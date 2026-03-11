Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
„ДПС–Ново начало“ иска парламентът да реши за членството на България в Борда за мир

„ДПС–Ново начало“ иска парламентът да реши за членството на България в Борда за мир

11 Март, 2026 17:46 681 37

  • „дпс–ново начало“-
  • парламент-
  • решение-
  • членство-
  • българия-
  • борда за мир

Недопустимо е служебен кабинет, без мандат, НПО-зависим, подчинен на Джордж и Александър Сорос и тяхната клика, да проиграва сигурността на държавата България в решителен за световния ред момент. ", пишат от ДПС

„ДПС–Ново начало“ иска парламентът да реши за членството на България в Борда за мир - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"ДПС-Ново начало" внася в парламента проект на решение за задължаване на Министерски съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир.

С това решение Народното събрание, в изпълнение на Конституционните си правомощия ще се произнесе относно членството на България в Борда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Това е нашият отговор на опитите на служебния кабинет да въведе в заблуда евроатлантическите партньори на страната ни, предизвиквайки дипломатически интриги, за да обслужи чужди финансово-политически интереси на компрометираните политически формации, които го създадоха. Недопустимо е служебен кабинет, без мандат, НПО-зависим, подчинен на Джордж и Александър Сорос и тяхната клика, да проиграва сигурността на държавата България в решителен за световния ред момент. ", пишат от ДПС.

"С гласуването в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България за достойно място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света и кои обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Александър Сорос", се казва още в съобщението.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    20 1 Отговор
    Този Борд за Мир е фасада за Борд за подкрепа за война . Тръмп най- напред поиска Канада, след това заплаши Гренландия, после Куба, Венецуела и накрая запали Трета Световна етническа война , която ще унищожи Европа.Пеевски се провали с магазините за народа , които са на загуба и пред фалит. С тях нанесе повече финансови загуби за държавата. Всички действия при него са на принципа на популизма.Завладяната държава ще бъде свободна от корупция, мафия и зависимости за ужас на Пеевски, Борисов и техния съюзник защитник ИТН. Много ясно кои партии саботират всичко от Кабинета до Бюджета. Тези партии са на принципа-След нас потоп. Завишили в пъти обществените поръчки за да няма пари в бюджета, докарали Американските самолети на летището един ден преди встъпването на власт на новия кабинет, теглиха заеми като за Световно, използваха за свои политически цели трагедията в Петрохан. То не бяха секти, педофилия, Будизъм, самоубийства и каквото се сетите още. Накрая получават наказателен вот. Народа е отвратен от тях.

    17:50 11.03.2026

  • 2 намагнитено прасе

    23 1 Отговор
    крада за хората и не мога да спра

    17:50 11.03.2026

  • 3 Те ли?

    22 0 Отговор
    А милиардите за членството кой ще плаща?

    17:51 11.03.2026

  • 4 от къде да си купя

    20 0 Отговор
    български цигари на нормална цена ? кажи ми свиньооо

    17:52 11.03.2026

  • 5 ФЕЙК

    13 0 Отговор
    Политици - слуги! Едни слугуват на Сорос, други - на чекмеджета, трети - на джобовете си, четвърти - на търбусите си! Жалко, че има и множество слуги на гореизброените слуги!

    17:52 11.03.2026

  • 6 Д-р Ментал

    21 0 Отговор
    Нотална грешка е това членство!!! Срам!!!!

    17:54 11.03.2026

  • 7 батвесо

    21 0 Отговор
    Прасчо пак се натиска, че да го извадят от Оня списък.

    17:55 11.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Щем не щем вече сме окупирани от янките.Трябва им нашето местоположение.

    17:55 11.03.2026

  • 9 1616

    16 0 Отговор
    Това ДПС не беше ли партия на турското малцинство чиито гласоподаватели изобщо не живеят в България,а в Турция, какви Български интереси защитава собственика на тази партия е друг въпрос но съвсем скоро ще усети народната любов

    17:58 11.03.2026

  • 10 Д-р Ментал

    14 0 Отговор
    Такива като Тръмп в нашите клиника ги слагаме в изолатора.

    17:58 11.03.2026

  • 11 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    16 0 Отговор
    Корумпираният шопар иска да се откупи от "Магнитски" чрез набутване на България в частна организация на Тръмп, подкопаваща международното право и да плати 1 млрд. $ от бюджета.
    Всеки глас "за" частния Бор на Тръмп е глас "против" общата позиция на ЕС.

    17:59 11.03.2026

  • 12 Не знам

    9 1 Отговор
    какво иска , но днес Анастасовия се престара да лъже , да се прави на детектив , да плюе на посоки , да предъвква в безсилие едни и същи глупотевини , да ходи до трибуната с килната кратуна поклащайки се с Лилова походка и се хили в безпомощност като превъртял катър ! И това нещо е в политиката и Парламента ?

    Коментиран от #15

    18:01 11.03.2026

  • 13 ГОСТ

    11 0 Отговор
    дебелото безочливо лъжливо прасенце пак се слага на тръмпчо........ако ни вкара тоя ялов парламент в тоя съвет за мир който няма нищо общо с мира а само икономически облаги за създателя му доживот без смяна. казано просто тръпчо си осигурява бъдещето но някой друг ще плаща.......ако го гласуват всички подкрепили го нямат място в следващия. защото те няма да плащат вноската а всички ние но със слагачеството им търсят облаги и точно партията с намагнетизирания им водач е пълна наглост.

    18:08 11.03.2026

  • 14 от село

    12 0 Отговор
    А аз искам свинчуга на шиш !!!

    18:09 11.03.2026

  • 15 гост

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Не знам":

    Всяко определение за съществото Анастасов е божа роса за него!

    18:09 11.03.2026

  • 16 Горски

    5 1 Отговор
    "Филантропия ли е да ограбиш един народ с тотална приватизация и финансови спекулации и след това на час по лъжичка да му отпускаш финансиране на проекти, с които да зарибяваш соросоиди за целите на глобализма?! И не звучи ли цинично оправданието на финансовия спекулант: „Като участник в пазара, аз не съм длъжен да съм загрижен за последствията от моите действия.”
    Странно признание на човека, който се разглежда като спасител на гражданското общество и противник на пазарния фундаментализъм.
    Сорос спечели милиарди от финансовата криза в Далечния изток и Русия през 1997 г. Той успя да обезцени националната валута на икономическия тигър Малайзия с 1/3. Тогава министър-председателят Мохатир Мохамад надигна глас пред Световната банка, че действията на финансовите спекуланти като Сорос трябва да бъдат криминализирани. С драконовски, напълно социалистически рестриктивни мерки Малайзия успя да се възстанови за 3 години. Рецептата беше дадена „Вежливо подозрение към неканени филантропи, защото тяхната благотворителност е като тази на уличните мошеници, които ви канят да играете на „Тука има - тука няма”, но в крайна сметка печелят само те.
    Малцина знаят, че гуруто на нашенските соросоиди е един от причинителите на финансовата криза през управлението на БСП в 1996 г. Тогава при курс на долара 2800 лв. Сорос продаде на банките 40 млн. долара. След 4 февруари 1997 г., когато пазарът се успокои, той изкупи за същите пари двойно повече, вече на цена по 160 лв.

    18:10 11.03.2026

  • 17 Дедо Мраз

    10 0 Отговор
    Недопустимо е в българският парламент да съществува партия като ДПС-НН. Също така е недопустимо доказани измамници и престъпници международно санкционирани, да се крият зад депутатските си имунитети.

    18:11 11.03.2026

  • 18 Цвете

    4 0 Отговор
    МАГНИТСКИ НЕ РАЗБРАЛИ, ЧЕ Е САМ НА БОЙНОТО ПОЛЕ? ДЕЛАТА ЩЕ МУ ПРОДЪЛЖАТ В ЩАТИТЕ И НЯМА ИЗМЪКВАНЕ, А НЕ ДА ВЪВЛИЧА БЪЛГАРИЯ В НЕГОВИТЕ МРЪСНИ ДАЛАВЕРИ. ЩЕ СИ ПОНЕСЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ ИЗВЪРШЕНИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА НАС БЪЛГАРИТЕ. ЯСНО Е ВСИЧКО. 🐷🤔😠🐷☹️🙃🙉🙄🙃🙈👎

    18:14 11.03.2026

  • 19 Сорос

    4 0 Отговор
    "ряпа да яде" пред инициативите шишкави

    18:16 11.03.2026

  • 20 Даниел Немитов

    3 0 Отговор
    А аз искам България, като член на ЕС да бъде с единна позиция с него! Който иска да членува някъде другаде, да си членува като частно лице!

    Коментиран от #31

    18:16 11.03.2026

  • 21 Тома

    4 0 Отговор
    Ами той борда за мир умря ма с войната с Иран.Тръмп искаше да издой народите с милиарди че и наш роско и той се включи по съвет на тиквата

    18:17 11.03.2026

  • 22 павела митова

    3 0 Отговор
    шиши ,рижака ше махне ли магнита от гз ти....казвайте ги по рано тея неща бе

    18:18 11.03.2026

  • 23 Абе

    5 0 Отговор
    Кога ще ти правим 40?

    18:18 11.03.2026

  • 24 Цвете

    5 0 Отговор
    МАГНИТСКИ НЕ РАЗБРАЛИ, ЧЕ Е САМ НА БОЙНОТО ПОЛЕ? ДЕЛАТА ЩЕ МУ ПРОДЪЛЖАТ В ЩАТИТЕ И НЯМА ИЗМЪКВАНЕ, А НЕ ДА ВЪВЛИЧА БЪЛГАРИЯ В НЕГОВИТЕ МРЪСНИ ДАЛАВЕРИ. ЩЕ СИ ПОНЕСЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ ИЗВЪРШЕНИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА НАС БЪЛГАРИТЕ. ЯСНО Е ВСИЧКО. 🐷🤔😠🐷☹️🙃🙉🙄🙃🙈👎

    18:18 11.03.2026

  • 25 ЧУЧО

    0 3 Отговор
    Защо плюете, Пеевски предлага Парламента да гласува за членстеото. Ако са против другите гласуват и не се приема, много повече са от ДПС НН.

    Коментиран от #29

    18:20 11.03.2026

  • 26 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Магнитното свинче хем обижда служебното правителство, хем иска то да му сервира няколко милиарда за да се подмаже на Тръмп, който да го размагнетизира! Наглост на стероиди!

    18:21 11.03.2026

  • 27 Пак и пак, и пак

    1 0 Отговор
    свещената крава В. Какво като Европа каже не на войната??? Невнятник, сбърканяк!

    18:21 11.03.2026

  • 28 Мдааа

    0 1 Отговор
    Да нека е така, но да е следващият парламент. Тоя вече е нелегитимен!!!!

    18:22 11.03.2026

  • 29 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "ЧУЧО":

    И защо точно Пеевски толкова много настоява? Тия ги продавай на битака!

    18:25 11.03.2026

  • 30 ДПС „Ново начало“ са вредни

    1 0 Отговор
    Поредният опит на „ДПС–Ново начало“ и Делян Пеевски да се представят като „защитници на националния интерес“ всъщност звучи повече като политическа пропаганда, отколкото като сериозен държавнически дебат. Когато една партия започне да лепи етикети за „глобални задкулисия“, „Сорос“ и „НПО-зависимост“, вместо да говори с факти, аргументи и реална визия за сигурността на България, това обикновено е знак, че се търси евтин политически ефект.

    18:27 11.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ирония

    1 0 Отговор
    Иронично е, че именно политическа фигура със спорна репутация и дългогодишни зависимости като Делян Пеевски, да се опитва да играе ролята на морален съдник за „чужди интереси“. Българското общество добре помни годините на задкулисие, медийни зависимости и политическо инженерство, в които името на Пеевски беше неизменно в центъра на общественото недоволство.

    18:29 11.03.2026

  • 33 Парламентът е място за дебати

    1 0 Отговор
    Вместо да хвърлят гръмки обвинения и да разделят обществото с конспиративни внушения, политиците би трябвало да представят ясна и аргументирана позиция по въпроса за външната политика и сигурността. Парламентът е място за дебат и отговорност, а не сцена за популистки декларации и търсене на въображаеми врагове.

    18:29 11.03.2026

  • 34 България има нужда от стабилност

    1 0 Отговор
    Истинският национален интерес не се защитава с лозунги и демонизиране на различни групи, а с прозрачност, компетентност и уважение към институциите. За съжаление, подобни изявления на „ДПС–Ново начало“ показват точно обратното – опит за политическа манипулация в момент, когато България има нужда от сериозност и стабилност.

    18:30 11.03.2026

  • 35 Пеевски е санкциониран по Мягнитски

    1 0 Отговор
    Делян Пеевски беше санкциониран през 2021 г. по закона Magnitsky Act от правителството на Съединени американски щати заради твърдения за участие в корупционни практики. Това нанесе сериозен имиджов удар върху България, защото постави въпроси за корупцията на високо политическо ниво.

    18:32 11.03.2026

  • 36 Политическа реторика и разделение

    1 0 Отговор
    Често реториката на част от политиците в ДПС, включително от „ДПС – Ново начало“, използва силно поляризиращи обвинения (например срещу НПО, „глобални мрежи“ и др.). Така политическият дебат се измества от реални политики към конспиративни и популистки послания.

    18:32 11.03.2026

  • 37 Обобщение

    1 0 Отговор
    Критиците на ДПС и Пеевски твърдят, че комбинацията от политическо влияние, медийна концентрация, съмнения за корупция и агресивна политическа реторика е допринесла за ерозия на доверието в демократичните институции в България.

    18:33 11.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове