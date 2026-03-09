От днес започва изплащането на пенсиите чрез „Български пощи“. То ще завърши на 20 март (петък), съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Плащането на пенсиите ще бъде съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за мартенските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат на 9 март 2026 г.

От началото на годината Единният портал за електронни услуги на НОИ вече е единна точка за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет.