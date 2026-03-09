56-годишната Хедър Греъм се появи със секси италианско гадже (СНИМКИ)

56-годишната холивудска актриса Хедър Греъм се появи на плажа в Мексико с новия си приятел. Звездата демонстрира впечатляваща фигура и завидна увереност, като позира в бял бански по време на романтична ваканция в Тулум. До нея беше италианският режисьор Микеле Чивета, който, според снимките, изглежда напълно запленен от актрисата, пише tialoto.bg.

Микеле Чивета сподели няколко кадъра от пътуването им в своите Instagram истории. На една от снимките Хедър Греъм лежи на плажа с ръце, вдигнати над главата, като демонстрира стройната си фигура и стегнат корем. Към кадъра режисьорът добавя кратко, но възхитено описание – „Русалка в морето“, което предизвика вълна от реакции сред последователите му.

Друг кадър показва как двойката се наслаждава на спокойствието на плажа под сянката на палмово дърво. Актрисата е обвила ръце около новия си любим, докато двамата се наслаждават на мексиканското слънце.

„Залята от слънцето… Мексико“, гласи краткият текст към снимката, който още повече подчертава романтичната атмосфера на тяхното бягство.

Новата връзка на Хедър Греъм предизвиква интерес, тъй като актрисата дълго време пазеше личния си живот далеч от светлината на прожекторите. Преди това тя беше свързвана със сноубордиста Джон де Нювил, с когото бе забелязвана няколко пъти през последните години.

През годините Хедър Греъм неведнъж е говорила открито за личния си живот и за това какво търси в една връзка. В интервю за списание People тя споделя, че предпочита да излиза с човек извън филмовата индустрия, защото това ѝ помага да запази баланс между кариерата и личния си свят.

Според актрисата, подобна връзка носи различна перспектива. Тя обяснява, че когато човек работи в киното, често може да се потопи напълно в работата си и да започне да възприема професионалните успехи като най-важното нещо. Партньор извън този свят обаче може да помогне да се видят и другите важни аспекти на живота – приятелството, спокойствието и малките моменти, които правят ежедневието по-пълноценно.

Освен с новата си връзка, Хедър Греъм често привлича внимание и с начина, по който изглежда. Много фенове са впечатлени от факта, че актрисата продължава да поддържа стройна фигура и младежко излъчване и след като е навършила 50 години. Снимките от плажа в Тулум само потвърждават това – звездата изглежда уверена, спокойна и напълно в хармония със себе си.

Хедър Греъм също така е известна с откровеността си по темата за личните избори. Тя неведнъж е споделяла, че е решила да няма деца и че никога не е съжалявала за това решение. Според нея, обществото дълго време е поставяло натиск върху жените да следват определен житейски модел, но днес все повече хора се чувстват свободни да изберат собствен път.

Актрисата обяснява, че за нея творческите проекти често се превръщат в нещо като „малки деца“. През последните години тя се насочва не само към актьорството, но и към продуциране, писане и режисура. Този нов творчески път ѝ дава възможност да изразява идеите си по различни начини и да участва по-активно в създаването на филми.

A post shared by Heather Graham (@imheathergraham)

Новият ѝ партньор Микеле Чивета също има сериозен опит в киното. Италианският режисьор е работил по редица филмови проекти и е известен с филми като The Gateway. Той има син на име Никола от италианската актриса Асия Ардженто, с която сключи брак през 2008 г. Двойката се раздели през 2013 г.

Чивета често споделя в социалните мрежи колко важна роля играе синът му в живота му. В публикация по повод рождения му ден през 2025 г. режисьорът пише, че се гордее изключително много с него и че го смята за вдъхновение.

Засега не е ясно колко сериозна е връзката между Хедър Греъм и Микеле Чивета, но снимките от романтичната им ваканция в Мексико показват, че двамата се наслаждават на компанията си и на красивите моменти заедно.

За феновете на актрисата това е още един повод да се възхитят на нейната жизненост, увереност и способност да се радва на живота – независимо дали става дума за нова любов, нов творчески проект или просто слънчев ден на плажа.