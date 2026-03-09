Бенфика измъкна точка срещу Порто в напрегнат мач

Бенфика и Порто си поделиха точките в зрелищен сблъсък от 25-ия кръг на местната Примейра лига. Двата гранда завършиха 2:2 на стадион „Ещадио да Луж“.

Гостите от Порто започнаха вихрено и още в 10-ата минута датският полузащитник Виктор Фрохолд откри резултата, хвърляйки домакините в шок. Натискът на „драконите“ продължи и в 40-ата минута полският нападател Оскар Пиетушевски удвои преднината на синьо-белите, които изглеждаха сигурни победители.

След почивката обаче Бенфика показа характер и несломим дух. В 69-ата минута норвежкият талант Андреас Шелдеруп върна надеждите на „орлите“ с красиво попадение за 1:2.

Кулминацията настъпи в самия край на срещата – резервата Леандро Барейро, появил се от пейката, изравни резултата в 89-ата минута след отлична асистенция на Франьо Иванович, също влязъл като смяна.

В заключителните минути страстите на терена се нажежиха до червено. Николас Отаменди, вече заменен защитник на Бенфика, получи директен червен картон за неспортсменско поведение от резервната скамейка. Малко след това и старши треньорът на домакините Жозе Моуриньо бе изгонен заради остри реплики към главния съдия.

След това равенство Порто остава на върха в класирането с 4 точки преднина пред Спортинг, докато Бенфика записва осмото си реми за сезона и заема третата позиция, изоставайки със 7 точки от лидера.