Гостите си тръгнаха гладни от "Моята кухня е номер едно", отидоха за сандвичи

На страшен резил станаха свидетели зрителите на кулинарното шоу по bTV "Моята кухня е номер едно".
В снощния епизод ред беше да нагостят шефовете и гостите си гаджетата и професионални готвачи Андония и Мартин. Към тях имаше високи очаквания и самите те твърдяха, че нямат конкуренция сред другите двойки.
Темата на вечерята беше български фюжън - стари ястия, поднесени по нов начин. Започнаха обещаващо с крокети - сирене по шопски. Шефовете имаха критики, но като цяло предястието беше прието добре.
Никой обаче не знаеше, че Андония и Мартин имат страшен с проблем с основното - свински крачета със сос. Крачетата дълго време не се сваряваха и това доведе до драстично закъснение и грешки. Гостите чакаха ястие, но то така и не идваше. Стигна се до там, че шеф Владимир Тодоров отиде в кухнята да провери, какво се случва. Той даде 15 допълнителни минути на младите готвачи, но те така и не се появиха. Тогава се стигна до нещо безпрецедентно - шефовете взеха гостите и всички си тръгнаха гладни от ресторанта. Отидоха до близка закусвалня и хапнаха сандвичи. Все пак после се върнаха и видяха най-сетне сервираните крачета. Шефовете обаче бяха категорични, че те не стават и дори по тях има четина. Накрая бяха поднесени меденки.
Предястието и десертът не спасиха Андония и Мартин и те получиха брутално ниски оценки - двойка от единия съдия и нула от Любомир Тодоров. Получените точки ги оставиха на последно място и то с 20 точки зад предпоследните Маргарита и Красимир.
Двете двойки отидоха на елиминационна битка, в която отново имаше доста критики от страна на журито. Шефовете си направиха майтап с Андония и Мартин, и се бяха подготвили с принцеси за всички. Те обаче се представиха на ниво и останаха в "Моята кухня е номер едно". Маргарита и Красимир си тръгват, като ястията им бяха ниско оценени, а най-голям проблем бе, че шеф Любомир Тодоров намери в десерта си парче пластмаса. Оказа се, че е от предпазителя на миксера, който Маргарита не махнала.
Източник: www.bgdnes.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цъцъ
Коментиран от #2, #6
07:27 16.03.2026
2 Така е ,пази боже ....
До коментар #1 от "Цъцъ":сляпо да прогледа???
07:31 16.03.2026
3 Перо
07:32 16.03.2026
4 Тези самоделки
Няма едно качествено предаване по телевизиите.
Копират разни западни истории и накрая се чувстваш ограбен с време.
Какво ли не правят да си повишат рейтинга и гледаемостта, даже и пълни провали.
Ако това води до по-висок рейтинг.
07:43 16.03.2026
5 Трактор
07:47 16.03.2026
6 Точно така
До коментар #1 от "Цъцъ":натикали там двамасополанковци в носа ни и големи халосии и фасони.
Готвач е оня, който има години зад гърба си опит, който е врял и кипял и знае 2 и 200, а не разнилекета, които обувките не могат да си вържат.
Aйcиктиp!
07:50 16.03.2026
7 Всичко е за рейтинг
На някои спортисти им плащат да загубят мач или състезание.
Нищо ново…
Само стари чалъми.
07:54 16.03.2026
8 Защото
08:00 16.03.2026