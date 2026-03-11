Любомир Кючуков: Иран успешно успя да превърне един регионален конфликт в глобален

По-скоро може да се каже, че няма пряка заплаха за държавите в Европа от войната в Иран.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS дипломатът Любомир Кючуков, който коментира ситуацията в Близкия изток.

"Ормузкият проток се оказа основния ресурс за съпротива на Иран. Към момента няма официално потвърждение, че Техеран е минирал протока, но се появи информация за унищожени ирански кораби, които са поставяли мини. Ако това е вярно, ще се окаже много сериозен проблем за трафика на корабите. Иран успешно успя да превърне един регионален конфликт в глобален енергиен шок. Иран трудно защитава територията си, но запазва възможностите си да нанася удари", добави той.

"Целият свят се опитва да си обясни разговора между Тръмп и Путин. Там най-вероятно е станало дума не само за Иран, но и за Украйна, както и за отношенията между двете държави. Всичко обаче остава в полето на догадките. Тръмп целенасочено руши стария световен ред. Настроенията в европейските столици почват да стават все повече скептични по отношение на това, което правят САЩ и Израел", разкри Кючуков.