Президентът Йотова: Изсветляването на икономиката е точен ориентир къде е България и как се справя

Изсветляването на икономиката не е само икономически показател, за който четем в статистиките – проценти нагоре или проценти надолу. Сравняваме се с други страни, правим си определени изводи и отправяме поредните препоръки. Тя е нещо много повече - точен ориентир и диагноза за това къде е държавата и как се справя, каква е средата, в която работи българският бизнес, как се справяме с най-наболелите проблеми. Това каза президентът Илияна Йотова, която участват в церемонията по връчване на националните награди „Икономика на светло“ за 2025 година. Събитието е по инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България, предават от БТА.

Когато в икономиката няма правила, има много губещи, отбеляза президентът. Тя обясни, че сред тях са преди всичко работещите хора, защото не получават доходите, които заслужават, и са лишени от социална защита. Губи и българският бизнес от нелоялната конкуренция и липсата на предвидимост. Губеща е и държавата, защото нерядко не събира приходите, които законно ѝ се полагат, каза държавният глава. Тя посочи, че приходите представляват милиарди евро, които могат да отидат за по-добро здравеопазване, образование, за повече и по-качествени инвестиции в страната.

Икономиката в сивия сектор и нейните различни проявления често пъти са свързани с негативни прояви и тенденции – фискални злоупотреби, пране на пари, голяма част от тези пари не стигат до предназначението си, обясни президентът Йотова. Тя посочи, че неслучайно се обръща голямо внимание на тази политика в целия Европейски съюз (ЕС). Илияна Йотова заяви, че една от най-сполучливите законодателни политики в ЕС е тази за борбата с прането на пари. Тя допълни, че тази престъпност е изключително гъвкава.

България все още не може да излезе от Сивия списък и сивият сектор заема сериозен дял у нас – над средния за Европа, около 15%, заяви още президентът. Тя посочи, че ни е нужен преди всичко съюзът и решаващата роля на държавните институции. Те трябва да ни дадат правила и закони, които работят еднакво за всички и да няма привилегии, затваряне на очи или раздаване на пликчета под масата, каза Илияна Йотова. Тя обясни, че ни е нужен и добре работещ бизнес, който не си позволява да прибира пари и да прави собствени правила, по които да работи. Трябва да формираме обществена нетърпимост към подобни явления, каза още тя.

Според Йотова се нуждаем от среда, в която бизнесът дава на хората такива доходи, каквито те заслужават. За да може те да са заинтересовани от това да декларират тези доходи, а не да ги крият, обясни президентът.

Илияна Йотова отбеляза, че са нужни усилията не само на държавата, синдикатите и работодателските организации, но и подкрепата на обществото.

Държавният глава обяви победителя в категорията „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ – Министерството на труда и социална политика за въвеждане на Единен електронен трудов запис.