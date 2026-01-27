Кирил Петков: Оставам в "Продължаваме промяната"

Бившият министър-председател Кирил Петков се яви днес, 27 януари 2026 година, в Софийския градски съд по делото за извършени длъжностни престъпления по време на мандата му. Пред журналисти той коментира актуалната политическа ситуация в "Продължаваме промяната" и категорично отрече информацията за "чистка" при подреждането на листите за предстоящите предсрочни избори.
Петков е обвинен, че на 17 март 2022 година, в качеството си на премиер, е превишил правомощията си, като е разпоредил на висши служители в Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) да извършат процесуални действия в разрез със закона.
"Подадох си оставката, което е отговорност – политиците в България трябва да поемат такава", заяви Кирил Петков пред сградата на съда, цитиран от БТА. Той подчерта, че остава част от Националния съвет на партията и ще помага активно в предизборната кампания, макар вече да не е сред водещите фигури в листите.
Според Петков в момента се правят опити за създаване на фалшиви скандали около формацията. "Опитват се да я зацапат. Трябва да е ясно, че това е опит за компроматна война по някои от медиите", допълни той. Бившият премиер изрази пълна подкрепа към Лена Бориславова и заяви, че тя ще продължи своята дейност в партията.
Въпреки оптимистичния му тон, делото в Софийския градски съд поставя под въпрос политическото бъдеще на съоснователя на "Продължаваме промяната". Прокуратурата твърди, че неговите разпореждания към разследващите полицаи са довели до уронване на престижа на изпълнителната власт.
Кирил Петков обяви, че неговата "тясна специалност" е конкурентоспособността и планира отново да се занимава с бизнес. В рамките на кампанията той смята да се съсредоточи върху наблюдението на вота в рисковите секции, за да предотврати "кражбата на гласове". По отношение на евентуални проекти на президента Румен Радев, Петков бе лаконичен, като заяви, че партията няма да отстъпи от европейската ориентация на страната и борбата с корупцията.
1 Донети
Коментиран от #7, #9
12:44 27.01.2026
2 Лицемерни 60клуци
12:44 27.01.2026
3 Тик- Ток
12:44 27.01.2026
4 надарена кака
12:44 27.01.2026
5 ФЕЙК - либераст
Коментиран от #25
12:45 27.01.2026
6 ФИКИ СТОРАРО
12:45 27.01.2026
7 честен ционист
До коментар #1 от "Донети":По-скоро ще се завърне у фермата в Албърта с оная кранта.
12:46 27.01.2026
8 Канадеца
Коментиран от #10
12:46 27.01.2026
9 А ДОТОГАВА
До коментар #1 от "Донети":ДВАМАТА ОТИВАТ НА ПОЧИВКА НА МАЛДИВИТЕ
12:47 27.01.2026
10 честен ционист
До коментар #8 от "Канадеца":Коцев ще се бори за губернатор.
12:47 27.01.2026
11 Опа
12:47 27.01.2026
12 в кратце
12:47 27.01.2026
13 Минели
12:48 27.01.2026
14 ГЕРБ
12:50 27.01.2026
15 Само за 7 месеца
- ограничаване на руското енергийно робство
- невиждан ръст на БВП
- невиждан износ
- под 3% дефицит
- 14,5 милиарда повече спестени пари в банките
- 7-ми по ръст на икономиката в ЕС
- ръст на доходите испреварващ инфлацията
- невиждано увеличение на пенсиите
- безплатни ясли и градини
- дългът представлява 21.4% от БВП, в края на мандата на ГЕРБ е близо 25%.
Всичко това беше разрушено от пРеZидента - ортака на ГЕРБ-ДПС
Коментиран от #20, #28
12:51 27.01.2026
16 Бен Търпин
12:52 27.01.2026
17 ахааа
12:52 27.01.2026
18 ВЯРВАМ НА КИРО
Коментиран от #26
12:53 27.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 да ве да
До коментар #15 от "Само за 7 месеца":Я се събуди ве тpол или спри тия тежки субстанции🤣
12:53 27.01.2026
21 Пенчо
12:54 27.01.2026
22 Празнонема
12:54 27.01.2026
23 НАЛИ ВСИЧКО ЗАВАРИ НА ГОТОВО?
12:56 27.01.2026
24 Колю кривия
12:59 27.01.2026
25 лена не го пуща у троянския манаситир
До коментар #5 от "ФЕЙК - либераст":дали има здрави парапети в троянския манастир че кирето най разбира от парапети
13:00 27.01.2026
26 Виж сега,
До коментар #18 от "ВЯРВАМ НА КИРО":Точно тоя беше министър предател на България .а себе си и за Парапетковата направи чудеса от храброст.
13:07 27.01.2026
27 604
13:09 27.01.2026
28 604
До коментар #15 от "Само за 7 месеца":Невиждън...те дъ не си кон с капаци ве мумия....
13:10 27.01.2026
29 ПЪРВО ОСТАВАШ ЗАЩОТО
13:14 27.01.2026
30 Някой
13:15 27.01.2026
31 Киро
13:17 27.01.2026
32 Интересно
13:19 27.01.2026
33 Мунчо
бъде завинаги оставане в "Продължавам в ИЗМЯНАТА" ! За ХАМЕРИКА СИ РИ100! Куковица!
13:20 27.01.2026
34 Талибан
13:23 27.01.2026
35 Баш Майстора
13:26 27.01.2026