Комисията по отбрана в НС подкрепи присъединяването на страната ни към Съвета за мир на Тръмп

Парламентарната комисия по отбрана подкрепи проект на решение, свързан с присъединяването на България към Съвета за мир и законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане на извънредно заседание, предават от БТА.
Проектът на решение за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир, внесен от Делян Пеевски („ДПС – Ново начало“), беше гласуван с девет гласа „за“, нямаше „против“, а един беше „въздържал се“.
За присъединяването на страната ни към Борда за мир под патронажа на Съединените американски щати и президента Тръмп съобщи министър-председателят в оставка Росен Желязков на 22 януари.
Ние приветстваме тази инициатива още от създаването и няма как да не отбележим историческия принос на Росен Желязков, който направи смел ход и направи България част от Борда за мир, каза Станислав Анастасов („ДПС – Ново начало“).
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, внесен от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС), пък бе приет с 11 гласа „за“, нито един против и един „въздържал се“.
Сачева представи законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане и посочи, че се отнася за нова социална помощ за Коледа и Великден за пенсионерите. Досега средствата се изплащаха от бюджета на НОИ, което е неправилно, защото трябва да се използват за различни осигурителни рискове, каза Сачева. Освен това минималната пенсия се използва като линия, от която да се даде тази добавка. Това обикновено води до факта, че не се взимат под внимание други доходи на пенсионери и така добавката понякога се разпределя несправедливо, допълни тя.
По думите ѝ новата социална помощ ще се изплаща по методика, разработена от Министерство на труда и социалната политика. Тя ще обхваща хора с ниски доходи - пенсионери, хора с увреждания, самотни родители.
Считам, че предложението е добро, нормално е държавата да подпомага не само тесни категории, а и по-голяма част от хората в нужда, каза Иво Цанев („ДПС -Ново начало“). Той отбеляза, че нужда от подпомагане имат и военнопострадалите.
До коментар #5 от "ти да видиш":Задаваш риторичен въпрос. Важното е намагнитения да превие корпулентно тяло пред господаря, за да го размагнитират. Другият курполентен ще гласува от зайчарника "за", за да не го намагнетизират. Както американци умират и страдат заради едни досиета, така и ние ще умираме и страдаме заради едни магнити. Но това ще стане само ако си мълчим и траем. Масови протести преди гласуването в парламента трябва да има. Видя се меракът на Желязков да ни набута в т.нар. Съвет за мир, който няма нищо с мира, докъде ни докара - военни самолети на гражданското ни летище и легитимна мишена за ракетни удари от Иран. Който е съгласен с това, да си стои вкъщи, който не е - да излиза на протест. Става въпрос за живота на децата ни и нашия живот, става въпрос за България.
