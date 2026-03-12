Новини
България »
Всички градове »
Президентът Йотова: Изсветляването на икономиката е точен ориентир къде е България и как се справя

Президентът Йотова: Изсветляването на икономиката е точен ориентир къде е България и как се справя

12 Март, 2026 22:19 565 16

  • илияна йотова-
  • икономика-
  • изсветляване-
  • ориентир-
  • държава-
  • справяне

Когато в икономиката няма правила, има много губещи, отбеляза президентът. Тя обясни, че сред тях са преди всичко работещите хора, защото не получават доходите, които заслужават, и са лишени от социална защита.

Президентът Йотова: Изсветляването на икономиката е точен ориентир къде е България и как се справя - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изсветляването на икономиката не е само икономически показател, за който четем в статистиките – проценти нагоре или проценти надолу. Сравняваме се с други страни, правим си определени изводи и отправяме поредните препоръки. Тя е нещо много повече - точен ориентир и диагноза за това къде е държавата и как се справя, каква е средата, в която работи българският бизнес, как се справяме с най-наболелите проблеми. Това каза президентът Илияна Йотова, която участват в церемонията по връчване на националните награди „Икономика на светло“ за 2025 година. Събитието е по инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България, предават от БТА.

Когато в икономиката няма правила, има много губещи, отбеляза президентът. Тя обясни, че сред тях са преди всичко работещите хора, защото не получават доходите, които заслужават, и са лишени от социална защита. Губи и българският бизнес от нелоялната конкуренция и липсата на предвидимост. Губеща е и държавата, защото нерядко не събира приходите, които законно ѝ се полагат, каза държавният глава. Тя посочи, че приходите представляват милиарди евро, които могат да отидат за по-добро здравеопазване, образование, за повече и по-качествени инвестиции в страната.

Икономиката в сивия сектор и нейните различни проявления често пъти са свързани с негативни прояви и тенденции – фискални злоупотреби, пране на пари, голяма част от тези пари не стигат до предназначението си, обясни президентът Йотова. Тя посочи, че неслучайно се обръща голямо внимание на тази политика в целия Европейски съюз (ЕС). Илияна Йотова заяви, че една от най-сполучливите законодателни политики в ЕС е тази за борбата с прането на пари. Тя допълни, че тази престъпност е изключително гъвкава.

България все още не може да излезе от Сивия списък и сивият сектор заема сериозен дял у нас – над средния за Европа, около 15%, заяви още президентът. Тя посочи, че ни е нужен преди всичко съюзът и решаващата роля на държавните институции. Те трябва да ни дадат правила и закони, които работят еднакво за всички и да няма привилегии, затваряне на очи или раздаване на пликчета под масата, каза Илияна Йотова. Тя обясни, че ни е нужен и добре работещ бизнес, който не си позволява да прибира пари и да прави собствени правила, по които да работи. Трябва да формираме обществена нетърпимост към подобни явления, каза още тя.

Според Йотова се нуждаем от среда, в която бизнесът дава на хората такива доходи, каквито те заслужават. За да може те да са заинтересовани от това да декларират тези доходи, а не да ги крият, обясни президентът.

Илияна Йотова отбеляза, че са нужни усилията не само на държавата, синдикатите и работодателските организации, но и подкрепата на обществото.

Държавният глава обяви победителя в категорията „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“ – Министерството на труда и социална политика за въвеждане на Единен електронен трудов запис.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Циганин ли си, българино? 🤔

    5 6 Отговор
    В дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българино?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    Коментиран от #4, #8

    22:22 12.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Абе,само на мен ли ми се струва,че Йотова има адамова ябълка ?

    22:27 12.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 САНДОКАН

    5 0 Отговор
    Милиарди евро за по добро здравеопазване и образование. Ей как се ненаядохте само кражби са ви в главите , ако може всичко да вземете на хората

    Коментиран от #16

    22:35 12.03.2026

  • 6 Сега за мъж ли става въпрос или за жена

    6 0 Отговор
    Явно сме ходили на училище в различни времена. Но едно време имаше правила. Сега всеки пише както си иска. Не че няма правила. Не се зачитат. Щото е демокрация.

    22:39 12.03.2026

  • 7 За разлика от азиатските страни в

    4 0 Отговор
    Българския език има родове. Нормалните хора знаят това и не се правят на интересни.

    22:41 12.03.2026

  • 8 Явно е циганин българина

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Циганин ли си, българино? 🤔":

    Защото не спазва родове както правят циганите. Те нямат род нито азбука нито литература но и нашите списватели и те.

    22:44 12.03.2026

  • 9 Отделен въпрос е че Президента е

    5 1 Отговор
    Вицепрезидентката всъщност.Президента не е умрял че да му заема поста. Той е напуснал без причина. Следователно трябва да има избори за президент а не игра на думи. Но здраве да е. И това ще отмине

    22:48 12.03.2026

  • 10 И тая много

    5 0 Отговор
    Си повярва , глупост след тъпотия дроби в канчето дето и плаща ме.

    22:53 12.03.2026

  • 11 На детските учителки как им викат сега

    4 0 Отговор
    Другарката детски учител. Смях в залата.

    22:55 12.03.2026

  • 12 Точен

    4 0 Отговор
    Тази от рода на дядо Йоцо ли е? Май че не, щото дядо Йоцо е бил сляп, ама е виждал със сърцето си и душата си, а тази уж вижда, ама сърцето и душата й надали...

    22:59 12.03.2026

  • 13 сноу

    2 0 Отговор
    Я пак ,че нещо не можеш хвана тънката мисла на буйната грива..

    23:09 12.03.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Госпожо президент, живеем в капитализъм. Основата му е формулирана" Експлоатация на човек от човек" Капиталистът иска работника да работи повече, за по-малко пари. В Англия един такъв каза " Аз ако мога нищо няма да плащам на моите работници" Затова държава трябва да създаде механизъм, това да не се случва. Профсъюзите вече за нищо не стават. Дори един 1-ви май не могат да организират.

    23:28 12.03.2026

  • 15 трън

    0 0 Отговор
    ама какво е светляваш ма вашето правителство с гумен крадев ще източа 30 милиона за да купувате гласове през уж подпомагането с горива на кой ще ги дадете тези пари на някакви хора до 200-300 лв евро приходи където трябва да изпишат по 20 страници документи по някаква институции демек никой няма да вземе нищо а тези пари после ще изчезнат

    23:42 12.03.2026

  • 16 буля йотка

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "САНДОКАН":

    Ще ви го вземем бъдете спокойни!

    23:46 12.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол