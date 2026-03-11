Новини
България »
Роман Василев: Когато в цялата държава има един тумор, той не може да засегне само съдебната власт

Роман Василев: Когато в цялата държава има един тумор, той не може да засегне само съдебната власт

11 Март, 2026 20:24 922 15

  • роман василев-
  • съдебна система-
  • главен прокурор

Защо случаят „Петрохан” не се разследва от НСлС? Защото това става със заповед на главния прокурор, а той не иска да издаде такава. Защото утре, ако се окаже, че г-н Сарафов е нелегитимен, всички процесуално следствени действия отиват на кучето под опашката

Роман Василев: Когато в цялата държава има един тумор, той не може да засегне само съдебната власт - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Компетентният орган, който да вземе решение за назначаването на и. ф. главен прокурор е Пленумът на ВСС. Можем да аргументираме, че назначението му е нищожно. То обаче може да се установи в едно съдебно производство пред ВАС, каза Иван Брегов от ИПИ в предаването „Още от деня” по БНТ.

Все още си мисля, че има високопоставени дисциплинарно наказани прокурори или освободени от висока заемана длъжност, които могат да атакуват инцидентно това действие на ВСС. Това е единствения вече възможен изход, който не сме проверили.

Може би ще се върнем в изходна точка три години по-късно. Цялостната процедура е опорочена на много нива, смята Брегов.

Към настоящия момент нищо друго не може да се направи. С това си действия прокурорската колегия затвърди състоянието на нещата и каза, че министърът на правосъдието не е страна и няма правен интерес. Това заяви бившият заместник градски прокурор Роман Василев.

След като Пленумът на ВСС отказва да разглежда това искане остава на министъра, остава единствено обжалването във ВАС. То обаче има две остриета – или затвърждаваме състоянието, или казвам, че той не е, уточни той.

По думите му най-големият проблем е, че страда правосъдието и обществото. Самата правосъдна система страда от пороците на законодателната система. Когато в цялата държава има един тумор, той не може да засегне само съдебната власт.

Много е важно да се проследи преустановени ли са исканията за възобновяването на наказателното производство през последните месеци. Ако да, защо това е така. И поставени ли са в уязвимо състояние български граждани, които са били осъдени или пострадали, и да се провери на какво се дължи това. Има още една пътечка на защита, която може да се търси и тя е свързана с професионалната годност или непригодност на г-н Сарафов. Ако българската прокуратура не може да действа по целесъобразност, ако нещо се счита за престъпление, тя трябва да има действия срещу това – да обвинява и да разследва, обясни Брегов.

Роман Василев потвърди, че е имало няколко искания за възобновявания на делата, които са оставени без разглеждане, поради факта, че и.ф. е нелегитимен. Затова казвам, че правосъдието в момента страда.

Защо случаят „Петрохан” не се разследва от НСлС? Защото това става със заповед на главния прокурор, а той не иска да издаде такава. Защото утре, ако се окаже, че г-н Сарафов е нелегитимен, всички процесуално следствени действия отиват на кучето под опашката, каза бившият заместник градски прокурор.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя е също част

    15 2 Отговор
    От мафията. Нищо, че се прави на ущипан.

    20:28 11.03.2026

  • 2 Тервел

    18 1 Отговор
    Не беше ли тоя дето по заповед на Боко и Цецко арестува бивш министър и му каза да застане на колене и го осъди без присъда че е абсолютен престъпник пред цяла България. А после всички платихме за незаконният му арест на министъра

    20:32 11.03.2026

  • 3 очевидец

    18 2 Отговор
    Бобоков: „Говори се, че личното богатство на Борисов възлиза на 3,5 – 4 милиарда евро от (държавен) рекет! Става въпрос за сериозно ограбване на българския народ! Ако всеки един рекетиран бизнесмен запали по една свещ на прозореца, България ще светне като Лас Вегас!“

    Коментиран от #11

    20:33 11.03.2026

  • 4 Да,бе

    13 0 Отговор
    Защото цялата "независима" съдебна власт е едно селско милиционерско управление от преди "демокрацията"..Просто чистачките станаха съдийки и прокурорки,но интелектуално са си същите и главната им цел е някой да ги опервази,докато си броят лептата.

    20:34 11.03.2026

  • 5 В цял свят

    11 0 Отговор
    прокурорите гонят престъпници!У нас,престъпниците гонят прокурори!

    Коментиран от #14

    20:37 11.03.2026

  • 6 оня с големия

    10 0 Отговор
    Това че мафията ГЕРБ/ДПС и подвластните им магистрати така яростно пазят Сарафов означава, че нямат с кого да го заменят.

    20:42 11.03.2026

  • 7 Oня с коня

    2 2 Отговор
    Роман...С какъв акъл тоя са го кръстили на Прочитна Книга?

    20:46 11.03.2026

  • 8 Андрей Янкулов

    2 3 Отговор
    Че какво му е на кучето под упащката? Аз оттам излизам, топло, тъмно, родина сине, както казваше тате.

    20:51 11.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Германец

    2 1 Отговор
    То почти всеки българин е туморна клетка бе 😆😅😂😂😁😄😀😀☣☣☣☣

    21:07 11.03.2026

  • 11 Фибата

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "очевидец":

    Ако Бойко има 4 милиарда евро, дали би допуснал някой да го бие на избори? Think about!

    21:12 11.03.2026

  • 12 Доктор "Ох Боли"

    1 0 Отговор
    Роман Василев: Когато в цялата държава има един тумор, той не може да засегне само съдебната власт
    Ти Романе, знаеш ли, че когато органите на човешкото престанат да работят и да изхвърлят умрелите клетки, тежките метали, и ненужни молекули, тялото си прави кошче за бoклyк. Докторите са нарекли това кошче Тумор. Нашата имунна система работи така, че да не позволява в Коша да влиза бактерията Кандида, и там да се размножава, понеже това е мъртво место. От това което си написал, че цялата държава е един Тумор, той не може да засегне съдебната власт, следва, че според теб Народа Български е Тумор, а съдебната власт е бактерията Кандида и фактически в останалото тяло, което ужким е живо, живеят цигани, турци и не знам още какви други келеши!

    21:14 11.03.2026

  • 13 Да, да

    0 0 Отговор
    Този Йорист ми осмисли деня!

    21:15 11.03.2026

  • 14 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "В цял свят":

    Никой никого не гони, едно и също са.

    21:16 11.03.2026

  • 15 Въй, въй

    0 0 Отговор
    Къде бяхте всички, докато растеше и започна да притиска жизненоважни органи?

    21:24 11.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове