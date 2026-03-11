„ДПС–Ново начало“ иска парламентът да реши за членството на България в Борда за мир

"ДПС-Ново начало" внася в парламента проект на решение за задължаване на Министерски съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир.
С това решение Народното събрание, в изпълнение на Конституционните си правомощия ще се произнесе относно членството на България в Борда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.
"Това е нашият отговор на опитите на служебния кабинет да въведе в заблуда евроатлантическите партньори на страната ни, предизвиквайки дипломатически интриги, за да обслужи чужди финансово-политически интереси на компрометираните политически формации, които го създадоха. Недопустимо е служебен кабинет, без мандат, НПО-зависим, подчинен на Джордж и Александър Сорос и тяхната клика, да проиграва сигурността на държавата България в решителен за световния ред момент. ", пишат от ДПС.
"С гласуването в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България за достойно място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света и кои обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Александър Сорос", се казва още в съобщението.
Всеки глас "за" частния Бор на Тръмп е глас "против" общата позиция на ЕС.
До коментар #12 от "Не знам":Всяко определение за съществото Анастасов е божа роса за него!
Странно признание на човека, който се разглежда като спасител на гражданското общество и противник на пазарния фундаментализъм.
Сорос спечели милиарди от финансовата криза в Далечния изток и Русия през 1997 г. Той успя да обезцени националната валута на икономическия тигър Малайзия с 1/3. Тогава министър-председателят Мохатир Мохамад надигна глас пред Световната банка, че действията на финансовите спекуланти като Сорос трябва да бъдат криминализирани. С драконовски, напълно социалистически рестриктивни мерки Малайзия успя да се възстанови за 3 години. Рецептата беше дадена „Вежливо подозрение към неканени филантропи, защото тяхната благотворителност е като тази на уличните мошеници, които ви канят да играете на „Тука има - тука няма”, но в крайна сметка печелят само те.
Малцина знаят, че гуруто на нашенските соросоиди е един от причинителите на финансовата криза през управлението на БСП в 1996 г. Тогава при курс на долара 2800 лв. Сорос продаде на банките 40 млн. долара. След 4 февруари 1997 г., когато пазарът се успокои, той изкупи за същите пари двойно повече, вече на цена по 160 лв.
До коментар #25 от "ЧУЧО":И защо точно Пеевски толкова много настоява? Тия ги продавай на битака!
