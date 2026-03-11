Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Любослав Костов: Трябва ни дългосрочна визия за пенсиите

11 Март, 2026 18:52 788 22

  • любослав костов-
  • пенсии-
  • добавки

Парите за добавки са трохички на фона на бюджета, смята икономистът на КНСБ

Любослав Костов: Трябва ни дългосрочна визия за пенсиите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оптимистът би казал, че сега покриваме 80% от пенсионерите, докато преди само 33% - което е добре. Песимистът би казал, че се сещаме за тези хора само преди Коледа и Великден. А ако има избори преди Коледа и Великден - още по-добре. Аз не мисля, че има някой, който ще каже, че не е съгласен с мярката. Това заяви в „Денят на живо” по NOVA NEWS главният икономист на КНСБ Любослав Костов, коментирайки решението на МС за великденските добавки за възрастните хора.

Той прогнозира, че най-вероятно тази мярка ще струва на държавата около 20-25 милиона евро, което е „нищожна сума”. „Не е въпрос да се намерят парите. По-скоро се прави, най-вероятно, за "да се харесаме". Подозирам, че когато влезе в парламента, партиите ще започнат наддаване, както беше с COVID добавките”, припомни той.

Но беше категоричен, че е нужна дългосрочна визия, а не само мерки за Коледа или Великден. Трябва да се мисли за швейцарското правило, за коефициентите, за връзката със заплатите - изобщо за цялостна политика, подчерта икономистът. И допълни: „Това са трохички на фона на общите бюджетни разходи. Държавата има проблеми за милиарди, а ние ще се занимаваме две седмици с 20 милиона евро, за да се харесаме на пенсионерите. Няма лошо - подкрепяме го. Дори КНСБ би подкрепил двойно по-голяма сума. Но трябва дългосрочна визия”, категоричен е Костов.

Той припомни, че дефицитът в НОИ е огромен. „Заради лобито на бизнеса и на други организации максималният осигурителен доход не беше вдигнат поне с ръста на средния осигурителен доход. Не беше направена и реформа, която да даде глътка въздух на системата. В крайна сметка това са нашите права - колкото повече осигуровки плащаш, толкова по-висока пенсия, майчинство или болнични получаваш. В момента имаме регресивна система на облагане - колкото повече печелиш, толкова по-малък процент плащаш. Това не е справедливо спрямо хората с ниски и средни доходи, които плащат много повече като процент от доходите си”, обясни икономистът.

И беше категоричен, че синдикатите предлагат таванът на осигуровките да расте всяка година, поне с ръста на средния осигурителен доход. „Поне за няколко години, успоредно с отпадането на тавана на пенсиите, да падне и таванът на осигуровките. Колкото получаваш - толкова плащаш като осигуровки и данъци. Не предлагаме повече данъци, а еднакви правила за всички”, заяви Костов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    7 0 Отговор
    Ситият на гладният не вярва,пък камоли да му даде нещо.

    18:56 11.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 питам

    13 0 Отговор
    А защо върхушката на мафията получават пенсии без таван , като и за два лв . работа не са свършили ,а само са крадвали !

    18:56 11.03.2026

  • 4 Докато

    10 0 Отговор
    изработиш "дългосрочна визия" ти ще се пенсионираш с тая краткосрочната. Независими, от вас нищо не зависи. Шишизирани сте. Досега защо не изработихте дългосрочната визия с визионера тулуп

    19:00 11.03.2026

  • 5 През 90-те години

    14 0 Отговор
    много хора работеха за новите чорбаджии за да оцелеят, без осигуровки. Сега нямат стаж!
    С този проблем какво правим? Къде е отговорността на държавата?

    Коментиран от #8

    19:01 11.03.2026

  • 6 Експерт

    4 1 Отговор
    С изцяло доброволни вноски се решават всички проблеми!

    19:05 11.03.2026

  • 7 Сайко

    8 4 Отговор
    Купуват самолети, за да се харесат, продават държавата, за да се харесат, мятат трохи на пенсионерите, за да се харесат... Не можем ли да си изберем политици без комплекси от това кои са?

    19:06 11.03.2026

  • 8 Вместо да се усигуряват

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "През 90-те години":

    са изпили парите в плик!

    19:07 11.03.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Оф я вървете подяволите! Искам да си ми дадете парите дето ми удържате (с лихвите) и да се оправям както мога вместо днес да храня цветните а утре да стоя гладен! Лични партиди и вие плащайте на стадото дето го храните и отглеждате!

    19:13 11.03.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Да ви го сметна:
    При средна заплата от 1250 евро удръжките за пенсия са грубо 130 евро на месец
    130 евро инвестирани при супер скромните 7% възвръщаемост за 40 годишен период прави 350 000 евро

    Средната пенсия е 550 евро
    При средна продължителност на живота от от няма и 74 години за тия 9 години общо ще вземеш 60 000 пенсия

    АКО СИ ИНВЕСТИРАЛ СЪЩИТЕ ТИЯ ПАРИ КОИТО ТИ УДЪРЖАТ ЩЕ ВЗИМАШ ПО 3200 ЕВРО ПЕНСИЯ!!!
    ИСКАМ ДА СПРЕТЕ ДА КРАДЕТЕ ОТ ДЖОБА МИ И ДА РАЗДАВАТЕ НА ЦВЕТНИТЕ ТРЪТЛЯЦИ И ДЪРЖАВНИ КАЛИНКИ!!!

    МОЛЯ!

    19:22 11.03.2026

  • 11 Системата

    5 1 Отговор
    е схема Понци!

    19:32 11.03.2026

  • 12 ако чакате

    2 0 Отговор
    на толупи като това на снимката...

    19:37 11.03.2026

  • 13 Много

    3 0 Отговор
    ти разбира главата , ама що да не си излееш тъпотиите , мислейки , че някой те има за фактор.

    19:39 11.03.2026

  • 14 Ел Муньос

    0 0 Отговор
    взима ли пенсия?

    19:39 11.03.2026

  • 15 Митко

    2 0 Отговор
    Държавното обществено осигуряване е системата болен здрав носи, не си давайте парите за да може държавните търтей дд ядат и пият а Вие да мизеръвате. По добре Ви си изяще и изпийте парите

    19:41 11.03.2026

  • 16 Италианец

    2 0 Отговор
    Предлагам всеки навършил 64г. и 10 месеца, да бъде евтаназиран като при нас. Така си направихме пенсионната реформа.

    19:46 11.03.2026

  • 17 Цървул

    1 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората за да давате добавки с тях . Затова всеки ще гледа да се осигурява на минимум , а другото под масата . Защото накрая ще му откраднат парите . 7,8 .

    19:54 11.03.2026

  • 18 Катманду шкембе чорба

    0 0 Отговор
    Непалците ще взимаме ли пенсии оттук,?

    Коментиран от #20, #21

    19:56 11.03.2026

  • 19 Каква визия

    0 0 Отговор
    Лично познавам десетки така наречени Тираджии, които получават пари и безброй облекчения, а са напълно трудоспобни. Водят се с някакви болести, които въобще не ги правят нетруспобни и си работят най-често в сивия сектор. Нещо е сбъркана системата с пенсиите за осигурителен стаж и социалната помощ на УЖ здравословно ощетени мързеливци.

    19:57 11.03.2026

  • 20 Друго

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Катманду шкембе чорба":

    Лично познавам десетки така наречени Тираджии, които получават пари и безброй облекчения, а са напълно трудоспобни. Водят се с някакви болести, които въобще не ги правят нетруспобни и си работят най-често в сивия сектор. Нещо е сбъркана системата с пенсиите за осигурителен стаж и социалната помощ на УЖ здравословно ощетени.

    Коментиран от #22

    19:59 11.03.2026

  • 21 Може

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Катманду шкембе чорба":

    Тези с двойно гражданство дали като станат на 70 години ще имат ли право на социална пенсия без да са допринесли с нищо за България.

    20:01 11.03.2026

  • 22 Нещо друго е

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Друго":

    Едва ли имат ТЕЛК защото се блокира шофьорската им книжка за кат.С и Е автоматично.

    20:04 11.03.2026

