

    Писна ни от ГЕРБ, ДПС И ППДБ, както и от отровните гъби двойници: Величие, МЕЧ, БСП, Стефан Янев И Румен Радев!!!

    - Румен Радев не допускайки легитимен Референдум показа, че не може да взема независими решениа и е пешка в играта.

    Крайно време е за Възраждане!!!
    Искаме си чиста и свята Република.
    Богатствата, златото, водите, земите, реките, заводите, летищата, Независимостта да се върнат, а виновниците - продажници, по затворите.
    Крайно време е за Възраждане!

    Коментиран от #2

    21:46 12.03.2026

  • 2 връщай

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    парите

    21:49 12.03.2026

  • 3 хмм

    18 1 Отговор
    Съвета за мир след две седмици почна война. Кой ни вкара в тоя съвет? Тръмп е паталогичен измамник.

    21:51 12.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Трябва им територията.Базата в Безмер е третата по значение от 900 американски бази в света.

    21:51 12.03.2026

  • 5 ти да видиш

    11 1 Отговор
    Ние в тоз "Мир" , какви ще го играем пушечно месо ли ???

    Коментиран от #11

    21:52 12.03.2026

  • 6 Те ли?

    8 1 Отговор
    Има две личности в най новата ни история които ще унищожат България. Няма да ги споменавам .

    21:52 12.03.2026

  • 7 604

    10 1 Отговор
    май БГ ще става бензиостанция за уса ракети и самолети...нато пази като напада

    21:53 12.03.2026

  • 8 604

    11 0 Отговор
    за руснаците сме буферна зона, за тия сме плацдарм за нападение.....познайте кой ще го духа!!!!

    21:55 12.03.2026

  • 9 Здрасти

    3 0 Отговор
    От същото по много..

    21:57 12.03.2026

  • 10 Да,бе

    8 0 Отговор
    Купихме си билети за титаник на зелено...Тия толкова ли са прости!Утешавам се донякъде,че са продажници,но надеждата е малка

    21:59 12.03.2026

  • 11 факт

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "ти да видиш":

    Задаваш риторичен въпрос. Важното е намагнитения да превие корпулентно тяло пред господаря, за да го размагнитират. Другият курполентен ще гласува от зайчарника "за", за да не го намагнетизират. Както американци умират и страдат заради едни досиета, така и ние ще умираме и страдаме заради едни магнити. Но това ще стане само ако си мълчим и траем. Масови протести преди гласуването в парламента трябва да има. Видя се меракът на Желязков да ни набута в т.нар. Съвет за мир, който няма нищо с мира, докъде ни докара - военни самолети на гражданското ни летище и легитимна мишена за ракетни удари от Иран. Който е съгласен с това, да си стои вкъщи, който не е - да излиза на протест. Става въпрос за живота на децата ни и нашия живот, става въпрос за България.

    21:59 12.03.2026

  • 12 Ти да видиш

    6 0 Отговор
    Законопроектът бил внесен от Делян Пеевски. Сигурно стои блокиран в Дубай в луксозната си тоалетна и се прави на миротворец, защото явно не може да се изходи от падащите ракети и затова се изхожда в нашия парламент дистанционно!!!

    22:02 12.03.2026

  • 13 БАНко

    4 0 Отговор
    ПЪРВОТО НЕЩО КОЕТО НАПРАВИ ТОЗИ ,, БОРД ЗА МИР " , БЕШЕ ПОДПИСВАНЕТО НА СЪГЛАШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА АЗЕРБАЙДЖАН ЗА СУХОПЪТНА ВОЙНА СРЕЩУ ИРАН !!! ТОВА НАПРАВИХА ВАНС И АЛИЕВ В БАКУ НА 10 ФЕВРУАРИ 2026 ГОДИНА !!!

    22:04 12.03.2026

  • 14 Сандо

    4 0 Отговор
    Кретени,които по-далеч от следващото плюскане не виждат.Че Тръмп след месец може да не е президент,къде се навират за да ядат отново шамари?

    22:06 12.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор
    Адмирации. Остава да се гласува в зала.

    22:12 12.03.2026

  • 16 Цвете

    2 0 Отговор
    ДЕВЕТ, КОИТО СА ЗАБРАВИЛИ, КАКВО Е МОРАЛ.ТАКОВА ПАДЕНИЕ, ДА СЕ ПРОДАДЕШ КАТО ОРБАН, КОЙТО СИ ВЪОБРАЗЯВА ,ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ОТНОВО НА " ВЪРХА "? 🐷🙉🙊🙈😠👎😉🐷

    22:13 12.03.2026

  • 17 Цвете

    1 0 Отговор
    ДЕВЕТ, КОИТО СА ЗАБРАВИЛИ, КАКВО Е МОРАЛ.ТАКОВА ПАДЕНИЕ, ДА СЕ ПРОДАДЕШ КАТО ОРБАН, КОЙТО СИ ВЪОБРАЗЯВА ,ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ОТНОВО НА " ВЪРХА "? 🐷🙉🙊🙈😠👎😉🐷

    22:14 12.03.2026

  • 18 сигурно е

    0 0 Отговор
    Бай Дончо е обещал на шиши и боко , килия с южно изложение в Синг-Синг. !!

    22:14 12.03.2026

  • 19 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Кои са в тоя съвет? Никой! Всички в ЕС отхвърлиха тая простотия

    22:16 12.03.2026

