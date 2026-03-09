Цветан Цветанов пред P26: ГЕРБ вече не е политическият мастодонт, който беше

В продължителен и задълбочен разговор за P26.bg бившият вътрешен министър и заместник министър-председател Цветан Цветанов прави подробен анализ на българската политическа сцена – от трансформацията на ГЕРБ и лидерския модел на Бойко Борисов, през проблемите в сектора за сигурност и купуването на гласове, до геополитическите предизвикателства пред България и Европа.

Разговорът обхваща почти всички ключови теми на българската политика през последното десетилетие и се превръща в своеобразен политически разрез на системата.

В българската политика се наблюдава интересен парадокс. Хора, които са били ключова част от управлението на ГЕРБ, днес вече не са част от тази партия или дори са в опозиция спрямо нея. Пример е бившият вътрешен министър Румяна Бъчварова. Как се стигна до тази трансформация? И доколко причините могат да се търсят в начина, по който лидерът на партията Бойко Борисов управлява партията?

„Трябва да направим ясно разграничение. Румяна Бъчварова няма нищо общо със структурирането и изграждането на ГЕРБ в първите години. Тя беше представител на социологическа агенция, която по една или друга линия работеше с Борисов. Така се появи връзката между тях и тя постепенно намери място около него в управлението.

Но тя не е участвала в създаването на политическите структури и организационния модел, които доведоха до първите успехи на партията.“

Цветанов подчертава, че според него назначаването на Бъчварова за вътрешен министър е било политическо решение, което не е съответствало на спецификата на системата.

„Министерството на вътрешните работи е изключително консервативна система. За да го ръководиш ефективно, трябва да познаваш структурата, хората и механизмите на работа. Това не е система, в която можеш просто да поставиш човек отвън и да очакваш тя да функционира нормално.“

Вие често давате за пример периода, когато бяхте министър на вътрешните работи. Какво различаваше тогавашния модел на работа на МВР?

„Разликата беше в начина, по който се изграждаше системата – чрез професионален кадрови подбор и ясна стратегия. В рамките на няколко месеца успяхме да неутрализираме група, която в продължение на две години тероризираше българското общество чрез отвличания.“

Той припомня делата срещу няколко известни престъпни структури.

„Нека си припомним операциите срещу „Наглите“, срещу „Килърите“, както и редица други акции срещу организирани престъпни групи. Тези операции не бяха пиар акции. Те бяха резултат от сериозна подготовка и от правилния подбор на професионалистите в системата.“

Според Цветанов именно този модел е позволил на България да възстанови доверието на международните партньори.

По време на вашия мандат сте имали контакти с европейските служби за сигурност. Какво показваха тези контакти за състоянието на българската система?

„Когато посетих централата на Европол в Хага, директорът тогава Роб Уейнрайт ми каза нещо много ясно – България има два сериозни проблема.

Първо – не се споделя достатъчно оперативна информация в системите на Европол.

Второ – има пробив в системата на ГДБОП.“

По думите му европейските партньори дори са посочили конкретни служители, за които са имали съмнения, че изтича информация.

„Това беше изключително сериозен проблем. Затова предприехме кадрови промени и започнахме активно да обменяме оперативна информация със съюзниците. От този момент нататък доверието към България постепенно се възстанови.“

Как виждате състоянието на ГЕРБ днес?

„ГЕРБ вече не е политическият мастодонт, който беше преди години.

Докато аз бях в партията, резултат под един милион и сто хиляди гласа се считаше за провал.

Днес резултат от около шестстотин и петдесет хиляди гласа се приема като успех.“

Според него причината не е само в самата партия.

„Това не е защото ГЕРБ е толкова силна, а защото другите политически сили са прекалено слаби. Електоралната тежест на партията вече е намаляла почти наполовина.“

В последните избори отново се говори за купуване на гласове. Доколко този проблем може да бъде решен?

„Ключовата дума е превенция. Министерството на вътрешните работи трябва да знае кои са хората, които участват в подобни схеми. Трябва да има анализ, информация и координация между институциите.“

Той подчертава, че само кадрови промени в полицията не са достатъчни.

„Не може просто да смениш директорите и да очакваш системата да започне да работи. Първо трябва да се анализира какво е правено досега, какви сигнали са постъпвали и какви действия са предприети.“

Как оценявате последните конституционни промени и начина, по който функционират служебните кабинети?

„Тук има сериозен проблем. Преди беше ясно – президентът носи политическата отговорност за служебния кабинет.

Сега няма ясно разпознаваема политическа сила, която да носи такава отговорност.“

Според него това създава институционална неяснота.

„Когато няма ясно кой носи политическата отговорност, системата започва да функционира без реален контрол.“

Как оценявате политическия потенциал на Румен Радев?

„Румен Радев успява да привлича симпатии от различни политически партии и най-вече от хората, които досега не са гласували.“

Той обаче отбелязва, че това не означава автоматично стабилна управленска перспектива.

„Все още няма ясна управленска програма и конкретни политики. Това предстои да се види.“

Как оценявате рисковете за сигурността на България в контекста на международните конфликти?

„Няма държава, която да е напълно защитена. Това, което се случи при атентата на Burgas bus bombing на летище Летище Бургас, го показа много ясно.“

Той припомня, че разследването тогава установява връзка с военното крило на Хизбула.

„Това беше възможно благодарение на сътрудничеството между българските служби и партньорите ни от Европа, Съединените щати и Израел.“

Някои анализатори говорят за криза в Европейския съюз. Възможно ли е той да се разпадне?

„Аз съм убеден, че Европейският съюз трябва да бъде съхранен. Европа е най-доброто място за живеене.“

По думите му политиците имат отговорност да запазят това наследство.

„Когато Европа е единна и обединена, тя може да бъде много по-силен политически и икономически фактор в света.“

Разговорът с Цветан Цветанов очертава сложна картина на българската политика – система, в която се преплитат ерозия на институциите, трансформация на традиционните партии и нарастващи международни рискове.

Но според него решението остава ясно:

- силни институции,

- професионално управление,

- и ясна евроатлантическа ориентация.

Източник: p26.bg