Продължава евакуацията на българи от Близкия изток

Продължава евакуацията на български граждани, блокирани в Близкия изток заради военните действия. Очаква се още наши сънародници да се завърнат у нас днес с чартърен полет от Малдивите.
От Кризисния щаб на външното ни министерство активно работят за евакуирането на наши сънародници от Кувейт, Катар и Бахрейн. Предвижда се извеждането им да стане през сухопътната граница със Саудитска Арабия и събирането им в Рияд.
Протича и организацията по осъществяване на специален полет от саудитската столица. От външно министерство препоръчаха да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан. Призовават се българските граждани там да напуснат страната, като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности.
Вчера още 180 българи се прибраха от Дубай с полет на националния превозвач. Организацията за евакуация беше на два туроператора. Самолетът е минал през египетския град Хургада, за да презареди с гориво. Полетът от Дубай е продължил около 7 часа. По данни на външното ни министерство около 2600 българи вече са се завърнали у нас от зоната на конфликта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
07:34 09.03.2026
2 От клуба на богатите,
07:40 09.03.2026
3 Питане
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ЗАЩО, КОГАТО НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ С КОМЕНТАРА НИ - БЪДЕМ ИЗТРИВАНИ ???
"заведение ли имаш, или работиш
във ....???
Коментиран от #4
07:40 09.03.2026
4 Питане
До коментар #3 от "Питане":.... КОМЕНТАРА ТИ......
07:41 09.03.2026
5 Лена
07:56 09.03.2026
6 си пън
07:59 09.03.2026