Продължава евакуацията на българи от Близкия изток

Продължава евакуацията на българи от Близкия изток

9 Март, 2026 07:32 448 6

Протича и организацията по осъществяване на специален полет от саудитската столица

Продължава евакуацията на българи от Близкия изток - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава евакуацията на български граждани, блокирани в Близкия изток заради военните действия. Очаква се още наши сънародници да се завърнат у нас днес с чартърен полет от Малдивите.

От Кризисния щаб на външното ни министерство активно работят за евакуирането на наши сънародници от Кувейт, Катар и Бахрейн. Предвижда се извеждането им да стане през сухопътната граница със Саудитска Арабия и събирането им в Рияд.

Протича и организацията по осъществяване на специален полет от саудитската столица. От външно министерство препоръчаха да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан. Призовават се българските граждани там да напуснат страната, като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности.

Вчера още 180 българи се прибраха от Дубай с полет на националния превозвач. Организацията за евакуация беше на два туроператора. Самолетът е минал през египетския град Хургада, за да презареди с гориво. Полетът от Дубай е продължил около 7 часа. По данни на външното ни министерство около 2600 българи вече са се завърнали у нас от зоната на конфликта.


България
  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Спецов, Джизъса и Радо Гела се прибраха с първия самолет и зарязаха жени, деца и болни хора под бомбите.

    Коментиран от #3

    07:34 09.03.2026

  • 2 От клуба на богатите,

    5 0 Отговор
    После българите били най бедните. Не може да ни стигнат самолетите да ги съберем от тези дестинации бре.🤣

    07:40 09.03.2026

  • 3 Питане

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЗАЩО, КОГАТО НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ С КОМЕНТАРА НИ - БЪДЕМ ИЗТРИВАНИ ???
    "заведение ли имаш, или работиш
    във ....???

    Коментиран от #4

    07:40 09.03.2026

  • 4 Питане

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Питане":

    .... КОМЕНТАРА ТИ......

    07:41 09.03.2026

  • 5 Лена

    0 0 Отговор
    Евакуация на смесени бракове.

    07:56 09.03.2026

  • 6 си пън

    2 0 Отговор
    бюджета на минус предния месец,а с тез скъпи полети за по 100 човека ептен на минус,странно се получава некак,за едни дет не могат работа да си намерят и да си платят тока им вземат децата а еза едби с много пари им пращат самолет да ги прибира от места дет не са ги пращали, а пише,че сме били равни по конституция,що тогаз държавата е мащаеха за много крайно нуждаещи се а за имотни все загрижена,както и за осранските навлеци,нищо им не липсва

    07:59 09.03.2026

