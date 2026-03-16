Гостите си тръгнаха гладни от "Моята кухня е номер едно", отидоха за сандвичи

На страшен резил станаха свидетели зрителите на кулинарното шоу по bTV "Моята кухня е номер едно".

В снощния епизод ред беше да нагостят шефовете и гостите си гаджетата и професионални готвачи Андония и Мартин. Към тях имаше високи очаквания и самите те твърдяха, че нямат конкуренция сред другите двойки.

Темата на вечерята беше български фюжън - стари ястия, поднесени по нов начин. Започнаха обещаващо с крокети - сирене по шопски. Шефовете имаха критики, но като цяло предястието беше прието добре.

Никой обаче не знаеше, че Андония и Мартин имат страшен с проблем с основното - свински крачета със сос. Крачетата дълго време не се сваряваха и това доведе до драстично закъснение и грешки. Гостите чакаха ястие, но то така и не идваше. Стигна се до там, че шеф Владимир Тодоров отиде в кухнята да провери, какво се случва. Той даде 15 допълнителни минути на младите готвачи, но те така и не се появиха. Тогава се стигна до нещо безпрецедентно - шефовете взеха гостите и всички си тръгнаха гладни от ресторанта. Отидоха до близка закусвалня и хапнаха сандвичи. Все пак после се върнаха и видяха най-сетне сервираните крачета. Шефовете обаче бяха категорични, че те не стават и дори по тях има четина. Накрая бяха поднесени меденки.

Предястието и десертът не спасиха Андония и Мартин и те получиха брутално ниски оценки - двойка от единия съдия и нула от Любомир Тодоров. Получените точки ги оставиха на последно място и то с 20 точки зад предпоследните Маргарита и Красимир.

Двете двойки отидоха на елиминационна битка, в която отново имаше доста критики от страна на журито. Шефовете си направиха майтап с Андония и Мартин, и се бяха подготвили с принцеси за всички. Те обаче се представиха на ниво и останаха в "Моята кухня е номер едно". Маргарита и Красимир си тръгват, като ястията им бяха ниско оценени, а най-голям проблем бе, че шеф Любомир Тодоров намери в десерта си парче пластмаса. Оказа се, че е от предпазителя на миксера, който Маргарита не махнала.

