Любослав Костов: Трябва ни дългосрочна визия за пенсиите

Оптимистът би казал, че сега покриваме 80% от пенсионерите, докато преди само 33% - което е добре. Песимистът би казал, че се сещаме за тези хора само преди Коледа и Великден. А ако има избори преди Коледа и Великден - още по-добре. Аз не мисля, че има някой, който ще каже, че не е съгласен с мярката. Това заяви в „Денят на живо” по NOVA NEWS главният икономист на КНСБ Любослав Костов, коментирайки решението на МС за великденските добавки за възрастните хора.

Той прогнозира, че най-вероятно тази мярка ще струва на държавата около 20-25 милиона евро, което е „нищожна сума”. „Не е въпрос да се намерят парите. По-скоро се прави, най-вероятно, за "да се харесаме". Подозирам, че когато влезе в парламента, партиите ще започнат наддаване, както беше с COVID добавките”, припомни той.

Но беше категоричен, че е нужна дългосрочна визия, а не само мерки за Коледа или Великден. Трябва да се мисли за швейцарското правило, за коефициентите, за връзката със заплатите - изобщо за цялостна политика, подчерта икономистът. И допълни: „Това са трохички на фона на общите бюджетни разходи. Държавата има проблеми за милиарди, а ние ще се занимаваме две седмици с 20 милиона евро, за да се харесаме на пенсионерите. Няма лошо - подкрепяме го. Дори КНСБ би подкрепил двойно по-голяма сума. Но трябва дългосрочна визия”, категоричен е Костов.

Той припомни, че дефицитът в НОИ е огромен. „Заради лобито на бизнеса и на други организации максималният осигурителен доход не беше вдигнат поне с ръста на средния осигурителен доход. Не беше направена и реформа, която да даде глътка въздух на системата. В крайна сметка това са нашите права - колкото повече осигуровки плащаш, толкова по-висока пенсия, майчинство или болнични получаваш. В момента имаме регресивна система на облагане - колкото повече печелиш, толкова по-малък процент плащаш. Това не е справедливо спрямо хората с ниски и средни доходи, които плащат много повече като процент от доходите си”, обясни икономистът.

И беше категоричен, че синдикатите предлагат таванът на осигуровките да расте всяка година, поне с ръста на средния осигурителен доход. „Поне за няколко години, успоредно с отпадането на тавана на пенсиите, да падне и таванът на осигуровките. Колкото получаваш - толкова плащаш като осигуровки и данъци. Не предлагаме повече данъци, а еднакви правила за всички”, заяви Костов.