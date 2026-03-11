Протест против повторното назначение на шефа на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов се провежда тази вечер пред сградата на МВР в София.

Събитието е организирано от Атанаска Бакалова - майката на убития през 2023 г. Димитър Малинов от пловдивското село Цалапица. Към недоволството се присъедини и Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа.

Освен за отстраняването на Костадинов от поста, исканията на протестиращите са за справедливост и доживотен затвор на убийците на Митко.

По-късно служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев прие в кабинета си част от протестиращите.

Припомняме, че Васил Костадинов беше отстранен от поста през 2023 година след напрежение около разследването на бруталното убийство в Цалапица и отново назначен след встъпване на служебното правителство.