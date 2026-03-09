Първан Симеонов: Стартовите позиции на "Прогресивна България" изглеждат много добре

Когато има нов голям субект в политическата картина, неизвестните са много – никога не са изключени мобилизации в последния момент. Рано е все още да се говори как би изглеждал следващият парламент, но след като пет агенции показаха стартови дялове от около 1/3 от очакваните гласоподаватели, стартовите позиции на новия проект изглеждат много добре.

Това заяви в ефира на Радио ФОКУС в предаването ''Метроном'' директорът на социологическа агенция ''Мяра'' Първан Симеонов по отношение на новата политическа партия "Прогресивна България“, с която президентът (2017 - 2026 г.) ще се яви на предсрочните парламентарни избори.

Симеонов заяви, че е рано да се говори за евентуално мнозинство в следващия парламент.

''Едно би било, ако БСП минат 4% бариерата, друго би било без тях. Едно би било, ако ГЕРБ и "ДПС - Ново начало“ имат повече от 80 депутати - тоест всички останали да имат по-малко от 160 - нужното мнозинство за промени във Висшия съдебен съвет“, каза той.

Социологът не изключи възможността България да влезе в спирала от избори, за да укрепне политическият проект на Радев.

''Тук въпросът е дали поредица от избори ще работи по-скоро за укрепване или за ерозия на този проект – по правило на следващи избори продължават да растат партиите, които са направили изненадващ пробив“, каза той и даде за пример партиите ''Има такъв народ'' и ''Възраждане''.

''При Румен Радев нещата обаче не изглеждат така – той изглежда предизвестен победител на тези избори и едни нови избори със сигурност не биха повишили неговия вот – разбира се, и това може да се случи. Не бих залагал на нови избори, а на предстоящата активизация“, каза той и допълни, че високата избирателна активност би работила точно и най-вече за Радев.

''Конкуренцията е за един анти-ГЕРБ, анти-ДПС и антистатукво вот, който сякаш през месеците декември и януари клонеше повече към ПП–ДБ като основно очертала се опозиционна сила, но след появата на Радев като че ли много солидна част от този вот ще се преориентира към него“, смята социологът и допълни, че Радев и ПП - ДБ са във взаимноизгодна позиция, защото не си пречат идеологически и максимизират вота в двете полета.

''Но се явяват конкуренти в този анти-Борисов и Пеевски вот'', каза той и допълни, че БСП се явява конкурент на Радев, защото ''има нов импулс'' с лидерството на Крум Зарков.

''В същото време, ако предположим, че проектът на Радев е най - близо до 110 мандата в парламента, БСП се явява и като идеален партньор", каза той.