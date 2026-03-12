Новини
Любомир Дацов: България е в доста критична ситуация от гледна точка на бюджета

12 Март, 2026 22:37 681 16

"Разходите са скочили на 27-28% спрямо същия период на миналата година. Голяма част са основно заради капиталовите разходи. Това няма как да е устойчиво. Тази огромна разлика между това, което притежаваш, и това, което харчиш, няма как да бъде дългосрочно", подчерта членът на Фискалния съвет

Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Служебната власт с готови мерки за най-уязвимите граждани и бизнеса във връзка с поскъпването на горивата.

"Личи си, че сме в предизборна ситуация. Няма нито една истинска мярка, която би адресирала проблема", коментира Любомир Дацов от Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите в предаването "Денят ON AIR".
Бюджетът на страната
По думите му България е в "доста критична ситуация" от гледна точка на бюджета.

"Разходите са скочили на 27-28% спрямо същия период на миналата година. Голяма част са основно заради капиталовите разходи. Това няма как да е устойчиво. Тази огромна разлика между това, което притежаваш, и това, което харчиш, няма как да бъде дългосрочно", подчерта Дацов пред Bulgaria ON AIR.
Войната в Близкия изток
Бившият зам.-министър на финансите прогнозира намаляване на икономическата активност и данъчните приходи, повишаване на социалните пращания и увеличаване на натиска върху бюджета, ако войната в Близкия изток продължи дълго.
"Военните действия ще са относително кратки във времето. Дори и да са месец - нищо няма да се случи, защото ще се запази проблемът, ще се запази основата на режима", обясни Дацов.

Теглене на нов външен дълг
По думите му служебното правителство има право да тегли външен дълг и "има достатъчно спокойствие".

"Това, че няма фиксирана дата за внасяне на удължителен бюджет дава по-голяма гъвкавост", отбеляза Дацов и добави, че удължителният закон няма срок.

"Виждаме колко струва глупостта, това, че нищо не се случва, че има хора, които не знаят какво правят. Глупостта навсякъде по света се заплаща и това струва много повече пари от каквито и да е избори. В много случаи струва и нашето бъдеще, и бъдещето на децата ни", посочи той и подчерта, че 2026 г. се очаква да бъде тежка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОВА

    6 1 Отговор
    ГО ЗНАЕ ВСЯКО ДЕТЕ.
    КАЖИ КАК ЩЕ СЕ СПРАВИТЕ.

    22:39 12.03.2026

  • 2 хаха

    11 0 Отговор
    Този друго изречение знае ли освен "бюджета е виновен"?

    А според мен тъпите ви празни кратуни са виновни.

    22:41 12.03.2026

  • 3 Пич

    10 1 Отговор
    Кретен връз кретен ви обясняват, че трябва да сте бедни, а вие им се радвате защото не можете повече от това!!! Дори и не се сещате да ги питате, като няма пари за вас, защо има милиарди за Украйна !!!

    22:42 12.03.2026

  • 4 Гост

    6 0 Отговор
    Само "експерти". Естествено че е в критична ситуация. Не е много трудно да разбереш що. Само крадци и "експерти" и ето ти...

    22:45 12.03.2026

  • 5 безпартиен

    4 0 Отговор
    При намаляло с 1/4 население за 36 години,има увеличение на чакащи заплати от държавния и общинския бюджет! Съкращения трябва и насочване към частния сектор!Ние сме единствените които разрешават на пенсионирани служители в бюджетния сектор да продължат да работят пак там и с пенсия като бонус! Ако им се работи ЗАЩО се пенсионират!? Само в МВР са над 5000 души на ръководни длъжности което е поне 10/100 от щата!

    22:52 12.03.2026

  • 6 фжказс

    4 1 Отговор
    Стига сте обобщавали. Има си име това бедствие което се случва. Нарича се лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и стадото му калинки, със другата свиня. От 2009 г до днес цялата държава се управляваше от този бандит и от България направиха кочина. Ограбиха я и си пълниха чекмеджетата и любовниците и с евро и злато стана от скъсан цървул разбогатял бандит. Парите на българите минаха в сметките на 2 те свини. Вземаха и заеми на гърба на всички и тях ограбиха. Сега парите са за бандитите, а плащането на заемите и беднотията е за всички българи. Стига сте говорили на едро. ГЕРБ и циганина Винету ограбиха България с другата свиня заедно. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Може да доидат хора които да се разправят с бандитите и да им конфискуват всичко дето са заграбили. Идват избори.

    22:59 12.03.2026

  • 7 Ситусцията ще

    5 0 Отговор
    Е ,, критична" докато не хванем ,, сопите и почнем от теб, после Харпацумян ...! И Държавата ша съ упраи.

    23:02 12.03.2026

  • 8 Точен

    6 0 Отговор
    Този същият съсвсем елегантен като манекен ОБЕЩАВАШЕ, че влезем ли в Еврозоната, ще решим всички финансови проблеми, ще потекат милиарди инвестиции и българите ще забогатеят поне с 10 %. Ех, дано по-скоро дойде Новият Народен съд...

    23:03 12.03.2026

  • 9 az СВО Победа 80

    4 0 Отговор
    А само допреди 01.01.2026г. този същият ни обясняваше как с еврото животът ни ще бъде песен и ще потекат реки от мед и масло, че нали щяхме да влезем в "клубът на богатите".... 🤣🤣🤣🤣

    Спомняте си го този шут, нали?

    23:03 12.03.2026

  • 10 У би ва ме зап ря нов

    2 0 Отговор
    И проблема е решен

    23:08 12.03.2026

  • 11 И На "Интелекта" !

    1 0 Отговор
    И На "Интелекта" !

    Който !

    Управлява !

    България !

    Ако Въобще !

    Може !

    Да се Говори !

    За Интелект !

    23:19 12.03.2026

  • 12 Като Ви Слушам !

    1 0 Отговор
    Като Ви Слушам !

    Ще Започна !

    Да Уважавам !

    Путин !

    23:21 12.03.2026

  • 13 Вън ГРАБЕЖА

    0 0 Отговор
    Банкя-лийския Бандит Б Б заедно с разни Крадци, цигани и турци и неговата партия- ГРАБЕЖ, разболява и ограбва българите както оня предател Стефан Стамболов...
    А на мястото на умрелите българи, тоя домъква араби и китайци, както мъкнеха предателите Стефан Стамболов и поп Кръстьо...

    Само Крадци, цигггани и турррци са в коалицията на грабежа- партиите ГРАБЕЖ, БКП, ИТН, ДПС и ПП.. При ПП имаше и някакви СВЕСТНИ хора, които протестираха, заедно с обедняли българи.. НО явно в ПП има и доста крадци и мошеници, като Мирчев и Божанков, които разболяват и ограбват българите и гласуват заедно с коалицията на грабежа за слагане на тяхното Израелско- еврейско ЕВРО..Тъй че трябват други партии, за да се оправим, ние българите.

    А самото ЕВРО е направено за да излъжат и ОГРАБЯТ българите..
    Дори монета от 10 стотинки се ВИЖДА по- добре и се различава, отколкото монета от 1 евро..
    А монетите от 5,10,20 и 50 цента изобщо НЕ може да ги видиш и различиш..
    Циганско- турска- еврейска ИЗМАМА направена от партиите- ГРАБЕЖ на ББ, БКП, ИТН, ДПС и ПП ДБ !

    23:27 12.03.2026

  • 14 неможачи

    0 0 Отговор
    досега само крадохте и лежахте а сега да ви видим като опоскахте всичко

    23:28 12.03.2026

  • 15 Бах

    1 0 Отговор
    Нема проблем. Вдигайте цените и всичко ще се оправи. Нали затова ни набутаха в еврозоната за да изравним цените на всичко.

    Коментиран от #16

    23:44 12.03.2026

  • 16 не ме гледай умно българино

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бах":

    но не и заплатите.....

    23:48 12.03.2026

