Новини
България »
Любомир Кючуков: Иран успешно успя да превърне един регионален конфликт в глобален

Любомир Кючуков: Иран успешно успя да превърне един регионален конфликт в глобален

11 Март, 2026 18:36 1 189 12

  • любомир кючуков-
  • иран-
  • конфликт

Целият свят се опитва да си обясни разговора между Тръмп и Путин. Там най-вероятно е станало дума не само за Иран, но и за Украйна, както и за отношенията между двете държави

Любомир Кючуков: Иран успешно успя да превърне един регионален конфликт в глобален - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По-скоро може да се каже, че няма пряка заплаха за държавите в Европа от войната в Иран.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS дипломатът Любомир Кючуков, който коментира ситуацията в Близкия изток.

"Ормузкият проток се оказа основния ресурс за съпротива на Иран. Към момента няма официално потвърждение, че Техеран е минирал протока, но се появи информация за унищожени ирански кораби, които са поставяли мини. Ако това е вярно, ще се окаже много сериозен проблем за трафика на корабите. Иран успешно успя да превърне един регионален конфликт в глобален енергиен шок. Иран трудно защитава територията си, но запазва възможностите си да нанася удари", добави той.

"Целият свят се опитва да си обясни разговора между Тръмп и Путин. Там най-вероятно е станало дума не само за Иран, но и за Украйна, както и за отношенията между двете държави. Всичко обаче остава в полето на догадките. Тръмп целенасочено руши стария световен ред. Настроенията в европейските столици почват да стават все повече скептични по отношение на това, което правят САЩ и Израел", разкри Кючуков.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    27 2 Отговор
    Вече виждате ли Ванс ?! Няма и да го видите!!! Тръмп вече няма неговата подкрепа, защото с тъпотията си съсипва шансовете на Ванс за следващ президент!!! Разкола вече не е републиканци срещу демократи, разкола е в самата републиканска партия!!! Съюзниците на Тръмп стават негови врагове!!! А загубите на САЩ и Израел на терен продължават!!! Иран унищожава методично военната инфраструктура на САЩ в близкия изток !!! Иран разбра, че е по силния, и не ще примирие!!! Насреща видяхме обидно ниска манипулация за някакви успехи на САЩ, като бяха разпространени кадри в които говедарите много се надяваха да не видим, че всъщност унищожават едни моторници с които тук дърпат парашутите на морето, като ни ги пробутват за военни кораби!!!

    18:38 11.03.2026

  • 2 Да,бе

    16 0 Отговор
    Едно на нула за отбора на шахматистите срещу отбора на спекулантите и рекетьорите...

    18:38 11.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Набутаха ни в една безкрайна война срещу 2 000 000 000 араби и перси.

    18:38 11.03.2026

  • 4 Дориана

    18 2 Отговор
    Абсолютно грешен коментар. Тръмп и Израел започнаха Трета Световна етническа война, която не могат да спрат когато си поискат. Европа вече се е включила във войната и тя ще пострада най- много. Така, че сега ще се избиват взаимно в продължение на години да не говорим за икономическите последици.

    18:41 11.03.2026

  • 5 име

    30 0 Отговор
    Само не разбрах защо да е регионален конфликт когато някакви терористи от другия край на Земята са се грабнали с корабите си, самолетоносачите си, самолетите и бомбите си и са дошли да тероризират Иран като убиват деца, бомбят пожарни и здравни служби. Кво му е регионалното на това?

    Коментиран от #6, #9

    18:42 11.03.2026

  • 6 Морген

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    По-интересното е, че никой не коментира целите на войната за САЩ?! Каква беше целта на това действие и какво се постигана с него от гледна точка на американския национален интерес? Това е загадка за Вселената.

    18:49 11.03.2026

  • 7 БРЕ БРЕ БРЯЯ

    18 0 Отговор
    Иран се оказа виновен че е нападнат.

    Коментиран от #12

    19:14 11.03.2026

  • 8 Файърфлай

    15 0 Отговор
    Уважавам Л.Кючуков,може би единствения качествен дипломат на републиката.И да го допълня - Иран превръща конфликта е глобален,защото противникът му е най-големият глобален терорист -САЩ.Нищо,че всъщност се твърди,че защитават "демокрацията" по цял свят.

    19:23 11.03.2026

  • 9 Регионален?

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Америка - страна от близкия изток-))
    На дипломата дипломата-))

    19:26 11.03.2026

  • 10 ЛЮБЧОО

    6 2 Отговор
    МЕКО КАЗАНО СИ ТУРБО ТЪП. НЕ ИРАН,А САЩ И ИЗРАЕЛ ЧИИТО ПОДЛОГА СИ ЩЕ ЗАПАЛЯТ СВЕТА.

    19:33 11.03.2026

  • 11 Айдиът

    2 0 Отговор
    Я пак, кой превърнал конфликта в глобален. Не са ли едни от другата страна на глобуса.

    19:53 11.03.2026

  • 12 Логиката на кучето

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "БРЕ БРЕ БРЯЯ":

    Аз го ухапах, защото той после ме ритна.

    19:56 11.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове