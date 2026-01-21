Новини
Пиян мъж изпочупи кабинки на въжения лифт в Боровец

21 Януари, 2026

Той е осъждан

Мъж е изпочупил две от кабинките на въжения лифт в Боровец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Сигналът е постъпил в полицейския участък в курорта в ранния следобед във вторник. Мъжът е на 32 години от Самоков. Има предишна присъда. Установено е, че по време на вандалския акт е бил в нетрезво състояние. Задържан е за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за унищожаване или повреждане на чужда движима или недвижима вещ. При доказване деянието се наказва с лишаване от свобода до пет години. Разследването продължава.


България
  • 1 хммм

    5 0 Отговор
    5 години - за счупване на кабинка.

    Коментиран от #8

    17:42 21.01.2026

  • 2 Ами

    10 0 Отговор
    Не е одобрил, че външните тоалетни се движат, а в хотела са му поискали 5 евро за WC и се е изнервил компира?

    17:43 21.01.2026

  • 3 от Самоков. Има предишна присъда

    5 0 Отговор
    там по провинцията се знаят
    ще го пуснат пак да троши
    ама дано не е парла ментата

    17:47 21.01.2026

  • 4 Парпърляк

    5 0 Отговор
    А останалите две работят ли?

    17:47 21.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мижуратора ,

    1 0 Отговор
    Некой скоро ти Сайрялфостатъ ?

    17:49 21.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Нямал пет евро за тоалетна и се нервирал

    17:51 21.01.2026

  • 8 И условно за

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "хммм":

    убит на пешеходна пътека 2 месеца!!!🤣😀💓
    Браво момче само така чупи това бг.🚾🚾🚾🚾🚾 от 5€ толкова струва България!

    17:51 21.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    Самоков освен компир, цигани и пиеници, нищо друго не ражда. Сега ражда само цигани и пиеници защото компир вече никой не сади. А преди раждаше и кметици. Една Компирка беше кмет на София.

    17:53 21.01.2026

  • 10 Костадинов

    5 0 Отговор
    Ами като се напият ,немога да ги контролирам

    17:59 21.01.2026

  • 11 А в това време

    3 0 Отговор
    охранителите какво са правили? - Играли са КС или са спяли, като тюфлеците в метрото?

    Коментиран от #14, #16

    17:59 21.01.2026

  • 12 Много

    2 0 Отговор
    Пият в туй село бре ,а и лошо пиянство имат

    18:01 21.01.2026

  • 13 Щик Найн

    1 1 Отговор
    Веднага освободете човека и му позволете да продължи да изявява евразийските си православни ценности!

    Коментиран от #22

    18:02 21.01.2026

  • 14 Охранител

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "А в това време":

    Ами тъкмо го давах на колегата

    18:02 21.01.2026

  • 15 Българин

    1 1 Отговор
    Тоя лифт е на 45 години! Време цеият да бъде изпочупен и заменен с нов!

    Коментиран от #17

    18:03 21.01.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "А в това време":

    Ти да не мислиш, че във всяка кабина има по един охранител?

    18:06 21.01.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Кабините полека лека ги подмениха. Нови са. Ти преди 45г.ли си ходил за последно на Боровец?

    18:11 21.01.2026

  • 18 Абе оуууууу

    1 1 Отговор
    Възможно ли е да се изпочупят кабинките на въжения лифт ? Кви ги говорите въобще ? С флекс ли е бил?

    18:14 21.01.2026

  • 19 Още малко и да не се

    1 0 Отговор
    Наказва с лишаване от свобода до пет години повреждане на чужда движима или недвижима вещ.....

    18:16 21.01.2026

  • 20 Много ясно че

    1 0 Отговор
    Кабинката е движима вещ. Някой мисли ли си че е недвижима

    18:17 21.01.2026

  • 21 оня с коня

    1 0 Отговор
    За пореден път половинчата Информация от тая Медия- Да,може да е 5 а може и 10г. да е присъдата но при положение че извършителят Освен че повреди чужда Собственост И УБИЕ Собственика.

    18:21 21.01.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Щик Найн":

    За него е по добре да си стои в кауша. Лифта се стпанисва от мутрите на Дарина Павлова и ако излезе, току виж се лизнал на ледо и си изпотрошил кокалите и празната кратуна.

    18:21 21.01.2026

  • 23 При тези цени

    1 0 Отговор
    Ще ги чупят естествено. Така им се пада

    Коментиран от #25

    18:26 21.01.2026

  • 24 При токова снимки

    2 1 Отговор
    На кабинката в Боровец, аФторицата сложила на Мартинови бараки седалката

    Коментиран от #26, #27

    18:32 21.01.2026

  • 25 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "При тези цени":

    40 евро на ден пари ли са? В Австрия и Швейцария е 160-200 евро на ден. За това Ганю кара на Боровец, нищо, че нужника е 5 евро.

    18:33 21.01.2026

  • 26 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "При токова снимки":

    Снимката е от Ястребец Експрес, в началото веднага като слезеш от лифта. Вижда се как се делят Ястребец 1 и Ястребец 2,а долу се вижда дето се разделят Попангелов и Ястребец 3.

    18:37 21.01.2026

  • 27 Простено и е

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "При токова снимки":

    От черните очила недовижда каката...

    18:42 21.01.2026

  • 28 Мъжът е на 32 години от Самоков

    0 0 Отговор
    Глупости. В Самоков мъже няма

    18:43 21.01.2026

