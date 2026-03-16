Подготовка за възможни преговори между Израел и Ливан

Очаква се в следващите дни Израел и Ливан да започнат преговори, насочени към постигане на устойчиво прекратяване на огъня. Сред обсъжданите теми ще бъде и евентуалното разоръжаване на „Хизбула“, предава News.bg.

Към момента обаче не е постигнато съгласие относно точния график на разговорите, нито относно условията, при които те ще се проведат.

Информацията е на „Ройтерс“, като агенцията се позовава на израелски източници.

От страна на Ливан се настоява за яснота дали Израел ще спази първото условие, поставено от президента Жозеф Аун - пълно прекратяване на бойните действия.

За предстоящите разговори първо съобщи израелското издание „Аарец“ в събота.

В неделя представители на Ливан заявиха, че страната все още не е получила официално уведомление от Израел относно провеждането на подобни дискусии.

Според израелски представители преговорите ще бъдат водени от Рон Дермер от името на Израел, като Франция също е участвала в инициативата.

Израелското армейско радио съобщи в неделя, че Дермер - бивш министър на стратегическите въпроси – е посетил Саудитска Арабия миналата седмица. Там са били обсъдени евентуалните разговори, които се очаква да започнат след приключване на настоящата военна операция срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“.

От кабинета на премиера Бенямин Нетаняху не са коментирали информацията. Междувременно външният министър Гидеон Саар по-рано в неделя отрече да се водят каквито и да било преговори с Ливан.

Ливан се включи в конфликта в Близкия изток на 2 март, когато „Хизбула“ обстрелва Израел, заявявайки, че атаката е отговор на убийството на върховния лидер на Иран. Израел реагира с мащабна офанзива, при която в Ливан загинаха над 800 души, а повече от 800 000 бяха принудени да напуснат домовете си.

Президентът Аун заяви, че държавата е готова за преки разговори с Израел в опит да бъде сложен край на военния конфликт.

Готовността на Бейрут за подобни преговори идва на фона на засилено вътрешно напрежение в Ливан относно статута на „Хизбула“ като въоръжена организация. По-рано този месец правителството забрани военната дейност на групировката, но тя отхвърли решението и продължи атаките, изстрелвайки стотици ракети към Израел.

Израелски служител заяви пред „Ройтерс“ в петък, че военната операция срещу „Хизбула“ вероятно ще бъде разширена и може да продължи дори след отслабването на ударите срещу Иран.