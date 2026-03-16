Новини
Любопитно »
Гостите си тръгнаха гладни от "Моята кухня е номер едно", отидоха за сандвичи

16 Март, 2026 07:17 1 190 8

  • моята кухня е номер едно-
  • гости-
  • гладни

Темата на вечерята беше български фюжън - стари ястия, поднесени по нов начин

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На страшен резил станаха свидетели зрителите на кулинарното шоу по bTV "Моята кухня е номер едно".

В снощния епизод ред беше да нагостят шефовете и гостите си гаджетата и професионални готвачи Андония и Мартин. Към тях имаше високи очаквания и самите те твърдяха, че нямат конкуренция сред другите двойки.

Темата на вечерята беше български фюжън - стари ястия, поднесени по нов начин. Започнаха обещаващо с крокети - сирене по шопски. Шефовете имаха критики, но като цяло предястието беше прието добре.

Никой обаче не знаеше, че Андония и Мартин имат страшен с проблем с основното - свински крачета със сос. Крачетата дълго време не се сваряваха и това доведе до драстично закъснение и грешки. Гостите чакаха ястие, но то така и не идваше. Стигна се до там, че шеф Владимир Тодоров отиде в кухнята да провери, какво се случва. Той даде 15 допълнителни минути на младите готвачи, но те така и не се появиха. Тогава се стигна до нещо безпрецедентно - шефовете взеха гостите и всички си тръгнаха гладни от ресторанта. Отидоха до близка закусвалня и хапнаха сандвичи. Все пак после се върнаха и видяха най-сетне сервираните крачета. Шефовете обаче бяха категорични, че те не стават и дори по тях има четина. Накрая бяха поднесени меденки.

Предястието и десертът не спасиха Андония и Мартин и те получиха брутално ниски оценки - двойка от единия съдия и нула от Любомир Тодоров. Получените точки ги оставиха на последно място и то с 20 точки зад предпоследните Маргарита и Красимир.

Двете двойки отидоха на елиминационна битка, в която отново имаше доста критики от страна на журито. Шефовете си направиха майтап с Андония и Мартин, и се бяха подготвили с принцеси за всички. Те обаче се представиха на ниво и останаха в "Моята кухня е номер едно". Маргарита и Красимир си тръгват, като ястията им бяха ниско оценени, а най-голям проблем бе, че шеф Любомир Тодоров намери в десерта си парче пластмаса. Оказа се, че е от предпазителя на миксера, който Маргарита не махнала.

 

Източник: www.bgdnes.bg


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    20 0 Отговор
    Много самозвани черпаци решиха, че са "шефче", назубрили префърцунени думички, гледали клипчета в тубата, "плейтнали" 2 чинии, но непознаващи елементарни а-б неща в кухнята и хайде в ТВ-то с големите претенции😅

    Коментиран от #2, #6

    07:27 16.03.2026

  • 2 Така е ,пази боже ....

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цъцъ":

    сляпо да прогледа???

    07:31 16.03.2026

  • 3 Перо

    13 0 Отговор
    Начин на мислене и действие на поколението джензи!

    07:32 16.03.2026

  • 4 Тези самоделки

    8 1 Отговор
    са пълна измишльотина.
    Няма едно качествено предаване по телевизиите.
    Копират разни западни истории и накрая се чувстваш ограбен с време.
    Какво ли не правят да си повишат рейтинга и гледаемостта, даже и пълни провали.
    Ако това води до по-висок рейтинг.

    07:43 16.03.2026

  • 5 Трактор

    5 0 Отговор
    Време е телевизията да бъде отпратена в историята (като радиото). Има достатъчно достъпен интернет и платформи, в които сам да си избереш какво да гледаш... и подобни простотии изобщо да няма.

    07:47 16.03.2026

  • 6 Точно така

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цъцъ":

    натикали там двамасополанковци в носа ни и големи халосии и фасони.
    Готвач е оня, който има години зад гърба си опит, който е врял и кипял и знае 2 и 200, а не разнилекета, които обувките не могат да си вържат.
    Aйcиктиp!

    07:50 16.03.2026

  • 7 Всичко е за рейтинг

    3 0 Отговор
    Няма лоша реклама.
    На някои спортисти им плащат да загубят мач или състезание.
    Нищо ново…
    Само стари чалъми.

    07:54 16.03.2026

  • 8 Защото

    2 0 Отговор
    къде по моловете са виждали "свински крачета" ?

    08:00 16.03.2026