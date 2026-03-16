Две формации обявяват листите си за парламентарните избори

Днес се очаква „БСП-Обединена левица” и коалицията на Румен Радев „Прогресивна България" да регистрират листите си с кандидати за народни представители за предстоящите избори в страната. Срокът изтича на 17 март.

Очакванията са днес около 16 ч. листите на "Прогресивна България" да бъдат представени в цялата страна. БСП-ОЛ ще регистрира трите софийски листи, както и редица такива в страната, съобщиха от партията.

От ГЕРБ-СДС обявиха, че ще регистрират листите си на 17 март.