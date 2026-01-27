Новини
Ангел Найденов: Радев може да открадне електората на БСП

27 Януари, 2026 20:50 447 15

  • ангел найденов-
  • бсп-
  • румен радев

БСП може да остане под 4-процентната бариера за влизане в парламента, каза бившият министър на отбраната

Ангел Найденов: Радев може да открадне електората на БСП - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Желая искрено успех на Илияна Йотова. Не очаквам тя бъде поставена пред избор БСП или Румен Радев. Дълги години съм работил с нея, все още поддържаме контакти и знам, че тя ще подходи правилно и неутрално. Пред нея сега предстои тежък тест - избор на служебен премиер и кабинет, но аз съм сигурен, че тя ще се справи. Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият военен министър Ангел Найденов, който коментира появата на Румен Радев на политическата сцена и участието му в предстоящите предсрочни избори.

"Румен Радев може да открадне електората на БСП, да. В момента БСП се намира в много тежко положение заради участието си в последното правителство. С появата на Румен Радев ми се струва, че една немалка част от избирателите на БСП ще се прелеят при него и БСП може да остане под 4-процентната бариера за влизане в парламента. Не вярвам БСП да умре, но ще преживее сериозни трусове и ако не се справи с тях, може да остане една треторазрядна партия, с която никой няма да се съобразява. Казвам това огромна болка и огорчение", добави той.

"Операцията на САЩ във Венецуела звучи като от научнопопулярен филм. Това показва високотехнологичното превъзходство на САЩ. Цялата ПВО система на Венецуела бе заглушена. Този "Дискомбобулатор", за който каза Тръмп, е обезвредил охраната на Мадуро. Имаше и пълно заглушаване на енергийната система на Венецуела. Всичко това показва колко по-напред са САЩ. Към този момент не съм чувал за оръжия, които да противодействат на електромагнитните вълни, които използва този "Дискомбобулатор". За съжаление на очаквам през 2026 година да настъпи край на войната в Украйна", коментира Ангел Найденов и външнополитическите теми.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    10 0 Отговор
    то няма кво да открадне, вий съ убихти сами

    20:54 27.01.2026

  • 2 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    ТОЗИ ГО ПУСКАЙТЕ ПРЕДИ ОБЯД, ТА ДО ВЕЧЕРТА ДА СЕ НАМАЛИ СТРЕСА ОТ ГРОЗНАТА МУ И ПРОТИВНА ФИЗИОНОМИЯ!

    20:57 27.01.2026

  • 3 Да де, ама

    4 1 Отговор
    Те сами бесепарите бягат с 200 от Угоен Зафиров, Гуцанов, Добрев и цялата им червеникава коалицийка, която беше твърда опора на пеевско-герберските крадци.

    20:57 27.01.2026

  • 4 ?????

    3 0 Отговор
    То не остана нищо за крадене.

    20:59 27.01.2026

  • 5 гост

    4 0 Отговор
    Този цоцолист - евроатлантик пак скъса синджира и изпълзя на тАлАвизора! Майо, Майче прибери си го веднага докато не го е прибрала д-р Гълъбова!

    21:00 27.01.2026

  • 6 007 /агент/

    4 0 Отговор
    Ти гледай да не ти открадне пчеличката, че общата и "самолета" вече... Завалията гълта трибестан , но спасението е само в смяната на караула

    21:03 27.01.2026

  • 7 Аман

    2 1 Отговор
    от тюфлеци

    21:03 27.01.2026

  • 8 Интересно

    0 1 Отговор
    Ама, всичките 5% ли?

    21:03 27.01.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Бай Ангел този път е бил обективен. Но обявяването на кончината на БСП ми се струва прибързано. Има все още доста живи червени бетони. Тази партия няма да се даде лесно, нищо, че Нинова положи и полага огромни усилия да я ликвидира.

    21:03 27.01.2026

  • 10 ангелчо: тоз лош Радев може да открадне

    1 1 Отговор
    и булката ми

    поне 50 плямпащи се изредиха да го одумват

    Коментиран от #12

    21:05 27.01.2026

  • 11 Факт

    0 0 Отговор
    БСП повярваха на социолозите, че мнозинството граждани иска правителство. Радев няма вина за това.

    21:06 27.01.2026

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ангелчо: тоз лош Радев може да открадне":

    Къде ми е шублера?

    21:07 27.01.2026

  • 13 Фен

    0 1 Отговор
    Радев може само да краде. Електорат, влияние, самочувствие, харизма. Той, милият, си няма нищо. И той, самият, е на Деса.

    Коментиран от #14

    21:10 27.01.2026

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Фен":

    А как става всичко това?

    21:12 27.01.2026

  • 15 Редник

    0 0 Отговор
    Ти какво общо имаш с БСП? Продажник

    21:15 27.01.2026

Новини по градове:
