Роман Василев: Когато в цялата държава има един тумор, той не може да засегне само съдебната власт

Компетентният орган, който да вземе решение за назначаването на и. ф. главен прокурор е Пленумът на ВСС. Можем да аргументираме, че назначението му е нищожно. То обаче може да се установи в едно съдебно производство пред ВАС, каза Иван Брегов от ИПИ в предаването „Още от деня” по БНТ.

Все още си мисля, че има високопоставени дисциплинарно наказани прокурори или освободени от висока заемана длъжност, които могат да атакуват инцидентно това действие на ВСС. Това е единствения вече възможен изход, който не сме проверили.

Може би ще се върнем в изходна точка три години по-късно. Цялостната процедура е опорочена на много нива, смята Брегов.

Към настоящия момент нищо друго не може да се направи. С това си действия прокурорската колегия затвърди състоянието на нещата и каза, че министърът на правосъдието не е страна и няма правен интерес. Това заяви бившият заместник градски прокурор Роман Василев.

След като Пленумът на ВСС отказва да разглежда това искане остава на министъра, остава единствено обжалването във ВАС. То обаче има две остриета – или затвърждаваме състоянието, или казвам, че той не е, уточни той.

По думите му най-големият проблем е, че страда правосъдието и обществото. Самата правосъдна система страда от пороците на законодателната система. Когато в цялата държава има един тумор, той не може да засегне само съдебната власт.

Много е важно да се проследи преустановени ли са исканията за възобновяването на наказателното производство през последните месеци. Ако да, защо това е така. И поставени ли са в уязвимо състояние български граждани, които са били осъдени или пострадали, и да се провери на какво се дължи това. Има още една пътечка на защита, която може да се търси и тя е свързана с професионалната годност или непригодност на г-н Сарафов. Ако българската прокуратура не може да действа по целесъобразност, ако нещо се счита за престъпление, тя трябва да има действия срещу това – да обвинява и да разследва, обясни Брегов.

Роман Василев потвърди, че е имало няколко искания за възобновявания на делата, които са оставени без разглеждане, поради факта, че и.ф. е нелегитимен. Затова казвам, че правосъдието в момента страда.

Защо случаят „Петрохан” не се разследва от НСлС? Защото това става със заповед на главния прокурор, а той не иска да издаде такава. Защото утре, ако се окаже, че г-н Сарафов е нелегитимен, всички процесуално следствени действия отиват на кучето под опашката, каза бившият заместник градски прокурор.