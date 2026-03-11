Любомир Кючуков: Иран успешно успя да превърне един регионален конфликт в глобален

По-скоро може да се каже, че няма пряка заплаха за държавите в Европа от войната в Иран.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS дипломатът Любомир Кючуков, който коментира ситуацията в Близкия изток.
"Ормузкият проток се оказа основния ресурс за съпротива на Иран. Към момента няма официално потвърждение, че Техеран е минирал протока, но се появи информация за унищожени ирански кораби, които са поставяли мини. Ако това е вярно, ще се окаже много сериозен проблем за трафика на корабите. Иран успешно успя да превърне един регионален конфликт в глобален енергиен шок. Иран трудно защитава територията си, но запазва възможностите си да нанася удари", добави той.
"Целият свят се опитва да си обясни разговора между Тръмп и Путин. Там най-вероятно е станало дума не само за Иран, но и за Украйна, както и за отношенията между двете държави. Всичко обаче остава в полето на догадките. Тръмп целенасочено руши стария световен ред. Настроенията в европейските столици почват да стават все повече скептични по отношение на това, което правят САЩ и Израел", разкри Кючуков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
18:38 11.03.2026
2 Да,бе
18:38 11.03.2026
3 Последния Софиянец
18:38 11.03.2026
4 Дориана
18:41 11.03.2026
5 име
Коментиран от #6, #9
18:42 11.03.2026
6 Морген
До коментар #5 от "име":По-интересното е, че никой не коментира целите на войната за САЩ?! Каква беше целта на това действие и какво се постигана с него от гледна точка на американския национален интерес? Това е загадка за Вселената.
18:49 11.03.2026
7 БРЕ БРЕ БРЯЯ
Коментиран от #12
19:14 11.03.2026
8 Файърфлай
19:23 11.03.2026
9 Регионален?
До коментар #5 от "име":Америка - страна от близкия изток-))
На дипломата дипломата-))
19:26 11.03.2026
10 ЛЮБЧОО
19:33 11.03.2026
11 Айдиът
19:53 11.03.2026
12 Логиката на кучето
До коментар #7 от "БРЕ БРЕ БРЯЯ":Аз го ухапах, защото той после ме ритна.
19:56 11.03.2026