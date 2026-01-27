Новини
Кирил Петков: Оставам в "Продължаваме промяната"

27 Януари, 2026 12:42 1 130 35

Подадох си оставката, което е отговорност – политиците в България трябва да поемат такава, посочи бившият премиер

Кирил Петков: Оставам в "Продължаваме промяната" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бившият министър-председател Кирил Петков се яви днес, 27 януари 2026 година, в Софийския градски съд по делото за извършени длъжностни престъпления по време на мандата му. Пред журналисти той коментира актуалната политическа ситуация в "Продължаваме промяната" и категорично отрече информацията за "чистка" при подреждането на листите за предстоящите предсрочни избори.

Петков е обвинен, че на 17 март 2022 година, в качеството си на премиер, е превишил правомощията си, като е разпоредил на висши служители в Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) да извършат процесуални действия в разрез със закона.

"Подадох си оставката, което е отговорност – политиците в България трябва да поемат такава", заяви Кирил Петков пред сградата на съда, цитиран от БТА. Той подчерта, че остава част от Националния съвет на партията и ще помага активно в предизборната кампания, макар вече да не е сред водещите фигури в листите.

Според Петков в момента се правят опити за създаване на фалшиви скандали около формацията. "Опитват се да я зацапат. Трябва да е ясно, че това е опит за компроматна война по някои от медиите", допълни той. Бившият премиер изрази пълна подкрепа към Лена Бориславова и заяви, че тя ще продължи своята дейност в партията.

Въпреки оптимистичния му тон, делото в Софийския градски съд поставя под въпрос политическото бъдеще на съоснователя на "Продължаваме промяната". Прокуратурата твърди, че неговите разпореждания към разследващите полицаи са довели до уронване на престижа на изпълнителната власт.

Кирил Петков обяви, че неговата "тясна специалност" е конкурентоспособността и планира отново да се занимава с бизнес. В рамките на кампанията той смята да се съсредоточи върху наблюдението на вота в рисковите секции, за да предотврати "кражбата на гласове". По отношение на евентуални проекти на президента Румен Радев, Петков бе лаконичен, като заяви, че партията няма да отстъпи от европейската ориентация на страната и борбата с корупцията.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Донети

    9 3 Отговор
    Той ще се завърне на бял кон, а Лена ще му подаде знамето на промяната.

    Коментиран от #7, #9

    12:44 27.01.2026

  • 2 Лицемерни 60клуци

    9 3 Отговор
    Е,няма как...отнякъде трябва да се 3ахле6ва

    12:44 27.01.2026

  • 3 Тик- Ток

    20 5 Отговор
    За Киру да е глупак е професия

    12:44 27.01.2026

  • 4 надарена кака

    7 3 Отговор
    Дреме ми на дантелените прашки!

    12:44 27.01.2026

  • 5 ФЕЙК - либераст

    15 3 Отговор
    Киро, Киро, с тази брада да вземеш да се покалугериш в Троянския манастир. Там игумена и братята жадуват за такива като тебе!

    Коментиран от #25

    12:45 27.01.2026

  • 6 ФИКИ СТОРАРО

    12 1 Отговор
    АБЕ КИРО ЗАЩО ПРИЛИЧА НА МЕН ДА НЕ СМЕ РОДА

    12:45 27.01.2026

  • 7 честен ционист

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Донети":

    По-скоро ще се завърне у фермата в Албърта с оная кранта.

    12:46 27.01.2026

  • 8 Канадеца

    0 5 Отговор
    С Коцев ще се борим на президентските избори!

    Коментиран от #10

    12:46 27.01.2026

  • 9 А ДОТОГАВА

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Донети":

    ДВАМАТА ОТИВАТ НА ПОЧИВКА НА МАЛДИВИТЕ

    12:47 27.01.2026

  • 10 честен ционист

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Канадеца":

    Коцев ще се бори за губернатор.

    12:47 27.01.2026

  • 11 Опа

    7 1 Отговор
    Киро напусна кораба навреме и започна да се занимава с лични проекти. Но ще стои за парлама като член на ПП.

    12:47 27.01.2026

  • 12 в кратце

    7 6 Отговор
    Кириле,обръсни си брадата и спри да се правиш на Голямата работа! Продължавате Измяната и не правите нищо положително за България. Само сте приказки и фукня! Айде,чупката! Шиши ви набута в буркан и ви затвори ,като консерва.

    12:47 27.01.2026

  • 13 Минели

    5 2 Отговор
    Мъни,мъни....мъни,мъни..

    12:48 27.01.2026

  • 14 ГЕРБ

    10 3 Отговор
    Гнусен плъх

    12:50 27.01.2026

  • 15 Само за 7 месеца

    6 12 Отговор
    - 70 изгонени шпиони.
    - ограничаване на руското енергийно робство
    - невиждан ръст на БВП
    - невиждан износ
    - под 3% дефицит
    - 14,5 милиарда повече спестени пари в банките
    - 7-ми по ръст на икономиката в ЕС
    - ръст на доходите испреварващ инфлацията
    - невиждано увеличение на пенсиите
    - безплатни ясли и градини
    - дългът представлява 21.4% от БВП, в края на мандата на ГЕРБ е близо 25%.

    Всичко това беше разрушено от пРеZидента - ортака на ГЕРБ-ДПС

    Коментиран от #20, #28

    12:51 27.01.2026

  • 16 Бен Търпин

    6 4 Отговор
    Марш в Канада, нищо не става от теб говедо

    12:52 27.01.2026

  • 17 ахааа

    4 2 Отговор
    през ..........................ми е утайко

    12:52 27.01.2026

  • 18 ВЯРВАМ НА КИРО

    6 5 Отговор
    ТОА ЛИ БЕШЕ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ, ИЗБРАН ОТ ПРОТЕСТИРАЩИТЕ ПРЕДИ 4 ГОДИНИ? ТОЙ ЛИ ТВЪРДЕШЕ, ЧЕ ЗНАЕ КОДОВЕТЕ И ТЕ ДАВАТ 4% /100000 ГЛАСА/ ПОВЕЧЕ НА КОЙТО ГИ ПРИТЕЖАВА?

    Коментиран от #26

    12:53 27.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 да ве да

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Само за 7 месеца":

    Я се събуди ве тpол или спри тия тежки субстанции🤣

    12:53 27.01.2026

  • 21 Пенчо

    2 0 Отговор
    Какво ще дири там? Заплата, слава, признание?

    12:54 27.01.2026

  • 22 Празнонема

    6 2 Отговор
    Ти си взе своето,даже малко повечко.

    12:54 27.01.2026

  • 23 НАЛИ ВСИЧКО ЗАВАРИ НА ГОТОВО?

    6 2 Отговор
    ДОЙДЕ И ЗА 7 МЕСЕЦА ПОСТРОИ ЗАВОДИ И ИКОНОМИКАТА НИ ДАДЕ ТАКЪВ РЪСТ? ТА ТОЙ ЕДНА ЛЕНТИЧКА НЕ Е СРЯЗАЛ И 1 М. АСФАЛТ НЕ Е ПОЛОЖИЛ?

    12:56 27.01.2026

  • 24 Колю кривия

    4 0 Отговор
    Козлодуйскио да се е вясвал тъдява?

    12:59 27.01.2026

  • 25 лена не го пуща у троянския манаситир

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "ФЕЙК - либераст":

    дали има здрави парапети в троянския манастир че кирето най разбира от парапети

    13:00 27.01.2026

  • 26 Виж сега,

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "ВЯРВАМ НА КИРО":

    Точно тоя беше министър предател на България .а себе си и за Парапетковата направи чудеса от храброст.

    13:07 27.01.2026

  • 27 604

    2 0 Отговор
    Е как лапачката ке секне...нихт..

    13:09 27.01.2026

  • 28 604

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Само за 7 месеца":

    Невиждън...те дъ не си кон с капаци ве мумия....

    13:10 27.01.2026

  • 29 ПЪРВО ОСТАВАШ ЗАЩОТО

    3 0 Отговор
    ТИ СЛУЖИ КАТО ЩИТ. ВТОРО ПОДАДЕ ОСТАВКА(КОЕТО Е ДОСТОЙНО) НО ГО НАПРАВИ ЗА ДА СЕ ПОКРИЕШ И ЗАЩОТО ИМАШ СЪС СИГУРНОСТ МНОГО ДАЛАВЕРИ. НО ТОЧНО ЗА ТОВА ЗА КОЕТО Я ПОДАДЕ НЕ ТРЯБВАШЕ. ПРОСТО СИ СТРАХЛИВ.

    13:14 27.01.2026

  • 30 Някой

    4 0 Отговор
    Този да вземе да се обръсне че прилича на селски каруцар !!?

    13:15 27.01.2026

  • 31 Киро

    2 0 Отговор
    Киро-Мисира и Елена-Хиена отварят дом ПП

    13:17 27.01.2026

  • 32 Интересно

    1 0 Отговор
    Без промяна от лидерът на Продължаваме Промяната.

    13:19 27.01.2026

  • 33 Мунчо

    1 0 Отговор
    Кирчо, Кирчо, най-добре за теб, днес и сега ще
    бъде завинаги оставане в "Продължавам в ИЗМЯНАТА" ! За ХАМЕРИКА СИ РИ100! Куковица!

    13:20 27.01.2026

  • 34 Талибан

    0 0 Отговор
    Тоя е от нашите

    13:23 27.01.2026

  • 35 Баш Майстора

    1 0 Отговор
    Пеньоарът ги измете без да му мигнат изцъклените комбали

    13:26 27.01.2026

