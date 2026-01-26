Проф. Милена Стефанова пред ФАКТИ: Решението на Радев да напусне президентството е предателство

В момент, в който президентската институция е на прага на безпрецедентна трансформация, а Румен Радев открито заявява амбиции за директно участие в активната политика, въпросите около мотивите, рисковете и последиците стават все по-остри. Напускането на „Дондуков“ 2 и евентуалното създаване на партиен проект разклащат утвърдени политически баланси и отварят нов фронт на напрежение в и без това фрагментираната партийна система. Къде са БСП, МЕЧ, „Величие“, „Възраждане“… Пред ФАКТИ говори политологът проф. Милена Стефанова.
- Проф. Стефанова, какво означава политическото „слизане“ на президента Румен Радев на терена – нещо, което досега не се е случвало в България в този мащаб?
- Решението на Радев да напусне президентството е предателство към хората, които са го избирали и са му осигурили комфорта да бъде държавен глава. То също е и абдикация от задълженията, за които се е клел в Конституцията! Дали и как ще се явява на избори за народен представител, предстои да видим.
- Превръща ли се президентската институция в трамплин за партиен проект и къде се простира границата между държавен глава и политически лидер?
- Радев използва президентството за собствени цели. Той беше номиниран от БСП, а на двата избора за президент се явяваше чрез инициативен комитет. Моралът предполага, ако ще се впуска на разкаляния партиен терен, това да стане чрез БСП, но едва ли ще станем свидетели на такъв акт.
Георги Първанов създаде своя партия след изтичането на втория му мандат. Петър Стоянов се върна в СДС, беше за кратко народен представител и лидер на партията, а Росен Плевнелиев има най-адекватната позиция, след като е бил президент. Както се казва - „веднъж президент, президент за цял живот“!
Това, което прави Радев, не е насочено към защита на обществения интерес.
Той, вероятно много хора са направили нужното да му го вменят, се изживява като герой, като месия, но нито едната от двете роли не може да бъде уплътнена с действия от негова страна като президент.
На Радев сега му предстои да се сблъска с реалността в българската партийна система. Той непрекъснато критикуваше партиите, но сега и неговата партия, ако има въобще такава, ще бъде подложена на критика. Докато си седеше удобно в президентството, той бабуваше на партии, после ги наричаше с обидни думи. Всъщност, много искам да науча кои са хората, които му шушнеха тайно от обществеността и вероятно са му дали смелост да подаде оставка. Нека не забравяме, че в инициативните му комитети достатъчно силно бяха представени и бившата Държавна сигурност, предимно леви и проруски ориентирани псевдоинтелектуалци. Всъщност, по оценки и на други изследователи Радев дължи избора си за първи мандат на покойния Стефан Данаилов, всеобщ любимец на българските граждани, на Корнелия Нинова и на БСП. Не без значение беше и слабата кандидатура на основния по това време опонент на ГЕРБ в лицето на Цецка Цачева.
Много е трудно да си представим Радев като партиен лидер.
Високият му рейтинг като президент не е достатъчен. Той ще се стопи в момента, в който хората тръгнат да гласуват на изборите. Част от този рейтинг, голямата част, всъщност не е личен, а институционален. Големият брой гласоподаватели, които са го подкрепили на изборите за президент, няма автоматично да се потвърдят и в избора на проекта му за участие в парламента. Радев няма и харизма, на която да разчита. Лично Радев според мен няма никакъв партиен опит. Някой друг ще прави нещата вместо него и е важно да знаем кой е той.
- Какви са очакванията на хората към Румен Радев и отговаря ли той на тях в момента? Изпълва ли ги със съдържание, защото надеждата е налице, но после…
- Кои хора? Има различни гледни точки. Ще видим от първите социологически сондажи, които ще се проведат, след като той обяви дали ще участва в предстоящите парламентарни избори и по какъв начин ще се случи това. Радев не ни е казал още нищо конкретно. Прощалното му обръщение беше популистко и пълно с твърдения, но без доказателства. Както всичките му изказвания през 9-те му години като президент. Той ще продължи да разединява, както го правеше досега. Но като партиен лидер това може да му е простено. Като президент нямаше никакво основание да го прави.
- Как ще се промени подреждането на партиите в парламента, след като Радев официално влезе в активната политика?
- Несъмнено ще има размествания. Ще очакваме с интерес резултатите от първите проучвания на колегите социолози, а после ще гледаме с интерес кампанията. Радев не може да си позволи лукса да стои лично отстрани и да пусне на терен своите хора. Ще трябва да участва в дебати, да заяви позиция по важните за България теми. Досега той винаги е бил недостатъчно ясен. Нека да вземем пример от прощалното му обръщение. В началото отчете като успех завършването на евроинтеграцията на България с приемане на еврото, а малко по-късно пак натри муцуните на партиите в парламента, че не са допуснали референдума му.
Нищо, че е неконституционен референдумът, но Радев пак да си каже.
Много е възможно следващият парламент да е съставен от по-малко на брой партии и коалиции. Някъде около 5. Теоретично това означава, че би трябвало по-лесно да се сформира мнозинство за излъчване на правителство. Но ако това са проект на Радев, ГЕРБ, ДПС-НН, ПП-ДБ и „Възраждане“... Не знам, не знам.
- Радев и 121 гласа в парламента – това е цел, но възможна ли е…
- Ако казвате, че целта е Радев да има мнозинство - не, това не е възможно. Нито една формация не може да постигне такова мнозинство. За последен път това се случи през 1997-а след Жан Виденовото престъпно управление. Тогава ОДС помете, както се казва, всички. Но тогава бяхме гладни, инфлацията беше повече от галопираща. Фалираха банки и гражданите се надигнаха. След това нито НДСВ, независимо от харизмата на Симеон Сакскобурготски, нито ГЕРБ, с продължително налаганата лидерска позиция на генерала Бойко Борисов, не постигнаха такива мнозинства. Бяха на границата. България е парламентарна република, а за излъчването на представителите във властта се прилага пропорционална избирателна система с 4% праг на допустимост за участие в разпределяне на мандатите в Народното събрание. Това предполага да не могат лесно да се сформират еднопартийни мнозинства. Политиците трябва да разберат най-сетне, че ще се управлява чрез коалиции.
- Кои партии ще загубят най-много от появата на политически проект, свързан с Румен Радев?
- Най-вероятно ще има загуби, но колко и кои ще губят е рано да се каже. Това много ще зависи от ориентацията, позиционирането на Радев и от кампанията. По реакциите на политическите партии виждам, че по-малките се чувстват уязвими - и с право. Много ще зависи и от избирателната активност. Във всички случаи големите партии ще оцелеят – визирам ГЕРБ, ДПС-НН и „Възраждане“. Каква тежест ще има тяхното представителство в Народното събрание, обаче с днешна дата не можем да прогнозираме.
Интересна беше реакцията на коалицията ПП-ДБ. Първоначално плаха, уклончива, но още на следващия ден започнаха яростно критики към Радев.
Те се разграничават от него, защото в противен случай той ще ги погълне, или поне биха понесли значителни щети. Техните приоритети за борба с корупцията, за правов ред и демокрация бяха основни стълбове в обръщението на Радев. На пръв поглед това би гарантирало партньорство, но трябва да има с кого да си партнира Радев.
Ако се състезават за един и същ електорат, вероятността гражданите да предпочетат Радев пред ПП-ДБ е голяма.
Защото те биха очаквали силната ръка на генерала да постигне това, което елитът на центъра на София и няколко големи града в страната, не успя да постигне за тези вече 5 години.
- Как влияе евентуалният проект на Радев върху партии като МЕЧ и „Възраждане“, които вече протягат ръка към него?
- МЕЧ и „Величие“ веднага го припознаха като техен партньор. „Възраждане“ имаше по-различна реакция. МЕЧ и „Величие“ е много вероятно да не съберат необходимите им гласове за влизане в парламента. „Възраждане“ обаче се разграничава от Радев, обвинява го в политическо плагиатство и отстоява тезата, че те са единствените с твърда позиция за независимостта на България. Вероятно е „Възраждане“ също да понесе щети.
- В каква ситуация се намира БСП на фона на тези процеси и има ли риск тя да бъде допълнително маргинализирана?
- Някои изследователи предвиждат изчезването на БСП от парламентарната сцена. БСП допусна да се разрои на множество леви формации и формацийки, а сега си бере плодовете. Подобно се случи и в дясното, разбира се. ГЕРБ изяде и се окичи с етикета СДС като коалиционен партньор. Сега Радев е напълно възможно да направи нещо подобно с левицата.
- Радев тръгна с подкрепата на БСП, но сега се очаква да „краде гласове“ от БСП…
- Е, това също е част от морала на Радев. Да крадеш от майка си, казвам майка, не защото при издигането на Радев за кандидат-президент преди 9 години Корнелия Нинова беше лидер на БСП, а защото партия е от женски род.
- При положение че избори може да има след два месеца, ще създаде ли Радев собствена партия или ще използва т.нар. „ракета-носител“, използвайки друга партия?
- Време за изпълнение на процедурата по създаване на нова партия няма. От начина, по който ще се регистрира за участие в изборите
ще стане ясно дали докато е стоял в уютното президентство, всъщност той не е нарушавал Конституцията и не се е занимавал с партийно строителство.
Вероятно е да се използва регистрацията на съществуващи партии, които да сформират коалиция, чието име ще е Радевият проект. Същото направи навремето и НДСВ – Национално движение Симеон Втори, като коалиция под това име бе регистрирана от Партия на българските жени и Движение за национално възраждане „Оборище“.
- Как виждате ролята на Илияна Йотова като президент, който ще прави служебен кабинет?
- Илияна Йотова е с богат опит в политиката, но тя едва ли ще има собствено мнение и по своя воля - единствено и само, ще прави избор и ще взема решения. Няма как да ме убедят, че тя не е обсъждала или няма да продължи да обсъжда с Радев тези неща. Тя обаче, успешно може да забави процедурата и по този начин да се отдалечи датата на изборите. А това обслужва пряко Радев. Мотивите на Йотова ще са свързани с необходимостта да се консултира първо с парламентарните партии и коалиции, а след това с всеки един от тези десетима, които влизат в списъка на потенциалните премиери. Много зависи и от това кои секретари и съветници от президентството ще си тръгнат с Радев и кои биха останали с нея да довършат мандата. Илияна Йотова ще трябва да внимава много, особено ако се готви да се кандидатира на предстоящите през есента президентски избори. А на тях тя безспорно ще разчита на подкрепата на Радев и неговия проект.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик- Ток
09:04 26.01.2026
2 Коментар
Коментиран от #77
09:05 26.01.2026
3 Бай Той
Коментиран от #82
09:05 26.01.2026
4 Анонимен
09:05 26.01.2026
5 Опс
Коментиран от #29
09:07 26.01.2026
6 Баба Кина
09:07 26.01.2026
7 Лост
ДоЦенти.
09:09 26.01.2026
8 Още една на амбразурата
09:09 26.01.2026
9 Гост
09:09 26.01.2026
10 дежаву
По същия начин протече медийна артилерийска подготовка преди да дойдат в политиката Кирил Петков и Асен Василев и още не им знаехме името и формата на проекта им. Някак си се набива в очите на прогледналите. Дежаву.
Коментиран от #13
09:09 26.01.2026
11 Лост
Коментиран от #15
09:10 26.01.2026
12 Пич
09:11 26.01.2026
13 Тик- Ток
До коментар #10 от "дежаву":Партия Боташ
09:11 26.01.2026
14 Данко Харсъзина
09:11 26.01.2026
15 народа го е изпрал за президент
До коментар #11 от "Лост":а той се скри
Коментиран от #20
09:11 26.01.2026
16 !!!?
Сега имаме един дезертирал от Президенството подлец кгото Магнитски нарече Мистър Кеш, а той дори не го отрече...!!!?
Коментиран от #31
09:12 26.01.2026
17 Първо си оправи физиономията жено
09:12 26.01.2026
18 Чудене
09:12 26.01.2026
19 Шопо
Коментиран от #38, #56
09:12 26.01.2026
20 Научи
До коментар #15 от "народа го е изпрал за президент":Български.
09:14 26.01.2026
21 Баба Ванга
09:14 26.01.2026
22 Данко Харсъзина
09:14 26.01.2026
23 Директора👨✈️
09:16 26.01.2026
24 е..........
09:16 26.01.2026
25 Зло куче
09:16 26.01.2026
26 ккк
09:17 26.01.2026
27 !!!?
Коментиран от #36
09:19 26.01.2026
28 Радев 2026
Коментиран от #34
09:19 26.01.2026
29 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О (га) Т А Ш"!
До коментар #5 от "Опс":ЗА РАЗЛИКА ОТ БОЛШИНСТВОТО ПИШЕЩИ ТУК, АЗ ЛИЧНО ПОЗНАВАМ Ч€РВ€НИЯТ КА ЛЪФ -р"ум€н" П€Д€рад€Ф,
ЗА БОГА БРАТЯ, НЕ СЕ ЛЪЖЕТЕ!
Коментиран от #50
09:19 26.01.2026
30 прокопи
09:20 26.01.2026
31 Голяма Паламарка
До коментар #16 от "!!!?":Гн Пеефски вие ли сте? Замалко да не ви позная и да ви наплюя.
09:21 26.01.2026
32 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Дай да оставим тулупа и Шиши да откраднат държавата.....
Колко ти платиха да плюеш?
09:22 26.01.2026
33 БЪГ АРИЯ
09:22 26.01.2026
34 мъда
До коментар #28 от "Радев 2026":Като гласува за Волен, видя ли ги разплакани, или ти рева? После като гласува за Марешки, разплака ли ги, или ти рева? А като гласува за Слави, разплака ли ги, или пак ти рева? А като гласува за Копейкин да не би да не рева, а? Сега пак ще ревеш. Такава си ти е съдбата, на лузер.
09:23 26.01.2026
35 Г-жо професор,
09:24 26.01.2026
36 Тик- Ток
До коментар #27 от "!!!?":Мистър Кеш прави тънка сметка ,скача преди да бъде изритан и да захлеби още няколко мандата в политиката до пенсия
Коментиран от #75
09:24 26.01.2026
37 Ту-туу
09:24 26.01.2026
38 така, де
До коментар #19 от "Шопо":Одеса е руски град и пак ще бъде!
09:24 26.01.2026
39 Сега се почва
09:26 26.01.2026
40 Оракула от Делфи
Да съкратим политическата прозявка на" Професорката-???",
нормално е болния да отиде при лекаря , ако нещо не е добре,
освен ако не е спешен случай!!!
09:27 26.01.2026
41 Коя е тази
09:27 26.01.2026
42 сусо
09:27 26.01.2026
43 В рока
09:27 26.01.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Парпърляк
09:28 26.01.2026
46 този филм сме го гледали
09:31 26.01.2026
47 Ужас
09:33 26.01.2026
48 Професорските титли дадени след 2000
09:34 26.01.2026
49 9689
09:38 26.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 До вчера викаха Осанна
Тълпата е това.
09:39 26.01.2026
52 а на такива като теб
09:39 26.01.2026
53 свети дух
09:40 26.01.2026
54 Снупи
09:41 26.01.2026
55 Професор значи
09:45 26.01.2026
56 апошо
До коментар #19 от "Шопо":радев какво да каже за крим, като иде руската калимявка и му тропа по масата, а мутрафоновная му диша във врата .И как отговори на Зеленски коя част от БЪЛГАРИЯ ще даде на путин за да го остави на мира...И като не го оставиха на мира ОТ москва избега от президентското кресло и отиде при свраките в парламента.И като знаем че не му сече пипето голем смех ще пада, освен ако не се скрие като дългия под полата на жена си и остави други да говорят ВСЪЩНОСТ ТРЯБВА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ .тая чорла да си оди
Коментиран от #57
09:46 26.01.2026
57 хе хе
До коментар #56 от "апошо":Новия Президент на България ще бъде Кристалина Георгиева.
Коментиран от #66
09:47 26.01.2026
58 дежаву
По същия начин протече медийна артилерийска подготовка преди да дойдат в политиката Кирил Петков и Асен Василев и още не им знаехме името и формата на проекта им. Някак си се набива в очите на прогледналите. Дежаву.
09:48 26.01.2026
59 595612
У нас не можем да се разминем от професори, доценти и генерали! Едва ли има по дузина от всички да са читави!
09:49 26.01.2026
60 Ззз
09:50 26.01.2026
61 Жбръц
09:50 26.01.2026
62 мъка
Когато човека следва закона и постъпва открито и честно спрямо държавата и хората той бил предател.
Предатели сте вие професорке че цял живот живеете скрити в дупките и сте готови винаги за една такава платена и скалъпена статиика.Къде бяхне като мафията граби държавата и народа.Като си правят избори с подмене вот.
Робски манталитет.
09:52 26.01.2026
63 защо
Стигнах до тук и приключих.
Комфорта!!!!!!
За някои само "комфорта" е важен.
09:54 26.01.2026
64 Коста
09:54 26.01.2026
65 Тая се излага
09:56 26.01.2026
66 Новак
До коментар #57 от "хе хе":Никога не е късно човек да стане за резил.
09:56 26.01.2026
67 Дрън-дрън
09:58 26.01.2026
68 Шчекер
10:01 26.01.2026
69 595612
Ще гласувам за Радев!!! Няма да Ви се получи госпожи и господа!!! Преориентирайте се, това го можете, показали сте го!!!
10:02 26.01.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 И следващата сглобка
Вече са се спазарили.
Единственото нещо, което може да им обърка плановете, е масирани гласуване на за ОПОЗИЦИЯТА - Възраждане, ДПС и Нинова.
Коментиран от #85
10:05 26.01.2026
72 Парис
Коментиран от #78
10:05 26.01.2026
73 АМАН ОТ
10:05 26.01.2026
74 Ватманяк
10:06 26.01.2026
75 !!!?
До коментар #36 от "Тик- Ток":Мистър Кеш е дезертьор-рецедивист...преди това той дезертира като шеф на ВВС, а още по-преди - като глава на семейството си !!!?
10:07 26.01.2026
76 Професор значи
Коментиран от #87
10:08 26.01.2026
77 Промяна
До коментар #2 от "Коментар":Много точно ясно всичко изказано Поздравления за всичко написано
10:08 26.01.2026
78 КС вече го освободи
До коментар #72 от "Парис":Искаме или не искаме. Няма какво друго да стане. И аз исках да си остане президент но такава възможност вече няма.
10:11 26.01.2026
79 Логиката на предстоящите избори е проста
Аз ще гласувам ПРОТИВ Радев, инак той ще овладее всички власти, което е пагубно.
Опозиция на Радев в парламента са само ДПС и Възрааждане.
Всички остаанали вече подвиха колена пред него.
Извън парламента също има опозиция- Нинова и няколко по- малки.
10:12 26.01.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 ДрайвингПлежър
10:13 26.01.2026
82 ей,ти бе..
До коментар #3 от "Бай Той":Всички четем.Ти какво очакваш от Радев?Да спре корупцията?Нали обеща да се бори с мутрите,когато вдигна юмрук?Какъв е резултата?А това ,че всеки де плащаме за нищо,абсолютно за нищо 500хил.евро на Турция отричаш ли го?Как ще го обясниш това?Интересно ми е кой набор си,но то е ясно.Радев се стреми по указания на Путин към президентска република.Иска да е пожизнен президент и това обяснява защо не го интересуват никакви партии.
10:15 26.01.2026
83 На всеки ъгъл медицински институти
10:16 26.01.2026
84 Две неща трябва да напарвим
- да накажем предателя Борисов
- да гласуваме за опозицията срещу Радев
Това означава за Възраждане или ДПС.
Борисов, Доган, Кокора, Денкуф, Руди Гела, Величието , Черепа, Лупи, Дончева, Манолова и другите русофии са с Радев,
10:17 26.01.2026
85 ще гласуваме масово
До коментар #71 от "И следващата сглобка":Но за ГЕРБ. Останалите убийци на България изтичайте в ъгъла на историята.
10:19 26.01.2026
86 Наивник на средна възраст
10:19 26.01.2026
87 Точен
До коментар #76 от "Професор значи":На Запад професорите са по-тъпи и от нашите. Баба европа изостана заради такива квазипрофесори като тази пеевка 10-15 г технологично от САЩ и Китай. Възловите иновации не се правят от професори... Мъск и Гейтс никога не са били професори...
10:21 26.01.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Недопустимо
10:22 26.01.2026
90 хихи
10:23 26.01.2026
91 Гласуваш за Борисов,
Гласуваш за Доган, значи гласуваш за Радев.
Гласуваш за Кокорчо, значи гласуваш за радев.
10:23 26.01.2026
92 уфааааааааааааа
10:25 26.01.2026