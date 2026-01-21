Пиян мъж изпочупи кабинки на въжения лифт в Боровец

Мъж е изпочупил две от кабинките на въжения лифт в Боровец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.
Сигналът е постъпил в полицейския участък в курорта в ранния следобед във вторник. Мъжът е на 32 години от Самоков. Има предишна присъда. Установено е, че по време на вандалския акт е бил в нетрезво състояние. Задържан е за срок до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство за унищожаване или повреждане на чужда движима или недвижима вещ. При доказване деянието се наказва с лишаване от свобода до пет години. Разследването продължава.
1 хммм
Коментиран от #8
17:42 21.01.2026
2 Ами
17:43 21.01.2026
3 от Самоков. Има предишна присъда
ще го пуснат пак да троши
ама дано не е парла ментата
17:47 21.01.2026
4 Парпърляк
17:47 21.01.2026
6 Мижуратора ,
17:49 21.01.2026
7 Последния Софиянец
17:51 21.01.2026
8 И условно за
До коментар #1 от "хммм":убит на пешеходна пътека 2 месеца!!!🤣😀💓
Браво момче само така чупи това бг.🚾🚾🚾🚾🚾 от 5€ толкова струва България!
17:51 21.01.2026
9 Данко Харсъзина
17:53 21.01.2026
10 Костадинов
17:59 21.01.2026
11 А в това време
Коментиран от #14, #16
17:59 21.01.2026
12 Много
18:01 21.01.2026
13 Щик Найн
Коментиран от #22
18:02 21.01.2026
14 Охранител
До коментар #11 от "А в това време":Ами тъкмо го давах на колегата
18:02 21.01.2026
15 Българин
Коментиран от #17
18:03 21.01.2026
16 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "А в това време":Ти да не мислиш, че във всяка кабина има по един охранител?
18:06 21.01.2026
17 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "Българин":Кабините полека лека ги подмениха. Нови са. Ти преди 45г.ли си ходил за последно на Боровец?
18:11 21.01.2026
18 Абе оуууууу
18:14 21.01.2026
19 Още малко и да не се
18:16 21.01.2026
20 Много ясно че
18:17 21.01.2026
21 оня с коня
18:21 21.01.2026
22 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "Щик Найн":За него е по добре да си стои в кауша. Лифта се стпанисва от мутрите на Дарина Павлова и ако излезе, току виж се лизнал на ледо и си изпотрошил кокалите и празната кратуна.
18:21 21.01.2026
23 При тези цени
Коментиран от #25
18:26 21.01.2026
24 При токова снимки
Коментиран от #26, #27
18:32 21.01.2026
25 Данко Харсъзина
До коментар #23 от "При тези цени":40 евро на ден пари ли са? В Австрия и Швейцария е 160-200 евро на ден. За това Ганю кара на Боровец, нищо, че нужника е 5 евро.
18:33 21.01.2026
26 Данко Харсъзина
До коментар #24 от "При токова снимки":Снимката е от Ястребец Експрес, в началото веднага като слезеш от лифта. Вижда се как се делят Ястребец 1 и Ястребец 2,а долу се вижда дето се разделят Попангелов и Ястребец 3.
18:37 21.01.2026
27 Простено и е
До коментар #24 от "При токова снимки":От черните очила недовижда каката...
18:42 21.01.2026
28 Мъжът е на 32 години от Самоков
18:43 21.01.2026