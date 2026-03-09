Новини
КНСБ започва поредица от протести в няколко града

9 Март, 2026 06:10

Те са свързани с искането да се осигурят от бюджета средства за 5% ръст на заплатите в сфери, които не получиха повишение в първия вариант на т.нар. "удължителен" закон

КНСБ започва поредица от протести в няколко града - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

КНСБ започва поредица от протести в няколко града, свързани с искането да се осигурят от бюджета средства за 5% ръст на заплатите в сфери, които не получиха повишение на възнагражденията в първия вариант на т.нар. "удължителен" закон. Това са сектори, финансирани на принципа на субсидията.

Първата протестна акция ще бъде на служителите от "Български пощи", които ще спрат работа днес, понеделник, в първия ден за раздаване на пенсиите този месец.

Също днес работниците в Градски транспорт - Варна ще проведат протестно автошествие и блокада на Аспаруховия мост. Организатор на протеста на работниците в "Български пощи" е Синдикална федерация на съобщенията към КНСБ, а искането е за минимум 5% ръст на основните месечни заплати със задна дата от първи януари. Необходими са 2,42 млн. евро. КНСБ изпрати писмо до МВР за допълнително полицейско присъствие пред пощите за опазването на обществения ред при евентуалното струпване на много хора.

Акцията на работещите в градския транспорт на Варна също е за поне 5% увеличение на заплатите от първи януари, а нужните за целта средства са 1,3 млн. евро. Организатор на протеста им е Федерация на транспортните синдикати към КНСБ.

Работещи в градския транспорт на Русе ще протестират на 10-и март, като ще бъде блокирано движението на част от автобусните линии в града. Също за поне пет на сто ръст на заплатите им от януари са необходими 0,55 млн. евро.

На 11-и март работещи от градския транспорт в София очакват служебният премиер, министърът на финансите и столичният кмет да посетят на място едно от работните им места и да се запознаят лично с условията на труд. За увеличение на заплатите в столичния градски транспорт са необходими общо 8,38 млн. евро.

Работещите в Агенция "Пътна инфраструктура" ще блокират на 12-и март Прохода на Републиката. Те също искат 5% за увеличение на заплатите, както и гаранции, че промяната ще е дългосрочна, а не само в рамките на действието на т.нар. "удължителен закон".


  • 1 Помни

    2 0 Отговор
    Леврото е официалната валута на България !

    06:22 09.03.2026

  • 2 Доцента

    2 0 Отговор
    Хайде,почна се.

    06:24 09.03.2026

  • 3 Няма такава мафия

    4 0 Отговор
    като синдикалната мафия.

    06:24 09.03.2026

  • 4 Евг Миндж

    3 0 Отговор
    Да не забравите и 50% за шапките! Че те са много измъчени горките;)-

    06:25 09.03.2026

  • 5 Гост

    3 0 Отговор
    Най-големите крадци от АПИ изнемогват горките те 🖕

    06:31 09.03.2026

