Протест против повторното назначение на шефа на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов се провежда тази вечер пред сградата на МВР в София.
Събитието е организирано от Атанаска Бакалова - майката на убития през 2023 г. Димитър Малинов от пловдивското село Цалапица. Към недоволството се присъедини и Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа.
Освен за отстраняването на Костадинов от поста, исканията на протестиращите са за справедливост и доживотен затвор на убийците на Митко.
По-късно служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев прие в кабинета си част от протестиращите.
Припомняме, че Васил Костадинов беше отстранен от поста през 2023 година след напрежение около разследването на бруталното убийство в Цалапица и отново назначен след встъпване на служебното правителство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
На кадрите видях и една жена от Ангелите на пътя. Едното няма нищо общо с другото!
Явно всички,като онзи ренегат с оскубаните вежди ,искат да докопат кокала на държавната работа и власт!
