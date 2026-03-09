Новини
Започва изплащането на пенсиите

Започва изплащането на пенсиите

9 Март, 2026

Плащането на пенсиите ще бъде съобразно изготвен график

Снимка: БГНЕС
От днес започва изплащането на пенсиите чрез „Български пощи“. То ще завърши на 20 март (петък), съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Плащането на пенсиите ще бъде съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за мартенските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат на 9 март 2026 г.

От началото на годината Единният портал за електронни услуги на НОИ вече е единна точка за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет.


  • 1 Помни

    1 3 Отговор
    Леврото е официалната валута на България !

    07:23 09.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Ама пощите стачкуват.

    07:35 09.03.2026

  • 3 В " КЛУБА НА БОГАТИТЕ "

    6 0 Отговор
    Пенсия 350 -400 € пенсии...
    сметки за ток и те толкова.

    07:40 09.03.2026

  • 4 палицай

    3 0 Отговор
    да си на тая територия

    07:53 09.03.2026

  • 5 По-рано

    3 0 Отговор
    Когато се падаше датата за изплащане на пенсии и заплати на събота и неделя, изплащаха в петък, а сега карат по-бедните пенсионери да гладуват два дни, дори в празник

    Коментиран от #7

    08:00 09.03.2026

  • 6 Извънредно

    1 0 Отговор
    Все едно ги подарявате веее помияри

    08:05 09.03.2026

  • 7 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "По-рано":

    защото вече сме в "клуба на богатите"

    08:05 09.03.2026

