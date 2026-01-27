Кирил Петков: Оставам в "Продължаваме промяната"

Бившият министър-председател Кирил Петков се яви днес, 27 януари 2026 година, в Софийския градски съд по делото за извършени длъжностни престъпления по време на мандата му. Пред журналисти той коментира актуалната политическа ситуация в "Продължаваме промяната" и категорично отрече информацията за "чистка" при подреждането на листите за предстоящите предсрочни избори.

Петков е обвинен, че на 17 март 2022 година, в качеството си на премиер, е превишил правомощията си, като е разпоредил на висши служители в Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) да извършат процесуални действия в разрез със закона.

"Подадох си оставката, което е отговорност – политиците в България трябва да поемат такава", заяви Кирил Петков пред сградата на съда, цитиран от БТА. Той подчерта, че остава част от Националния съвет на партията и ще помага активно в предизборната кампания, макар вече да не е сред водещите фигури в листите.

Според Петков в момента се правят опити за създаване на фалшиви скандали около формацията. "Опитват се да я зацапат. Трябва да е ясно, че това е опит за компроматна война по някои от медиите", допълни той. Бившият премиер изрази пълна подкрепа към Лена Бориславова и заяви, че тя ще продължи своята дейност в партията.

Въпреки оптимистичния му тон, делото в Софийския градски съд поставя под въпрос политическото бъдеще на съоснователя на "Продължаваме промяната". Прокуратурата твърди, че неговите разпореждания към разследващите полицаи са довели до уронване на престижа на изпълнителната власт.

Кирил Петков обяви, че неговата "тясна специалност" е конкурентоспособността и планира отново да се занимава с бизнес. В рамките на кампанията той смята да се съсредоточи върху наблюдението на вота в рисковите секции, за да предотврати "кражбата на гласове". По отношение на евентуални проекти на президента Румен Радев, Петков бе лаконичен, като заяви, че партията няма да отстъпи от европейската ориентация на страната и борбата с корупцията.