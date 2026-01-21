Пиян мъж изпочупи кабинки на въжения лифт в Боровец

Мъж е изпочупил две от кабинките на въжения лифт в Боровец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Сигналът е постъпил в полицейския участък в курорта в ранния следобед във вторник. Мъжът е на 32 години от Самоков. Има предишна присъда. Установено е, че по време на вандалския акт е бил в нетрезво състояние. Задържан е за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за унищожаване или повреждане на чужда движима или недвижима вещ. При доказване деянието се наказва с лишаване от свобода до пет години. Разследването продължава.