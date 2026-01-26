Новини
Проф. Милена Стефанова пред ФАКТИ: Решението на Радев да напусне президентството е предателство

Проф. Милена Стефанова пред ФАКТИ: Решението на Радев да напусне президентството е предателство

26 Януари, 2026

Радев, вероятно много хора са направили нужното да му го вменят, се изживява като герой, като месия, но нито едната от двете роли не може да бъде уплътнена с действия от негова страна като президент, казва политологът

Проф. Милена Стефанова пред ФАКТИ: Решението на Радев да напусне президентството е предателство - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

В момент, в който президентската институция е на прага на безпрецедентна трансформация, а Румен Радев открито заявява амбиции за директно участие в активната политика, въпросите около мотивите, рисковете и последиците стават все по-остри. Напускането на „Дондуков“ 2 и евентуалното създаване на партиен проект разклащат утвърдени политически баланси и отварят нов фронт на напрежение в и без това фрагментираната партийна система. Къде са БСП, МЕЧ, „Величие“, „Възраждане“… Пред ФАКТИ говори политологът проф. Милена Стефанова.

- Проф. Стефанова, какво означава политическото „слизане“ на президента Румен Радев на терена – нещо, което досега не се е случвало в България в този мащаб?
- Решението на Радев да напусне президентството е предателство към хората, които са го избирали и са му осигурили комфорта да бъде държавен глава. То също е и абдикация от задълженията, за които се е клел в Конституцията! Дали и как ще се явява на избори за народен представител, предстои да видим.

- Превръща ли се президентската институция в трамплин за партиен проект и къде се простира границата между държавен глава и политически лидер?
- Радев използва президентството за собствени цели. Той беше номиниран от БСП, а на двата избора за президент се явяваше чрез инициативен комитет. Моралът предполага, ако ще се впуска на разкаляния партиен терен, това да стане чрез БСП, но едва ли ще станем свидетели на такъв акт.
Георги Първанов създаде своя партия след изтичането на втория му мандат. Петър Стоянов се върна в СДС, беше за кратко народен представител и лидер на партията, а Росен Плевнелиев има най-адекватната позиция, след като е бил президент. Както се казва - „веднъж президент, президент за цял живот“!

Това, което прави Радев, не е насочено към защита на обществения интерес.

Той, вероятно много хора са направили нужното да му го вменят, се изживява като герой, като месия, но нито едната от двете роли не може да бъде уплътнена с действия от негова страна като президент.
На Радев сега му предстои да се сблъска с реалността в българската партийна система. Той непрекъснато критикуваше партиите, но сега и неговата партия, ако има въобще такава, ще бъде подложена на критика. Докато си седеше удобно в президентството, той бабуваше на партии, после ги наричаше с обидни думи. Всъщност, много искам да науча кои са хората, които му шушнеха тайно от обществеността и вероятно са му дали смелост да подаде оставка. Нека не забравяме, че в инициативните му комитети достатъчно силно бяха представени и бившата Държавна сигурност, предимно леви и проруски ориентирани псевдоинтелектуалци. Всъщност, по оценки и на други изследователи Радев дължи избора си за първи мандат на покойния Стефан Данаилов, всеобщ любимец на българските граждани, на Корнелия Нинова и на БСП. Не без значение беше и слабата кандидатура на основния по това време опонент на ГЕРБ в лицето на Цецка Цачева.

Много е трудно да си представим Радев като партиен лидер.

Високият му рейтинг като президент не е достатъчен. Той ще се стопи в момента, в който хората тръгнат да гласуват на изборите. Част от този рейтинг, голямата част, всъщност не е личен, а институционален. Големият брой гласоподаватели, които са го подкрепили на изборите за президент, няма автоматично да се потвърдят и в избора на проекта му за участие в парламента. Радев няма и харизма, на която да разчита. Лично Радев според мен няма никакъв партиен опит. Някой друг ще прави нещата вместо него и е важно да знаем кой е той.

- Какви са очакванията на хората към Румен Радев и отговаря ли той на тях в момента? Изпълва ли ги със съдържание, защото надеждата е налице, но после…
- Кои хора? Има различни гледни точки. Ще видим от първите социологически сондажи, които ще се проведат, след като той обяви дали ще участва в предстоящите парламентарни избори и по какъв начин ще се случи това. Радев не ни е казал още нищо конкретно. Прощалното му обръщение беше популистко и пълно с твърдения, но без доказателства. Както всичките му изказвания през 9-те му години като президент. Той ще продължи да разединява, както го правеше досега. Но като партиен лидер това може да му е простено. Като президент нямаше никакво основание да го прави.

- Как ще се промени подреждането на партиите в парламента, след като Радев официално влезе в активната политика?
- Несъмнено ще има размествания. Ще очакваме с интерес резултатите от първите проучвания на колегите социолози, а после ще гледаме с интерес кампанията. Радев не може да си позволи лукса да стои лично отстрани и да пусне на терен своите хора. Ще трябва да участва в дебати, да заяви позиция по важните за България теми. Досега той винаги е бил недостатъчно ясен. Нека да вземем пример от прощалното му обръщение. В началото отчете като успех завършването на евроинтеграцията на България с приемане на еврото, а малко по-късно пак натри муцуните на партиите в парламента, че не са допуснали референдума му.

Нищо, че е неконституционен референдумът, но Радев пак да си каже.

Много е възможно следващият парламент да е съставен от по-малко на брой партии и коалиции. Някъде около 5. Теоретично това означава, че би трябвало по-лесно да се сформира мнозинство за излъчване на правителство. Но ако това са проект на Радев, ГЕРБ, ДПС-НН, ПП-ДБ и „Възраждане“... Не знам, не знам.

- Радев и 121 гласа в парламента – това е цел, но възможна ли е…
- Ако казвате, че целта е Радев да има мнозинство - не, това не е възможно. Нито една формация не може да постигне такова мнозинство. За последен път това се случи през 1997-а след Жан Виденовото престъпно управление. Тогава ОДС помете, както се казва, всички. Но тогава бяхме гладни, инфлацията беше повече от галопираща. Фалираха банки и гражданите се надигнаха. След това нито НДСВ, независимо от харизмата на Симеон Сакскобурготски, нито ГЕРБ, с продължително налаганата лидерска позиция на генерала Бойко Борисов, не постигнаха такива мнозинства. Бяха на границата. България е парламентарна република, а за излъчването на представителите във властта се прилага пропорционална избирателна система с 4% праг на допустимост за участие в разпределяне на мандатите в Народното събрание. Това предполага да не могат лесно да се сформират еднопартийни мнозинства. Политиците трябва да разберат най-сетне, че ще се управлява чрез коалиции.

- Кои партии ще загубят най-много от появата на политически проект, свързан с Румен Радев?
- Най-вероятно ще има загуби, но колко и кои ще губят е рано да се каже. Това много ще зависи от ориентацията, позиционирането на Радев и от кампанията. По реакциите на политическите партии виждам, че по-малките се чувстват уязвими - и с право. Много ще зависи и от избирателната активност. Във всички случаи големите партии ще оцелеят – визирам ГЕРБ, ДПС-НН и „Възраждане“. Каква тежест ще има тяхното представителство в Народното събрание, обаче с днешна дата не можем да прогнозираме.
Интересна беше реакцията на коалицията ПП-ДБ. Първоначално плаха, уклончива, но още на следващия ден започнаха яростно критики към Радев.

Те се разграничават от него, защото в противен случай той ще ги погълне, или поне биха понесли значителни щети. Техните приоритети за борба с корупцията, за правов ред и демокрация бяха основни стълбове в обръщението на Радев. На пръв поглед това би гарантирало партньорство, но трябва да има с кого да си партнира Радев.

Ако се състезават за един и същ електорат, вероятността гражданите да предпочетат Радев пред ПП-ДБ е голяма.

Защото те биха очаквали силната ръка на генерала да постигне това, което елитът на центъра на София и няколко големи града в страната, не успя да постигне за тези вече 5 години.

- Как влияе евентуалният проект на Радев върху партии като МЕЧ и „Възраждане“, които вече протягат ръка към него?
- МЕЧ и „Величие“ веднага го припознаха като техен партньор. „Възраждане“ имаше по-различна реакция. МЕЧ и „Величие“ е много вероятно да не съберат необходимите им гласове за влизане в парламента. „Възраждане“ обаче се разграничава от Радев, обвинява го в политическо плагиатство и отстоява тезата, че те са единствените с твърда позиция за независимостта на България. Вероятно е „Възраждане“ също да понесе щети.

- В каква ситуация се намира БСП на фона на тези процеси и има ли риск тя да бъде допълнително маргинализирана?
- Някои изследователи предвиждат изчезването на БСП от парламентарната сцена. БСП допусна да се разрои на множество леви формации и формацийки, а сега си бере плодовете. Подобно се случи и в дясното, разбира се. ГЕРБ изяде и се окичи с етикета СДС като коалиционен партньор. Сега Радев е напълно възможно да направи нещо подобно с левицата.

- Радев тръгна с подкрепата на БСП, но сега се очаква да „краде гласове“ от БСП…
- Е, това също е част от морала на Радев. Да крадеш от майка си, казвам майка, не защото при издигането на Радев за кандидат-президент преди 9 години Корнелия Нинова беше лидер на БСП, а защото партия е от женски род.

- При положение че избори може да има след два месеца, ще създаде ли Радев собствена партия или ще използва т.нар. „ракета-носител“, използвайки друга партия?
- Време за изпълнение на процедурата по създаване на нова партия няма. От начина, по който ще се регистрира за участие в изборите

ще стане ясно дали докато е стоял в уютното президентство, всъщност той не е нарушавал Конституцията и не се е занимавал с партийно строителство.

Вероятно е да се използва регистрацията на съществуващи партии, които да сформират коалиция, чието име ще е Радевият проект. Същото направи навремето и НДСВ – Национално движение Симеон Втори, като коалиция под това име бе регистрирана от Партия на българските жени и Движение за национално възраждане „Оборище“.

- Как виждате ролята на Илияна Йотова като президент, който ще прави служебен кабинет?
- Илияна Йотова е с богат опит в политиката, но тя едва ли ще има собствено мнение и по своя воля - единствено и само, ще прави избор и ще взема решения. Няма как да ме убедят, че тя не е обсъждала или няма да продължи да обсъжда с Радев тези неща. Тя обаче, успешно може да забави процедурата и по този начин да се отдалечи датата на изборите. А това обслужва пряко Радев. Мотивите на Йотова ще са свързани с необходимостта да се консултира първо с парламентарните партии и коалиции, а след това с всеки един от тези десетима, които влизат в списъка на потенциалните премиери. Много зависи и от това кои секретари и съветници от президентството ще си тръгнат с Радев и кои биха останали с нея да довършат мандата. Илияна Йотова ще трябва да внимава много, особено ако се готви да се кандидатира на предстоящите през есента президентски избори. А на тях тя безспорно ще разчита на подкрепата на Радев и неговия проект.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тик- Ток

    24 89 Отговор
    Партия Боташ,гласувай народе

    09:04 26.01.2026

  • 2 Коментар

    119 21 Отговор
    Поредния разбирач от нафталина

    Коментиран от #77

    09:05 26.01.2026

  • 3 Бай Той

    98 16 Отговор
    Кой ги чете тези алабализми.

    Коментиран от #82

    09:05 26.01.2026

  • 4 Анонимен

    34 14 Отговор
    Толкова манифестации искаха да го свалят. Тогава някои защити ли го? Сега сам си тръгна. Не му е гарантирана голяма партия. Възраждане и други ако си работят, ще си имат резултат.

    09:05 26.01.2026

  • 5 Опс

    118 19 Отговор
    Що гадове изпълзяха изпод камъните,за да плюят срещу заплащаане.....Явно статуквото яко се е шашнало....

    Коментиран от #29

    09:07 26.01.2026

  • 6 Баба Кина

    80 18 Отговор
    Още една фасулана! Нищо не е напуснал. Всичко в Президентството си е същото и от същото с една идея по- добро!

    09:07 26.01.2026

  • 7 Лост

    106 12 Отговор
    Човек не може вече да диша от професори и
    ДоЦенти.

    09:09 26.01.2026

  • 8 Още една на амбразурата

    88 15 Отговор
    Ох милата, и таз се бори за малко пенсийка. Много некадърна и очевидна евро-откачена пропаганда, в акушерския стил на Урсулите. Който и е платил, да си иска парите обратно.

    09:09 26.01.2026

  • 9 Гост

    76 13 Отговор
    Коя е тая пеефка?

    09:09 26.01.2026

  • 10 дежаву

    20 45 Отговор
    Всичките величаят проекта на Радев, само дето още не му знаят името.
    По същия начин протече медийна артилерийска подготовка преди да дойдат в политиката Кирил Петков и Асен Василев и още не им знаехме името и формата на проекта им. Някак си се набива в очите на прогледналите. Дежаву.

    Коментиран от #13

    09:09 26.01.2026

  • 11 Лост

    72 13 Отговор
    И защо да е предателство? Човекът си спазва Конституцията,за разлика от много други.

    Коментиран от #15

    09:10 26.01.2026

  • 12 Пич

    53 8 Отговор
    Ще бъде добре някои да знаят, че когато подбират някой да ни облъчва , би било добре за тях подбрания да не бъде тъп и повърхностен!!!

    09:11 26.01.2026

  • 13 Тик- Ток

    15 46 Отговор

    До коментар #10 от "дежаву":

    Партия Боташ

    09:11 26.01.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    20 53 Отговор
    Боташа прави партия миш маш от престъпници, крадци и политически отпадъци. Отврат.

    09:11 26.01.2026

  • 15 народа го е изпрал за президент

    17 48 Отговор

    До коментар #11 от "Лост":

    а той се скри

    Коментиран от #20

    09:11 26.01.2026

  • 16 !!!?

    17 55 Отговор
    Оставката на Радев е Дезертьорство...!
    Сега имаме един дезертирал от Президенството подлец кгото Магнитски нарече Мистър Кеш, а той дори не го отрече...!!!?

    Коментиран от #31

    09:12 26.01.2026

  • 17 Първо си оправи физиономията жено

    42 6 Отговор
    Тогава давай мнения и оценки. Оценките за политиците народа ги дава и за БНБ се отнася гледам пак пуснали монета ! Вместо да се хвалят да се погледнат с очите на народа те самите , защото после когато народа им даде оценка ще е много късно.

    09:12 26.01.2026

  • 18 Чудене

    48 7 Отговор
    ако "профан" се съкращава "проф." така ли трябва да е съкращението и за женски род? Или вече е "безлично"!

    09:12 26.01.2026

  • 19 Шопо

    48 11 Отговор
    Радев каза че Крим е руски и излезе прав, сега спора е за Одеса.

    Коментиран от #38, #56

    09:12 26.01.2026

  • 20 Научи

    11 6 Отговор

    До коментар #15 от "народа го е изпрал за президент":

    Български.

    09:14 26.01.2026

  • 21 Баба Ванга

    36 12 Отговор
    Когато евроатлантици квичат, ке гласувате за Радев!

    09:14 26.01.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    12 40 Отговор
    С тази сган, която събра, партия "Боташ" едва ли ще има особен успех.

    09:14 26.01.2026

  • 23 Директора👨‍✈️

    44 6 Отговор
    Айдееееее, още един професор

    09:16 26.01.2026

  • 24 е..........

    45 7 Отговор
    Кое е по-голямо предателство ,да бъде с народа , или да наблюдава от от позицията на президент с орязани правомощия бруталните действия на управляващите?

    09:16 26.01.2026

  • 25 Зло куче

    38 9 Отговор
    Тъпа утка.

    09:16 26.01.2026

  • 26 ккк

    40 10 Отговор
    колкото повече плюят за не се глсува за Радев , стимулират хората в обратното , явно кокала е доста мазен

    09:17 26.01.2026

  • 27 !!!?

    12 41 Отговор
    Толкова струва клетвата на Мистър Кеш...без причина дезертира от Президентството !!!?

    Коментиран от #36

    09:19 26.01.2026

  • 28 Радев 2026

    39 9 Отговор
    С кеф ще гласувам за Радев, само за да видя евроатланиците разплакани! Такъв вой наддават още отсега, че е напълно ясно ще се гласува за него.

    Коментиран от #34

    09:19 26.01.2026

  • 29 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О (га) Т А Ш"!

    11 31 Отговор

    До коментар #5 от "Опс":

    ЗА РАЗЛИКА ОТ БОЛШИНСТВОТО ПИШЕЩИ ТУК, АЗ ЛИЧНО ПОЗНАВАМ Ч€РВ€НИЯТ КА ЛЪФ -р"ум€н" П€Д€рад€Ф,
    ЗА БОГА БРАТЯ, НЕ СЕ ЛЪЖЕТЕ!

    Коментиран от #50

    09:19 26.01.2026

  • 30 прокопи

    11 24 Отговор
    За човек, който на Нова година, в 24ч., ми говори за политика, вместо да ми каже "наздраве" - нямам подкрепа.

    09:20 26.01.2026

  • 31 Голяма Паламарка

    18 5 Отговор

    До коментар #16 от "!!!?":

    Гн Пеефски вие ли сте? Замалко да не ви позная и да ви наплюя.

    09:21 26.01.2026

  • 32 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    29 6 Отговор
    Аааааа, така значи....
    Дай да оставим тулупа и Шиши да откраднат държавата.....
    Колко ти платиха да плюеш?

    09:22 26.01.2026

  • 33 БЪГ АРИЯ

    6 5 Отговор
    Мислите ли, че учителите в България и лошото образование от поне 100 години са единственият БЪГ който е направил да няма прогрес в България? Аз мисля така. Това произвежда неграмотни хора на 99%. Ето защо всичко се руши, мръсно е, гласува се за личности и партии - които нямат програма и план, само обещават да стимулират бизнесът. Пасивно население за качеството на храните и на здравеопазването, на хигиената и подредбата, мизерията и бедните. Всички се връзват на всеки лъжец "опозиция" на статуквото, новото сиренце в капанът. Опиум за народът, за да заспи в калта. Търсене отчаяно на надежда, .., което е търсене на наркотик, замъгляване на реалните причини страхове.

    09:22 26.01.2026

  • 34 мъда

    10 14 Отговор

    До коментар #28 от "Радев 2026":

    Като гласува за Волен, видя ли ги разплакани, или ти рева? После като гласува за Марешки, разплака ли ги, или ти рева? А като гласува за Слави, разплака ли ги, или пак ти рева? А като гласува за Копейкин да не би да не рева, а? Сега пак ще ревеш. Такава си ти е съдбата, на лузер.

    09:23 26.01.2026

  • 35 Г-жо професор,

    25 5 Отговор
    това за предателството от научна гледна точка ли е, или от платена гледна точка? Напъните за анализ са рехави и не издържат. Архаични са, не отговарят на новия пулс на времето.

    09:24 26.01.2026

  • 36 Тик- Ток

    9 21 Отговор

    До коментар #27 от "!!!?":

    Мистър Кеш прави тънка сметка ,скача преди да бъде изритан и да захлеби още няколко мандата в политиката до пенсия

    Коментиран от #75

    09:24 26.01.2026

  • 37 Ту-туу

    25 5 Отговор
    Коя е пък тази семпла женица с толкова категорично мнение/сигурно срещу доста парици/?

    09:24 26.01.2026

  • 38 така, де

    16 7 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо":

    Одеса е руски град и пак ще бъде!

    09:24 26.01.2026

  • 39 Сега се почва

    18 3 Отговор
    Политолози и тн.ще плюят по Радев яко

    09:26 26.01.2026

  • 40 Оракула от Делфи

    10 3 Отговор
    Кой, при кого отива???
    Да съкратим политическата прозявка на" Професорката-???",
    нормално е болния да отиде при лекаря , ако нещо не е добре,
    освен ако не е спешен случай!!!

    09:27 26.01.2026

  • 41 Коя е тази

    23 4 Отговор
    Анонимница

    09:27 26.01.2026

  • 42 сусо

    25 6 Отговор
    Таа па кой я направил "професор", ега ти!

    09:27 26.01.2026

  • 43 В рока

    11 3 Отговор
    Отличителна черта на всяко дълго парче е че е много тъпо.

    09:27 26.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Парпърляк

    18 5 Отговор
    Дори не си направих труда да прочета тази партенка

    09:28 26.01.2026

  • 46 този филм сме го гледали

    4 13 Отговор
    Троловете правят много лоша услуга на Радев, по същия начин както излъгаха Путин че е велик и има непобедима армия.

    09:31 26.01.2026

  • 47 Ужас

    14 2 Отговор
    От тия т-п- социолози и политолози измислени професори - х-а-т-тници

    09:33 26.01.2026

  • 48 Професорските титли дадени след 2000

    26 4 Отговор
    Трябва да бъдат отменени със закон. Ще пострадат и невинни хора но ще се очистим от абсолютно съмнителни контрагенти.

    09:34 26.01.2026

  • 49 9689

    16 4 Отговор
    Подлога,слуга на мутрата и шопара.

    09:38 26.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 До вчера викаха Осанна

    8 2 Отговор
    Днес викат Разпни го.

    Тълпата е това.

    09:39 26.01.2026

  • 52 а на такива като теб

    11 3 Отговор
    Кой им дава заплати???

    09:39 26.01.2026

  • 53 свети дух

    9 2 Отговор
    Я питай сорос тв. сиреч БТВ ,НОВА,БНТ РАЗЕДИНИТЕЛЯ е чист като сълза

    09:40 26.01.2026

  • 54 Снупи

    13 2 Отговор
    Тая мирише вече на нафталин много знае и тя . баберек

    09:41 26.01.2026

  • 55 Професор значи

    14 1 Отговор
    Преподавател във ВУЗ поне на Запад. Тук нищо не значи.Като изключим заплатата.

    09:45 26.01.2026

  • 56 апошо

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо":

    радев какво да каже за крим, като иде руската калимявка и му тропа по масата, а мутрафоновная му диша във врата .И как отговори на Зеленски коя част от БЪЛГАРИЯ ще даде на путин за да го остави на мира...И като не го оставиха на мира ОТ москва избега от президентското кресло и отиде при свраките в парламента.И като знаем че не му сече пипето голем смех ще пада, освен ако не се скрие като дългия под полата на жена си и остави други да говорят ВСЪЩНОСТ ТРЯБВА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ .тая чорла да си оди

    Коментиран от #57

    09:46 26.01.2026

  • 57 хе хе

    2 15 Отговор

    До коментар #56 от "апошо":

    Новия Президент на България ще бъде Кристалина Георгиева.

    Коментиран от #66

    09:47 26.01.2026

  • 58 дежаву

    5 4 Отговор
    Всичките величаят проекта на Радев, само дето още не му знаят името.
    По същия начин протече медийна артилерийска подготовка преди да дойдат в политиката Кирил Петков и Асен Василев и още не им знаехме името и формата на проекта им. Някак си се набива в очите на прогледналите. Дежаву.

    09:48 26.01.2026

  • 59 595612

    17 1 Отговор
    Колко професори има у нас? Дайте списък! То на глава от населението май сме на първо място в света!
    У нас не можем да се разминем от професори, доценти и генерали! Едва ли има по дузина от всички да са читави!

    09:49 26.01.2026

  • 60 Ззз

    12 2 Отговор
    Май днес всяка втора изкyкypигала бабичка е има за "политолог"

    09:50 26.01.2026

  • 61 Жбръц

    12 3 Отговор
    Колкото повече лайкучки на терена,толкова повече се засилва решението на милиони ,обикновени българи,да подкрепят Радев.Народа прогледна,разбира че Родината ни е изправена пред най - важните ,решаващи съдбата на цял народ избори.Ако ги пропилеем,със ниска избирателна активност,сглобката ще ни унищожи- финансово, икономически,геополитически, за да запази единство себе си,и милиардите ,който е " усвоила" за 30 г.Не успеем ли,да му подсигурим над 1,3-1,5 милиона гласа,ТЕ ще се обединят и всичко приключва.Забелжете как още отсега играят мръснишки: Джелезку подписва документи за 1 милиард долара пред Тръмп,но да бъде одобрен и ратифициран от следващия парламент, съответно и министерски съвет.

    09:50 26.01.2026

  • 62 мъка

    18 2 Отговор
    Вижте каккви професори имаме и на какво са професори.От къде изкачат и какви глупости говорят.
    Когато човека следва закона и постъпва открито и честно спрямо държавата и хората той бил предател.
    Предатели сте вие професорке че цял живот живеете скрити в дупките и сте готови винаги за една такава платена и скалъпена статиика.Къде бяхне като мафията граби държавата и народа.Като си правят избори с подмене вот.
    Робски манталитет.

    09:52 26.01.2026

  • 63 защо

    10 2 Отговор
    "Решението на Радев да напусне президентството е предателство към хората, които са го избирали и са му осигурили комфорта да бъде държавен глава."

    Стигнах до тук и приключих.
    Комфорта!!!!!!
    За някои само "комфорта" е важен.

    09:54 26.01.2026

  • 64 Коста

    17 3 Отговор
    Теб пък кво ти предаде Радев ма? Като орязоха Конституцията и предадоха ВНС и народа не рИва а? Радев защо да стои още Президент? Него са го избирали с друга Конституция нали? И той може да не иска да е Президент по тази... И не се притеснявайте, тези които го избраха отново ще го преизберат. И без това повече от 2 мандата Президент не може... А в ръцете на Президента почти няма масонски инструменти... Премиер Радев се задава...

    09:54 26.01.2026

  • 65 Тая се излага

    11 3 Отговор
    Каквото и да е, то и за слепия е очевидно, че блатото трябва да се разбира и пи-пидходящ от Радев няма и няма и да има скоро, и в такъв момент уважаемата професорка да се прави на интересна, някак си не върви

    09:56 26.01.2026

  • 66 Новак

    10 2 Отговор

    До коментар #57 от "хе хе":

    Никога не е късно човек да стане за резил.

    09:56 26.01.2026

  • 67 Дрън-дрън

    10 2 Отговор
    Дълбоко мислени мисли, родени в кабинет, а може би и платени, виж ако предложението е за Кристалина или темпидобни, друго ще пее

    09:58 26.01.2026

  • 68 Шчекер

    8 2 Отговор
    Всички плебарки изпълзяха

    10:01 26.01.2026

  • 69 595612

    9 5 Отговор
    При стотици професори, доценти, анализатори, политолози, социолози," личности" и партии плюещи Радев, и одобряващи сегашния модел на управление, аз избрах!
    Ще гласувам за Радев!!! Няма да Ви се получи госпожи и господа!!! Преориентирайте се, това го можете, показали сте го!!!

    10:02 26.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 И следващата сглобка

    2 4 Отговор
    ще се прави от Борисов, Радев и Доган.
    Вече са се спазарили.

    Единственото нещо, което може да им обърка плановете, е масирани гласуване на за ОПОЗИЦИЯТА - Възраждане, ДПС и Нинова.

    Коментиран от #85

    10:05 26.01.2026

  • 72 Парис

    4 8 Отговор
    Права е госпожата.КС изобщо не трябваше да го освобождава.Ако беше болен и не може да си изпълнява правомощията-да.А и при сегашната оставки би трябвало да си губи екстрите като бивш президент.А те са много и съблазнителни.Друг е въпроса защо изобщо трябва да имат.Колко още бивши ще се съберат напред във времето,и ще ги дундуркаме защото са бедни ли?Радев е двоен пенсионер,а вече получава и 5хил.евро?!Е,на това му се вика "за срамотиите".Срам.

    Коментиран от #78

    10:05 26.01.2026

  • 73 АМАН ОТ

    12 3 Отговор
    ТАКИВА БАБИ "ПРОФЕСОРКИ" ОТ ЖЕНСКИЯ ПАЗАР И С ТАЙНИ ВЛЕЧЕНИЯ КЪМ ТИКВИ И ПРА СЕТА

    10:05 26.01.2026

  • 74 Ватманяк

    6 2 Отговор
    Тъщата ми беше професор, но преди 10 ноември. След това който е написал 2-3 статийки за коловозното развитие на гара Яна и подобни ставаше професор. Та и тая.

    10:06 26.01.2026

  • 75 !!!?

    5 5 Отговор

    До коментар #36 от "Тик- Ток":

    Мистър Кеш е дезертьор-рецедивист...преди това той дезертира като шеф на ВВС, а още по-преди - като глава на семейството си !!!?

    10:07 26.01.2026

  • 76 Професор значи

    5 2 Отговор
    Преподавател във ВУЗ поне на Запад. Тук нищо не значи. Като изключим заплатата.

    Коментиран от #87

    10:08 26.01.2026

  • 77 Промяна

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "Коментар":

    Много точно ясно всичко изказано Поздравления за всичко написано

    10:08 26.01.2026

  • 78 КС вече го освободи

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "Парис":

    Искаме или не искаме. Няма какво друго да стане. И аз исках да си остане президент но такава възможност вече няма.

    10:11 26.01.2026

  • 79 Логиката на предстоящите избори е проста

    3 2 Отговор
    - ЗА Радев или ПРОТИВ Радев.

    Аз ще гласувам ПРОТИВ Радев, инак той ще овладее всички власти, което е пагубно.

    Опозиция на Радев в парламента са само ДПС и Възрааждане.
    Всички остаанали вече подвиха колена пред него.

    Извън парламента също има опозиция- Нинова и няколко по- малки.

    10:12 26.01.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ДрайвингПлежър

    5 2 Отговор
    Ква таа Буля? Ако професорите са толкова обратното на умни как се очаква дечурлигата да учат нещо?

    10:13 26.01.2026

  • 82 ей,ти бе..

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Той":

    Всички четем.Ти какво очакваш от Радев?Да спре корупцията?Нали обеща да се бори с мутрите,когато вдигна юмрук?Какъв е резултата?А това ,че всеки де плащаме за нищо,абсолютно за нищо 500хил.евро на Турция отричаш ли го?Как ще го обясниш това?Интересно ми е кой набор си,но то е ясно.Радев се стреми по указания на Путин към президентска република.Иска да е пожизнен президент и това обяснява защо не го интересуват никакви партии.

    10:15 26.01.2026

  • 83 На всеки ъгъл медицински институти

    4 2 Отговор
    И пак нямаме адекватно здравеопазване.

    10:16 26.01.2026

  • 84 Две неща трябва да напарвим

    2 1 Отговор
    на тези избори:

    - да накажем предателя Борисов

    - да гласуваме за опозицията срещу Радев

    Това означава за Възраждане или ДПС.

    Борисов, Доган, Кокора, Денкуф, Руди Гела, Величието , Черепа, Лупи, Дончева, Манолова и другите русофии са с Радев,

    10:17 26.01.2026

  • 85 ще гласуваме масово

    0 3 Отговор

    До коментар #71 от "И следващата сглобка":

    Но за ГЕРБ. Останалите убийци на България изтичайте в ъгъла на историята.

    10:19 26.01.2026

  • 86 Наивник на средна възраст

    2 3 Отговор
    И това нещо е професор,смятай....По тази логика БМБ предаде софиянци(които ограби)като от кмет се кандидатира за премиер,нищо че е положил клетва пред тях....Оксиморон след друг такъв,това бълва туй нещо кой знае как станало и професор...Разклатил бил позицията,та те точно мафиотите я обезличиха с отнемането на редица нейни правомощия(домовата книга)....Ма за това не се изказва туй чудо на природата....На всичкки е ясно защо се е показало и разпалило.....Мобилизация на калинките,които не осъзнават,че по този начин още повече си вредят... ма то акъл....на слука - на всички е ясно какво представляват ГЕРБ,ДПС НН,БСП в този й вид,Има такива зулуси,че и Възраждане....на слука - само не правете туй,което се и очаква - да ни крадете изборите,че и пазвантите няма ви спасят....

    10:19 26.01.2026

  • 87 Точен

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "Професор значи":

    На Запад професорите са по-тъпи и от нашите. Баба европа изостана заради такива квазипрофесори като тази пеевка 10-15 г технологично от САЩ и Китай. Възловите иновации не се правят от професори... Мъск и Гейтс никога не са били професори...

    10:21 26.01.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Недопустимо

    1 1 Отговор
    Е , Главнокомадващиянапуска поста си! Нито е болен, нито починал . Дезертьор Е!

    10:22 26.01.2026

  • 90 хихи

    0 0 Отговор
    жълтопаветничеството не прощава

    10:23 26.01.2026

  • 91 Гласуваш за Борисов,

    1 0 Отговор
    значи гласуваш за Радев.
    Гласуваш за Доган, значи гласуваш за Радев.
    Гласуваш за Кокорчо, значи гласуваш за радев.

    10:23 26.01.2026

  • 92 уфааааааааааааа

    0 0 Отговор
    Аре почнаха бълвочите против Радев, голям страх тресе кочината

    10:25 26.01.2026

