През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
Сутринта на места по поречията и в низините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в София – около 1°.
През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 12°.
В планините ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен, по високите части – до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 8°-9°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Времето днес, прогноза за понеделник, 9 март: Слънчево с временни увеличения на облачността
9 Март, 2026 01:37, обновена 9 Март, 2026 01:42 320 0
