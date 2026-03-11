Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Протест против повторното назначение на шефа на ОДМВР-Пловдив

Протест против повторното назначение на шефа на ОДМВР-Пловдив

11 Март, 2026 20:50 713 7

Той беше отстранен след бруталното убийство в Цалапица

Протест против повторното назначение на шефа на ОДМВР-Пловдив - 1
Снимка: Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протест против повторното назначение на шефа на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов се провежда тази вечер пред сградата на МВР в София.

Събитието е организирано от Атанаска Бакалова - майката на убития през 2023 г. Димитър Малинов от пловдивското село Цалапица. Към недоволството се присъедини и Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа.

Освен за отстраняването на Костадинов от поста, исканията на протестиращите са за справедливост и доживотен затвор на убийците на Митко.

По-късно служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев прие в кабинета си част от протестиращите.

Припомняме, че Васил Костадинов беше отстранен от поста през 2023 година след напрежение около разследването на бруталното убийство в Цалапица и отново назначен след встъпване на служебното правителство.


  • 1 Опа

    8 1 Отговор
    Няма да го махнат. Комунистите дават властта само с кръв.

    20:53 11.03.2026

  • 2 Ще има да почакате

    6 3 Отговор
    Гласят го за постоянен министър след изборите с новата сглобка - Радев, Доган, ППДБ

    20:54 11.03.2026

  • 3 шанаджия

    8 3 Отговор
    Четирима души,не са протест!
    На кадрите видях и една жена от Ангелите на пътя. Едното няма нищо общо с другото!
    Явно всички,като онзи ренегат с оскубаните вежди ,искат да докопат кокала на държавната работа и власт!

    20:57 11.03.2026

  • 4 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Пак да гласувате за герб

    21:03 11.03.2026

  • 5 Георгиев

    0 1 Отговор
    Подкрепям!

    21:06 11.03.2026

  • 6 Не подкрепям протеста

    1 0 Отговор
    Очевидно го обръщат набполитика съдът се произнесе. Осъди убийците отмени наказанията като незаконосъобразни. Това че една жена има обструкции и мисли не означава че е права. Тук е потърпевш и директора от същото. Не може да продължава така в държавата. Сега ако някой организира обратния протест и той не е прав ще е справедливо ли? Да престанат с тези неща. Ръководител е отговорна работа и не е за всеки

    21:16 11.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    БЛИЦ НА ШИШИ ПИСА ЗА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ПЛОВДИВЧАНИ ;НА ПРОТЕСТА :)

    21:28 11.03.2026

